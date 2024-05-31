Замки, дворцы и особняки Калининграда

Найдено 21 тур в категории «Дворцы, замки и особняки» в Калининграде, цены от 17 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«Это бывший охотничий замок прусского короля Фридриха»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«В первую ночь мы остановимся в немецком замке-отеле «Нессельбек» с номерами в средневековом стиле, собственной пивоварней и блюдами по старинным рецептам»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Затем отправимся в старый замок Шаакен»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Первую ночь проведем в необычном отеле-замке «Нессельбек» 3* с номерами в средневековом стиле или в отеле «Усадьба»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
«Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«плату экскурсия «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф», 4 часа — 2500 руб»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
«Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7ч»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000 за человека
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
«Заселение в замок Нессельбек 4*»
3 янв в 10:00
от 35 000 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«В туре дети почувствуют себя настоящими рыцарями, бродя по средневековому замку, сражаясь на мечах и стреляя из арбалета»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Начнём день с экскурсии в средневековый замок Шаакен»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Начало: Калининград
«Мы остановимся в отеле-замке на одну ночь и сможем представить себя коронованными особами»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
37 900 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
«Едем на экскурсию в замок Шаакен»
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Найдём Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Неизведанные города Калининградской области
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг в 13:00
9 сен в 13:00
5100043 350 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«Посетим музеи при замках, рассмотрим руины и кирхи, попробуем национальные блюда и напитки и поучаствуем в выпечке традиционного хлеба в ресторане на территории немецкого хутора»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Перед вами откроется Кёнигсберг во времена рыцарей и главенствования Восточной Пруссии — вы увидите настоящий орденский замок, спуститесь в его подвалы и рассмотрите оборонительные сооружения города»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы увидите мост, построенный в память о подписании Тильзитского мира, посетите средневековый замок Тапиау и предприятие по добыче янтаря»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«На площади Победы осмотрим памятник воинам-освободителям, а потом переместимся в район старых немецких особняков, который находится на улице Кутузова»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде в небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города и в отеле-замке «Нессельбек» (1 ночь), при котором есть своя пивоварня и SPA-комплекс»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Желающие смогут отправиться на ещё одну дополнительную экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и на знаменитую местную сыроварню»
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • Л
    Лада
    15 апреля 2024
    SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
    Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
  • С
    Светлана
    14 марта 2024
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
    Впечатления очень положительные не первый раз едем от данной компании все нравится и подбор отеля и сами экскурсии и как все запланировано и организовано.
  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
    Рекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погружения в историю и красоту самых главных достопримечательностей. Продуманного. Большое спасибо и гидам принимающей стороны — особенно Олегу, Марине и Люсе
    Рекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погруженияРекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погружения
  • Н
    Новикова
    24 февраля 2024
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
    Все понравилось. Спасибо)
    Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)Все понравилось. Спасибо)
  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • Г
    Галина
    2 ноября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
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    замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.

    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
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  3. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  4. Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
  5. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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