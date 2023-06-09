Экскурсионный тур «Отпуск на Балтике» на 11 дней
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Описание
Побывать в Европе, не покидая Россию — именно таким был бы девиз этого путешествия.
Вас ждёт целый калейдоскоп приключений по Калининграду и Светлогорску: храмы Средневековья, Куршская коса, фотопрогулка, и при желании даже место добычи янтаря, калининградский зоопарк — всего не перечесть!
Программа тура по дням
Свободный день в Калининграде
Прибытие в Калининград. Трансфер в отель за дополнительную оплату.
Заселение в отель с 14:00.
Свободный день в Калининграде.
Вы сможете самостоятельно посетить единственные в стране Музей Янтаря и Музей Мирового Океана, а ещё — калининградский зоопарк, форт «Король Фридрих Вильгельм II» и Бункер Ляша.
Куршская коса
09:40 Посадка от гостиницы «Калининград».
10:00 Посадка от гостиницы «Турист».
На Куршской косе соседствуют песчаная пустыня, лес и море с заливом — невероятно красивое зрелище. Вы проедете в национальный парк, прогуляетесь по Танцующему лесу и посмотрите на Куршский залив с высоты самой высокой дюны полуострова Эфа.
После умиротворяющей прогулки у вас будет свободное время, когда вы сможете пообедать и искупаться в море, а ещё поесть копчёную рыбку.
Кёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящее
11:00 Посадка от гостиницы «Калининград».
11:20 Посадка от гостиницы «Турист».
Вас ждёт обзорная экскурсия по городу без посещения музеев и с выходами на фотопаузы. Вы увидите:
- старинные городские ворота;
- Кафедральный собор и могилу И. Канта у его стен;
- Рыбную деревню на островной части города;
- старые мосты над рекой Преголя;
- церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром;
- центральную площадь Победы;
- главные общественные здания.
А после проедете мимо популярных мест отдыха: зоопарка, парков, стадионов, прудов, и посмотрите на фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
За дополнительную плату вы сможете послушать органный мини-концерт в Кафедральном соборе.
Экскурсия по Светлогорску
Освобождение номеров в гостинице до 12:00.
11:30 — 12:00 Ожидание в холле гостиницы с вещами и групповой трансфер в Светлогорск.
С 14:00 заселение в отель.
16:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску (встреча в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала).
Вы познакомитесь со старинной архитектурой Светлогорска-Раушена и другими достопримечательностями: частными виллами, пансионатами, отелями, и увидите:
- органный зал;
- лиственничный парк;
- водонапорную башню;
- курхаус;
- работы немецкого скульптора Г. Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа».
Архитектурный облик города дополнят театр эстрады «Янтарь холл», торговый центр «Раушен», железнодорожный вокзал и 70-метровый лифт для спуска на променад.
Вы спуститесь к морю на спусках-терренкурах, а подняться сможете по канатной дороге за отдельную плату.
Свободный день или экскурсия в посёлок Янтарный
По желанию можно отправиться на экскурсию в посёлок Янтарный.
Вы познакомитесь с историей места, которое раньше называлось Пальмникен, и знаковыми местами: лютеранская церковь 1892 года и аристократичное здание Шлосс-Отеля. Через парк М. Беккера с вековыми деревьями вы прогуляетесь к морю и побываете на пляже, который с 2016 года получает знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам.
Вы сможете попробовать себя и в роли янтарного старателя, в которого преобразитесь после экскурсии по карьеру Янтарного комбината, где вам расскажут об обработке янтаря и его лечебных свойствах, и добыть для себя немного «солнечного камня» на память.
Также у вас будет возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную косметику.
Свободный день
В этот день не предусмотрено никаких экскурсий.
Свободный день или экскурсия в Инстербург-Гумбиннен
По желанию вы можете отправиться на экскурсию в Инстербург-Гумбиннен (запись и оплата при бронировании тура).
08:20 Посадка у гостиницы «Раушен».
Вас ждёт прогулка по Черняховску, где вы увидите здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 года (ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 году, готический замок Инстербург XVI века — здесь вас ждёт фотопауза.
Вы посмотрите на памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, дом, где останавливался Наполеон, виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы. Узнаете вы и про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород.
После этого вы отправитесь в Гусев. Вас ждёт обзорная экскурсия, где вас познакомят с многовековой историей города:
- памятником капитану Гусеву;
- знаменитой фигурой лося немецкого скульптора Фордермайера;
- памятником «Штыковой атакой», посвящённым крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны;
- Зальцбургской кирхой.
Вы посетите интерактивный музей истории города, экспозиция которого познакомит вас с событиями Первой и Второй мировых войн.
