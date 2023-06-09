Отпуск на Балтике

Экскурсионный тур «Отпуск на Балтике» на 11 дней

Описание
Программа по дням
О гиде
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Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
Отпуск на Балтике
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Что вас ожидает:

Отдохнём на свой вкус
Отдохнём на свой вкус
Вы сможете попробовать добыть янтарь на память и погулять среди реликтовых деревьев и интересных животных — гуанако, орланов, жирафов. Что может быть лучше?
Побываем там, где море обнимает пустыню
Побываем там, где море обнимает пустыню
На Куршской косе соседствуют песчаная пустыня, лес и море с заливом. Вы прогуляетесь по танцующему лесу и на берегу, если захотите, попробуете копчёную рыбу
Погуляем по старой немецкой школе
Погуляем по старой немецкой школе
Вы пройдётесь по аутентичной деревенской школе с грифельными досками и другими историческими атрибутами и постройками в немецком стиле

Описание

Побывать в Европе, не покидая Россию — именно таким был бы девиз этого путешествия.

Вас ждёт целый калейдоскоп приключений по Калининграду и Светлогорску: храмы Средневековья, Куршская коса, фотопрогулка, и при желании даже место добычи янтаря, калининградский зоопарк — всего не перечесть!

Программа тура по дням

1 день

Свободный день в Калининграде

Прибытие в Калининград. Трансфер в отель за дополнительную оплату.

Заселение в отель с 14:00.

Свободный день в Калининграде.

Вы сможете самостоятельно посетить единственные в стране Музей Янтаря и Музей Мирового Океана, а ещё — калининградский зоопарк, форт «Король Фридрих Вильгельм II» и Бункер Ляша.

Свободный день в КалининградеСвободный день в КалининградеСвободный день в КалининградеСвободный день в Калининграде
2 день

Куршская коса

09:40 Посадка от гостиницы «Калининград».

10:00 Посадка от гостиницы «Турист».

На Куршской косе соседствуют песчаная пустыня, лес и море с заливом — невероятно красивое зрелище. Вы проедете в национальный парк, прогуляетесь по Танцующему лесу и посмотрите на Куршский залив с высоты самой высокой дюны полуострова Эфа.

После умиротворяющей прогулки у вас будет свободное время, когда вы сможете пообедать и искупаться в море, а ещё поесть копчёную рыбку.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
3 день

Кёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящее

11:00 Посадка от гостиницы «Калининград».

11:20 Посадка от гостиницы «Турист».

Вас ждёт обзорная экскурсия по городу без посещения музеев и с выходами на фотопаузы. Вы увидите:

  • старинные городские ворота;
  • Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;
  • Рыбную деревню на островной части города;
  • старые мосты над рекой Преголя;
  • церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;
  • центральную площадь Победы;
  • главные общественные здания.

А после проедете мимо популярных мест отдыха: зоопарка, парков, стадионов, прудов, и посмотрите на фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.

За дополнительную плату вы сможете послушать органный мини-концерт в Кафедральном соборе.

Кёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящееКёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящееКёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящее
4 день

Экскурсия по Светлогорску

Освобождение номеров в гостинице до 12:00.

11:30 — 12:00 Ожидание в холле гостиницы с вещами и групповой трансфер в Светлогорск.

С 14:00 заселение в отель.

16:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску (встреча в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала).

Вы познакомитесь со старинной архитектурой Светлогорска-Раушена и другими достопримечательностями: частными виллами, пансионатами, отелями, и увидите:

  • органный зал;
  • лиственничный парк;
  • водонапорную башню;
  • курхаус;
  • работы немецкого скульптора Г. Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа».

Архитектурный облик города дополнят театр эстрады «Янтарь холл», торговый центр «Раушен», железнодорожный вокзал и 70-метровый лифт для спуска на променад.

Вы спуститесь к морю на спусках-терренкурах, а подняться сможете по канатной дороге за отдельную плату.

Экскурсия по Светлогорску
5 день

Свободный день или экскурсия в посёлок Янтарный

По желанию можно отправиться на экскурсию в посёлок Янтарный.

