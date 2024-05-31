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Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«Это бывший охотничий замок прусского короля Фридриха»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«В первую ночь мы остановимся в немецком замке-отеле «Нессельбек» с номерами в средневековом стиле, собственной пивоварней и блюдами по старинным рецептам»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Затем отправимся в старый замок Шаакен»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Первую ночь проведем в необычном отеле-замке «Нессельбек» 3* с номерами в средневековом стиле или в отеле «Усадьба»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
«Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«плату экскурсия «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф», 4 часа — 2500 руб»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
«Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7ч»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
«Заселение в замок Нессельбек 4*»
3 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии»
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
«В туре дети почувствуют себя настоящими рыцарями, бродя по средневековому замку, сражаясь на мечах и стреляя из арбалета»
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Начнём день с экскурсии в средневековый замок Шаакен»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Начало: Калининград
«Мы остановимся в отеле-замке на одну ночь и сможем представить себя коронованными особами»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
«Едем на экскурсию в замок Шаакен»
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Найдём Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг в 13:00
9 сен в 13:00
5100043 350₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«Посетим музеи при замках, рассмотрим руины и кирхи, попробуем национальные блюда и напитки и поучаствуем в выпечке традиционного хлеба в ресторане на территории немецкого хутора»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Перед вами откроется Кёнигсберг во времена рыцарей и главенствования Восточной Пруссии — вы увидите настоящий орденский замок, спуститесь в его подвалы и рассмотрите оборонительные сооружения города»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы увидите мост, построенный в память о подписании Тильзитского мира, посетите средневековый замок Тапиау и предприятие по добыче янтаря»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«На площади Победы осмотрим памятник воинам-освободителям, а потом переместимся в район старых немецких особняков, который находится на улице Кутузова»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде в небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города и в отеле-замке «Нессельбек» (1 ночь), при котором есть своя пивоварня и SPA-комплекс»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Желающие смогут отправиться на ещё одну дополнительную экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и на знаменитую местную сыроварню»
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ЛЛада15 апреля 2024Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
- ССветлана14 марта 2024Впечатления очень положительные не первый раз едем от данной компании все нравится и подбор отеля и сами экскурсии и как все запланировано и организовано.
- ДДарья13 марта 2024Рекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погружения в историю и красоту самых главных достопримечательностей. Продуманного. Большое спасибо и гидам принимающей стороны — особенно Олегу, Марине и Люсе
- ННовикова24 февраля 2024Все понравилось. Спасибо)
- ВВиталий17 января 2024С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
- ГГалина2 ноября 2023Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
- ЕЕкатерина17 октября 2023Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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