За дополнительную плату вы сможете пообедать.
Свободный день или экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн»
По желанию вы можете отправиться на экскурсию «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (запись и оплата при бронировании тура).
09:00 Посадка у гостиницы «Раушен».
Вы услышите историю основания городов Тевтонским орденом, традиционную планировку и основные сооружения и увидите готическую кирху Фридланда, ныне — Свято-Георгиевский храм, и часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.
Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году, и об этом напоминают многочисленные достопримечательности.
Город Гердауэн, ныне — посёлок Железнодорожный, был заложен в эпоху Средневековья. В этой части экскурсии вы увидите руины замка-крепости Гердауэн и средневековой городской церкви, а также историческую жилую застройку города в стиле фахверк, старую брусчатку и красные черепичные крыши, ведь всё это создаёт атмосферу немецкого старинного городка.
За дополнительную плату вы сможете и пообедать.
Свободный день или экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау»
По желанию можно отправиться на экскурсию «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау» (запись и оплата при бронировании тура).
08:20 Посадка у гостиницы «Раушен».
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVII и типичную для этих мест городскую застройку. Здесь начиналась история многих городов: с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.
Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау. В этом месте окончание войны встретил советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский и завершил поэму «Василий Тёркин».
Здесь же родился и немецкий художник Ловис Коринт, прославившийся своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. И он считается последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века. Вы познакомитесь с творчеством Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города.
По желанию за доплату можно пообедать.
Свободный день или экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево»
По желанию вы можете отправиться на экскурсию «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево» (запись и оплата при бронировании тура).
09:20 Посадка у гостиницы «Раушен» (Ленина, 48).
Вы увидите старинные храмы позднего Средневековья: готическую кирху 1292 года в Гурьевске рядом с замком-крепостью Нойхаузен и лютеранскую кирху Гросс Леггитена в посёлке Тургенево 1400 года. У стен последнего похоронена племянница Наполеона Буонапарта.
Город Полесск, прежде — Лабиау, расположенный на берегу Дейма, рядом с Куршским заливом и искусственно построенными каналами, называют столицей рыбаков. Вам расскажут удивительную историю преобразования человеком водных путей и земель, лежащих ниже уровня моря.
У воды высится мощная крепость Лабиау, построенная рыцарями Тевтонского ордена. В старинной деревенской школе Вальдвинкель в посёлке Ильичёво вы узнаете историю школьного образования. А некоторые гости постарше смогут вернуться в своё детство, присев вновь за парту деревенской школы-восьмилетки.
Также вам расскажут, как начиналась наша история на новоприобретённых после второй Мировой войны землях: о заселении Калининградской области переселенцами из Советского Союза, о трудовом подвиге людей по восстановлению экономики и сельского хозяйства края в тяжёлый послевоенный период.
По желанию за доплату можно пообедать.
Окончание тура
Освобождение номеров в отеле Светлогорска до 12:00.
Трансфер по желанию за доплату.
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание
В туре предусмотрено размещение на выбор. В Калининграде — гостиницы «Калининград» и «Турист», а в Светлогорске — гостиницы «Чайка», «Энергетик», «Вилла Готланд» и «Волна».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный
|Одноместный
|Трёхместный
|сентябрь / июнь, июль, август
|Отель (***) в Калининграде + отель «Чайка» (**) в Светлогорске
|32000
|41000
|30000
|Отель (***) в Калининграде + отель «Энергетик» с завтраком (***) в Светлогорске
Стандарт: 29000 / 35000
Комфорт: 32000 / 38000
|42000 / 51000
|30000 / 33500
|Отель (***) в Калининграде + отель «Вилла Готланд» (***) в Светлогорске
|31500 / 41500
|57000 / 77300
|28000 / 38000
|Отель (***) в Калининграде + отель «Волна» с завтраком (шведский стол) (****) в Светлогорске
|45700
|65500
|51000
Варианты размещения в отелях и категории номеров:
|Отель
|Двухместный
|Одноместный
|Трёхместный
|Гостиница Чайка
|Раздельные кровати
|Одноместный Стандарт
Раздельные кровати +
доп. кровать
|Энергетик
Раздельные кровати/
двуспальная кровать
|Одноместный Стандарт
Семейный номер Комфорт
(двуспальная кровать и диван)
|Отель «Волна»
|Раздельные кровати
|Одноместный Стандарт
Раздельные кровати + диван
(номер Полулюкс)
Гостиница «Вилла
Готланд»
Раздельные кровати,
двуспальная кровать
Одноместное размещение
в двухместном номере
Раздельные
кровати / двуспальная кровать +
евро-раскладушка (Улучшенный
номер)
Варианты проживания
Гостиница «Калининград»
Гостиница Калининград — самая большая и известная гостиница города. Ее здание — первое, что открывается взгляду путешественника на главной транспортной артерии Калининграда — Ленинском проспекте. Из окон гостиницы видна панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то отправной точкой многовековой истории Калининграда.