Вы познакомитесь с историей места, которое раньше называлось Пальмникен, и знаковыми местами: лютеранская церковь 1892 года и аристократичное здание Шлосс-Отеля. Через парк М. Беккера с вековыми деревьями вы прогуляетесь к морю и побываете на пляже, который с 2016 года получает знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам.

Вы сможете попробовать себя и в роли янтарного старателя, в которого преобразитесь после экскурсии по карьеру Янтарного комбината, где вам расскажут об обработке янтаря и его лечебных свойствах, и добыть для себя немного «солнечного камня» на память.

Также у вас будет возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную косметику.

Свободный день или экскурсия в посёлок ЯнтарныйСвободный день или экскурсия в посёлок ЯнтарныйСвободный день или экскурсия в посёлок Янтарный
6 день

Свободный день

В этот день не предусмотрено никаких экскурсий.

7 день

Свободный день или экскурсия в Инстербург-Гумбиннен

По желанию вы можете отправиться на экскурсию в Инстербург-Гумбиннен (запись и оплата при бронировании тура).

08:20 Посадка у гостиницы «Раушен».

Вас ждёт прогулка по Черняховску, где вы увидите здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 года (ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 году, готический замок Инстербург XVI века — здесь вас ждёт фотопауза.

Вы посмотрите на памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, дом, где останавливался Наполеон, виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы. Узнаете вы и про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.

После этого вы отправитесь в Гусев. Вас ждёт обзорная экскурсия, где вас познакомят с многовековой историей города:

  • памятником капитану Гусеву;
  • знаменитой фигурой лося немецкого скульптора Фордермайера;
  • памятником «Штыковой атакой», посвящённым крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны;
  • Зальцбургской кирхой.

Вы посетите интерактивный музей истории города, экспозиция которого познакомит вас с событиями Первой и Второй мировых войн.

За дополнительную плату вы сможете пообедать.

Свободный день или экскурсия в Инстербург-ГумбинненСвободный день или экскурсия в Инстербург-Гумбиннен
8 день

Свободный день или экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн»

По желанию вы можете отправиться на экскурсию «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (запись и оплата при бронировании тура).

09:00 Посадка у гостиницы «Раушен».

Вы услышите историю основания городов Тевтонским орденом, традиционную планировку и основные сооружения и увидите готическую кирху Фридланда, ныне — Свято-Георгиевский храм, и часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.

Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году, и об этом напоминают многочисленные достопримечательности.

Город Гердауэн, ныне — посёлок Железнодорожный, был заложен в эпоху Средневековья. В этой части экскурсии вы увидите руины замка-крепости Гердауэн и средневековой городской церкви, а также историческую жилую застройку города в стиле фахверк, старую брусчатку и красные черепичные крыши, ведь всё это создаёт атмосферу немецкого старинного городка.

За дополнительную плату вы сможете и пообедать.

Свободный день или экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн»Свободный день или экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн»
9 день

Свободный день или экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау»

По желанию можно отправиться на экскурсию «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау» (запись и оплата при бронировании тура).

08:20 Посадка у гостиницы «Раушен».

Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVII и типичную для этих мест городскую застройку. Здесь начиналась история многих городов: с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.

Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау. В этом месте окончание войны встретил советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский и завершил поэму «Василий Тёркин».

Здесь же родился и немецкий художник Ловис Коринт, прославившийся своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. И он считается последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века. Вы познакомитесь с творчеством Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города.

По желанию за доплату можно пообедать.

Свободный день или экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау»
10 день

Свободный день или экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево»

По желанию вы можете отправиться на экскурсию «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево» (запись и оплата при бронировании тура).

09:20 Посадка у гостиницы «Раушен» (Ленина, 48).

Вы увидите старинные храмы позднего Средневековья: готическую кирху 1292 года в Гурьевске рядом с замком-крепостью Нойхаузен и лютеранскую кирху Гросс Леггитена в посёлке Тургенево 1400 года. У стен последнего похоронена племянница Наполеона Буонапарта.

Город Полесск, прежде — Лабиау, расположенный на берегу Дейма, рядом с Куршским заливом и искусственно построенными каналами, называют столицей рыбаков. Вам расскажут удивительную историю преобразования человеком водных путей и земель, лежащих ниже уровня моря.

