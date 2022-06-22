Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Наш пятидневный тур в Калининградскую область - это возможность отлично отдохнуть, встретить новых друзей

5
3 отзыва
Наш пятидневный тур в Калининградскую область – это возможность отлично отдохнуть, встретить новых друзей и узнать много нового. Окунитесь в очарование самого Западного региона России!
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Крафтовая сыроварня
Крафтовая сыроварня
Посетим частную сыроварня, где можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Балтийск и Светлогорск
Балтийск и Светлогорск
Мы познакомимся с удивительными городами и прикоснемся к их истории
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Начало экскурсии в 14:00. 

Обзорная экскурсия по Калининграду. 

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Начало экскурсии в 11:00.

Экскурсия в город Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада "Шаакен Дорф".

Маршрут: г. Калининград – пос. Некрасово (замок «Шаакен») – г. Светлогорск.

Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье» – Светлогорск – Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами. (Входные билеты оплачиваются дополнительно).

Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату.

Длительность экскурсии 6 часов.

Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;
3 день
Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
4 день
Янтарный – Балтийск

Начало экскурсии в 11:00 Янтарный – Балтийск.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный – БалтийскЯнтарный – БалтийскЯнтарный – БалтийскЯнтарный – Балтийск
5 день
Свободный день. Отьезд

Свободный день.

Выезд из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с 1 человека в рублях

Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

420 руб.

по желанию на

месте

октябрь – декабрь

15 200 двухместный взрослый

14 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте

22 000 одноместный стандарт

14 400 трехместное размещение

13 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте

апрель – сентябрь

17 400 двухместный взрослый

16 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте

26 800 одноместный стандарт

15 800 трехместное размещение

14 900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

440 руб./на месте

шведский стол

май – cентябрь

21 100 двухместная студия взрослый

20 600 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии на основном месте

27 500 одноместный

18 800 трехместная студия взрослый,

18 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии на основном месте

27 000 двухместная студия бизнес взр с завтраком

26 500 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии бизнес с завтраком на основном месте

35 400 одноместный бизнес с завтраком

23 500 трехместная студия бизнес взр с завтраком

23 000 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии бизнес с завтраком на основном месте

октябрь

19900  двухместная студия взрослый

19000  ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии на основном месте

26000 одноместный

17800 трехместная студия взрослый

16900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии на основном месте

26300 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

25400 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместной студии бизнес с завтраком на основном месте

33200 одноместный бизнес с завтраком

23000 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

22100  ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместной студии бизнес с завтраком на основном месте

Отель «Шерлок»

(Центр)

1.5 км. от места посадки

4 завтрака

 октябрь – декабрь

17 800 двухместный взрослый

16 900 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте

23 100 одноместный

26 400 одноместное в двухместном

15 200 трехместное раз-ние взрослый

14 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте

май – сентябрь

22 200 двухместный взрослый

21 300 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте

28 600 одноместный

18 600 трехместное раз-ние взрослый

17 700 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в трехместном номере на основном месте

Отель «Гламур»4 завтрака

апрель – декабрь

18 950 двухместный взрослый

18 050 ребенок до 14 лет (включительно) при размещении в двухместном номере на основном месте

31 100 одноместное в двухместном

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы:
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 + 150 руб.
  • Сырная и шоколадная дегустация – 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
22 июня 2022
Спасибо за организацию поездки)
О
23 мая 2022
Путешествие в Калининградскую область очень впечатлило! Экскурсии грамотно скомпанованы, было время и с утра, до поездок, и вечером, чтобы в Калининграде погулять! Гиды-профессионалы! Прекрасная подача исторических фактов! Огромная благодарность за великолепный отдых!
О
24 мая 2022
Всем добрый день! Наш тур проходил в период 16-20 мая, менеджер Юлия которая помогала нам с туром и билеты на самолёт забронировала, нам оставалось только оплатить и наслаждаться отдыхом. Все прошло идеально, впечатлений море. Первый день была обзорная по Калининграду, автобус забрал нас вовремя, у нас был изумительный гид Павел, он настолько интересно проводил экскурсию вся группа ходила за ним с открытыми ртами. Все остальные поездки тоже были на высоте, эмоций море и если про все рассказывать, получится книга… Немного дёгтя в бочку мёда, жаль что экскурсионный маршрут нельзя выбрать самим или поменять какие-то экскурсии. Еще многое не успели посмотреть, хотя программа была очень насыщенная, многое посмотрели самостоятельно, все находится не далеко и много общественного транспорта, так что проблем с передвижением в городе и области нет. думаю нужно было брать неделю, наверное и этого было бы мало, но есть повод вернутся.

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