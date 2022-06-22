Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Экскурсия в город Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада "Шаакен Дорф".
Маршрут: г. Калининград – пос. Некрасово (замок «Шаакен») – г. Светлогорск.
Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье» – Светлогорск – Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами. (Входные билеты оплачиваются дополнительно).
Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный – Балтийск.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Свободный день.
Выезд из отеля до 12:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с 1 человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(центральная часть города)
420 руб.
по желанию на
месте
октябрь – декабрь
15 200 двухместный взрослый
14 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте
22 000 одноместный стандарт
14 400 трехместное размещение
13 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте
апрель – сентябрь
17 400 двухместный взрослый
16 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте
26 800 одноместный стандарт
15 800 трехместное размещение
14 900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
440 руб./на месте
шведский стол
май – cентябрь
21 100 двухместная студия взрослый
20 600 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии на основном месте
27 500 одноместный
18 800 трехместная студия взрослый,
18 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии на основном месте
27 000 двухместная студия бизнес взр с завтраком
26 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии бизнес с завтраком на основном месте
35 400 одноместный бизнес с завтраком
23 500 трехместная студия бизнес взр с завтраком
23 000 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии бизнес с завтраком на основном месте
октябрь
19900 двухместная студия взрослый
19000 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии на основном месте
26000 одноместный
17800 трехместная студия взрослый
16900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии на основном месте
26300 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
25400 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии бизнес с завтраком на основном месте
33200 одноместный бизнес с завтраком
23000 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
22100 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии бизнес с завтраком на основном месте
Отель «Шерлок»
(Центр)
1.5 км. от места посадки
|4 завтрака
октябрь – декабрь
17 800 двухместный взрослый
16 900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте
23 100 одноместный
26 400 одноместное в двухместном
15 200 трехместное раз-ние взрослый
14 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте
май – сентябрь
22 200 двухместный взрослый
21 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте
28 600 одноместный
18 600 трехместное раз-ние взрослый
17 700 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте
|Отель «Гламур»
|4 завтрака
апрель – декабрь
18 950 двухместный взрослый
18 050 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте
31 100 одноместное в двухместном
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
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