У воды высится мощная крепость Лабиау, построенная рыцарями Тевтонского ордена. В старинной деревенской школе Вальдвинкель в посёлке Ильичёво вы узнаете историю школьного образования. А некоторые гости постарше смогут вернуться в своё детство, присев вновь за парту деревенской школы-восьмилетки.

Также вам расскажут, как начиналась наша история на новоприобретённых после второй Мировой войны землях: о заселении Калининградской области переселенцами из Советского Союза, о трудовом подвиге людей по восстановлению экономики и сельского хозяйства края в тяжёлый послевоенный период.

По желанию за доплату можно пообедать.

11 день

Окончание тура

Освобождение номеров в отеле Светлогорска до 12:00.

Трансфер по желанию за доплату.

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание

В туре предусмотрено размещение на выбор. В Калининграде — гостиницы «Калининград» и «Турист», а в Светлогорске — гостиницы «Чайка», «Энергетик», «Вилла Готланд» и «Волна».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместныйОдноместныйТрёхместный
сентябрь / июнь, июль, август
Отель (***) в Калининграде + отель «Чайка» (**) в Светлогорске320004100030000
Отель (***) в Калининграде + отель «Энергетик» с завтраком (***) в Светлогорске

Стандарт: 29000 / 35000

Комфорт: 32000 / 38000

42000 / 5100030000 / 33500
Отель (***) в Калининграде + отель «Вилла Готланд» (***) в Светлогорске31500 / 4150057000 / 7730028000 / 38000
Отель (***) в Калининграде + отель «Волна» с завтраком (шведский стол) (****) в Светлогорске457006550051000

Варианты размещения в отелях и категории номеров:

ОтельДвухместныйОдноместныйТрёхместный
Гостиница ЧайкаРаздельные кроватиОдноместный Стандарт
Раздельные кровати +
доп. кровать
Энергетик
Раздельные кровати/
двуспальная кровать
Одноместный Стандарт
Семейный номер Комфорт
(двуспальная кровать и диван)
Отель «Волна»Раздельные кроватиОдноместный Стандарт
Раздельные кровати + диван
(номер Полулюкс)
Гостиница «Вилла
Готланд»
Раздельные кровати,
двуспальная кровать
Одноместное размещение
в двухместном номере
Раздельные
кровати / двуспальная кровать +
евро-раскладушка (Улучшенный
номер)

Варианты проживания

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Гостиница Калининград — самая большая и известная гостиница города. Ее здание — первое, что открывается взгляду путешественника на главной транспортной артерии Калининграда — Ленинском проспекте. Из окон гостиницы видна панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то отправной точкой многовековой истории Калининграда.

  • Одноместный стандарт: односпальная кровать или широкая кровать, полный санузел, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный). Есть возможность проживания на дополнительном месте в номере с широкой кроватью.
  • Двухместный стандарт: две раздельные кровати, полный санузел, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).
  • Студия: две раздельные кровати или широкая кровать, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный). Есть возможность проживания на дополнительном месте.
  • Люкс: 3 комнаты, широкая кровать, диван, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).
  • Делюкс: 2 комнаты, широкая или две раздельные кровати, диван, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).

Инфраструктура:

  • ресторан;
  • бар;
  • салон красоты;
  • прачечная;
  • химчистка;
  • конференц-зал;
  • комната для переговоров;
  • камера хранения;
  • парковка.
Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Гостиница «Турист»

3 ночи

Гостиница Турист — одна из самых известных и вместительных гостиниц города Калининграда, преимуществом которой является ее местоположение, в тихом месте города в районе «Обертайх» на живописном берегу пруда «Верхний» с одной стороны и непосредственно на одной из центральных улиц города, ведущей в аэропорт и в центр.

