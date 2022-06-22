Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату.

Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье» – Светлогорск – Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами. (Входные билеты оплачиваются дополнительно).

Маршрут: г. Калининград – пос. Некрасово (замок «Шаакен») – г. Светлогорск.

Экскурсия в город Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада "Шаакен Дорф".

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.