  • Одноместный стандарт 1 категории: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка — озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), одной стандартной кроватью от мирового производителя – компании “SERTA”. В лоджии расположена кофе-зона – журнальный столик, кожаное кресло. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектом полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
  • Одноместный стандарт 2 категории: панорамный вид из окна на озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), одной стандартной кроватью от мирового производителя – компании “SERTA”. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектом полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
  • Двухместный стандарт: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка — озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), двумя стандартными кроватями от мирового производителя – компании “SERTA”. В лоджии расположена кофе-зона – журнальный столик, кожаное кресло. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектами полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
  • Люкс: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка – озеро «Верхнее» или внутренний двор, номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), комплектом кожаной мебели (диван, пуфик); мини-холодильник, электрический чайник, чайно-кофейный набор и минеральная вода на 2 персоны (бесплатно), одна кровать «kingsize» компании “SERTA”, тумба. Санузел оборудован современной ванной или душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, биде, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектами полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, телевизор, телефон, фен.

Инфраструктура:

  • 2 банкетных зала;
  • стейк-хаус;
  • лобби-бар;
  • ночной клуб;
  • конференц-зал;
  • парковка.
Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»

Гостиница «Чайка»

7 ночей

Гостиница Чайка расположена в нескольких минутах ходьбы от центра г. Светлогорска и спуска к морю. Рядом автобусная остановка. Расстояние до моря – 300 м. В 2010 году закончен капитальный ремонт здания и номерного фонда, полностью заменена мебель.

  • Одноместный стандарт: односпальная кровать, телевизор, санузел, душевая кабина
  • Двухместный стандарт: две раздельные кровати, телевизор, санузел, душевая кабина

Инфраструктура:

  • отсутствует кафе, но питание можно заказать в кафе расположенной рядом гостинице Раушен, в близлежащих рядом санаториях («Янтарь» и «Янтарный берег»);
  • возможно приобретение курсовок на лечение;
  • холодильник на этаже;
  • автомобильная парковка (не охраняемая).
Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»Гостиница «Чайка»

Санаторий-профилакторий «Энергетик»

7 ночей

Санаторий профилакторий «Энергетик» находится в г. Светлогорск Калининградской области на побережье Балтийского моря. 1 января 2021 года после реконструкции состоялось открытие учреждения, которое располагает 47 номерами класса «Стандарт» и «Комфорт», 1 номером класса «Люкс», собственной парковкой и спортивной площадкой, а также позволяет одновременно обслуживать до 90 гостей.

Стандарт одноместный: оптимальный номер для проживания одного человека площадью 16 м2. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.

Двухместный стандарт: уютный светлый двухместный номер с одной или двумя отдельными кроватями. С балкона номера открывается вид на живописную еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.

Комфорт двухместный: современный номер повышенной комфортности с одной или двумя отдельными кроватями. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.

Семейный номер: современный номер повышенной комфортности с одной кроватью и диваном. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.

Люкс: просторный двухкомнатный номер с большой кроватью с балконом и видом на еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.

Санаторий-профилакторий «Энергетик»Санаторий-профилакторий «Энергетик»Санаторий-профилакторий «Энергетик»Санаторий-профилакторий «Энергетик»

Гостиница «Вилла Готланд»

7 ночей

Здание гостиницы, построенное в 2015 году, расположено в 100 метрах от моря в живописной рекреационной зоне примыкающей к исторической части курорта федерального значения г. Светлогорск (до 1946 г. «Раушен»). Интерьер гостиницы выдержан в «скандинавском стиле» и тематически посвящен расположенному в Балтийском море шведскому острову Готланд. В 200-х метрах от гостиницы «Вилла Готланд» расположена железнодорожная станция «Светлогорск-2», стоянка такси, автобусная остановка.

  • Двухместный стандарт 1 категории. 1-комнатный номер с двуспальной или 2-мя раздельными кроватями. Холодильник, плазменный, ТВ, душ, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен.
  • Люкс. 2-комнатный номер с двуспальной кроватью. Холодильник, плазменный ТВ, ванна, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен, мягкий уголок, кондиционер.

Инфраструктура:

  • служба приема— круглосуточный прием;
  • завтраки, полу, или полный пансион пожеланию гостей;
  • бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля;
  • бесплатная парковка во дворе отеля;
  • сауна;
  • бильярд и настольные игры;
  • прокат велосипедов;
  • регистрация иностранных граждан в паспортно-визовой службе РФ;
  • место и принадлежности для барбекю;
  • услуги библиотеки;
  • услуги факса, копира, электронной почты;
  • автомат для чистки обуви;
  • организация конференций и корпоративов (на 40-50 мест);
  • вручение корреспонденции гостям;
  • утренняя побудка (по просьбе);
  • ежедневная уборка номеров горничной, включая заправку постели;
  • регулярная смена постельного белья, полотенец;
  • предоставление утюга, гладильной доски;
  • хранение багажа;
  • предоставление туристической информации;
  • вызов скорой помощи, такси, медицинская аптечка и другие услуги.
Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»Гостиница «Вилла Готланд»

Гостиничный комплекс «Волна»

7 ночей

Гостиничный комплекс Волна расположен в тихой части города Светлогорск на живописном холме в 300 метрах от берега Балтийского моря.

  • Одноместный Стандарт: полуторная кровать, встроенный шкаф, душ, балкон, ТВ, холодильник
  • Двухместный Стандарт: две полуторные кровати, душ, балкон, ТВ, холодильник
  • Съют: 2-х уровневый номер с террасой, из номера открывается восхитительный вид на парковую зону города, две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, кабельное TV, доступ в Internet, система управления микроклиматом.
  • Студио: две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, система управления микроклиматом, лоджия, кабельное TV, доступ в Internet.
  • Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная и спальня с двуспальной кроватью, лоджия, ванна, фен, халат, тапочки, парфюмерия, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное TV.
  • Де-Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная с баром и спальня с двуспальной кроватью, душевая кабина с паром, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, кабельное TV, холодильник, интернет, система управления микроклиматом.
  • Апартаменты: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната, оборудованная оргтехникой, лоджия, встроенная кухня, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное телевидение, интернет, 2 ванных комнаты, душевая кабина и ванна, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, система управления микроклиматом.
  • Представительский Люкс: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната переговоров на 10 человек, лоджия, 2 просторных ванных комнаты, две душевые кабины, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, мини-сауна, холодильник, мини-бар, интернет, телефон, кабельное телевидение, система управления микроклиматом.

Инфраструктура:

  • танцевальные вечера;
  • караоке;
  • концерты и демонстрация кинофильмов;
  • видеосалон;
  • библиотека;
  • русский бильярд и американский пул;
  • организация посещений концертов и театров, теннисных кортов;
  • катание на лошадях;
  • прогулки на яхтах;
  • летняя беседка.
Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»Гостиничный комплекс «Волна»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание 3 ночи в Калининграде
  • 7 ночей и 7 завтраков в отелях «Энергетик» и «Волна»
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
  • Групповой трансфер из Калининграда в отель Светлогорска на 4 день
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Дополнительные ночи к туру
  • Завтраки в отелях «Вилла Готланд» — 500 руб. /человека, «Чайка»
  • Обеды и ужины
  • Трансфер в Калининграде из аэропорта — 1500 руб., с ж/д вокзала — 1000 руб., из Светлогорска до аэропорта или ж/д вокзала — 2500 руб.
  • Экскурсия в посёлок Янтарный — 1300 руб.
  • Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен — 2500 руб.
  • Экскурсия «История средневековых городов Фридланд-Гердауэн» — 2000 руб.
  • Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау» — 2500 руб.
  • Экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево» — 2500 руб.
  • Дополнительные ночи: «Чайка» — 1900-4600 руб., «Энергетик» — 3600-17200 руб., «Вилла Готланд» — 5150-8300 руб., «Волна» — 6100-17350 руб.
  • Дополнительные активности:органный концерт — 500 руб. подъём на канатной дороге — 100 руб. посещение карьера Янтарного комбината — 400 руб.
  • Органный концерт — 500 руб.
  • Подъём на канатной дороге — 100 руб.
  • Посещение карьера Янтарного комбината — 400 руб
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Что входит в услугу трансфера?

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе / микроавтобусе.

В стоимость услуги входит ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону: +7 (905) 243-88-22.

В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Какие автобусы в туре?

Микроавтобусы и автобусы Мерседес, Неоплан и Фоксбас не старше 10 лет. Кондиционер есть, рассадка произвольная.

Может ли измениться программа?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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