- Одноместный стандарт: односпальная кровать или широкая кровать, полный санузел, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный). Есть возможность проживания на дополнительном месте в номере с широкой кроватью.
- Двухместный стандарт: две раздельные кровати, полный санузел, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).
- Студия: две раздельные кровати или широкая кровать, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный). Есть возможность проживания на дополнительном месте.
- Люкс: 3 комнаты, широкая кровать, диван, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).
- Делюкс: 2 комнаты, широкая или две раздельные кровати, диван, полный санузел, холодильник, телефон, спутниковое ТВ, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, интернет WI-FI (бесплатный).
Инфраструктура:
- ресторан;
- бар;
- салон красоты;
- прачечная;
- химчистка;
- конференц-зал;
- комната для переговоров;
- камера хранения;
- парковка.
Гостиница «Турист»
Гостиница Турист — одна из самых известных и вместительных гостиниц города Калининграда, преимуществом которой является ее местоположение, в тихом месте города в районе «Обертайх» на живописном берегу пруда «Верхний» с одной стороны и непосредственно на одной из центральных улиц города, ведущей в аэропорт и в центр.
- Одноместный стандарт 1 категории: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка — озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), одной стандартной кроватью от мирового производителя – компании “SERTA”. В лоджии расположена кофе-зона – журнальный столик, кожаное кресло. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектом полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
- Одноместный стандарт 2 категории: панорамный вид из окна на озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), одной стандартной кроватью от мирового производителя – компании “SERTA”. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектом полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
- Двухместный стандарт: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка — озеро «Верхнее», номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), двумя стандартными кроватями от мирового производителя – компании “SERTA”. В лоджии расположена кофе-зона – журнальный столик, кожаное кресло. Санузел оборудован современной душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектами полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, мини-холодильник, телевизор, телефон, фен.
- Люкс: панорамный вид из окна во внутренний двор – стоянка – озеро «Верхнее» или внутренний двор, номер оборудован гарнитурной мебелью (письменный стол, стул, вешало с зеркалом, тумба для багажа, шкаф), комплектом кожаной мебели (диван, пуфик); мини-холодильник, электрический чайник, чайно-кофейный набор и минеральная вода на 2 персоны (бесплатно), одна кровать «kingsize» компании “SERTA”, тумба. Санузел оборудован современной ванной или душевой кабиной, подвесным унитазом, раковиной, биде, зеркалом, феном, туалетными принадлежностями, комплектами полотенец; бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, сейф, телевизор, телефон, фен.
Инфраструктура:
- 2 банкетных зала;
- стейк-хаус;
- лобби-бар;
- ночной клуб;
- конференц-зал;
- парковка.
Гостиница «Чайка»
Гостиница Чайка расположена в нескольких минутах ходьбы от центра г. Светлогорска и спуска к морю. Рядом автобусная остановка. Расстояние до моря – 300 м. В 2010 году закончен капитальный ремонт здания и номерного фонда, полностью заменена мебель.
- Одноместный стандарт: односпальная кровать, телевизор, санузел, душевая кабина
- Двухместный стандарт: две раздельные кровати, телевизор, санузел, душевая кабина
Инфраструктура:
- отсутствует кафе, но питание можно заказать в кафе расположенной рядом гостинице Раушен, в близлежащих рядом санаториях («Янтарь» и «Янтарный берег»);
- возможно приобретение курсовок на лечение;
- холодильник на этаже;
- автомобильная парковка (не охраняемая).
Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Санаторий профилакторий «Энергетик» находится в г. Светлогорск Калининградской области на побережье Балтийского моря. 1 января 2021 года после реконструкции состоялось открытие учреждения, которое располагает 47 номерами класса «Стандарт» и «Комфорт», 1 номером класса «Люкс», собственной парковкой и спортивной площадкой, а также позволяет одновременно обслуживать до 90 гостей.
Стандарт одноместный: оптимальный номер для проживания одного человека площадью 16 м2. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Двухместный стандарт: уютный светлый двухместный номер с одной или двумя отдельными кроватями. С балкона номера открывается вид на живописную еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Комфорт двухместный: современный номер повышенной комфортности с одной или двумя отдельными кроватями. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Семейный номер: современный номер повышенной комфортности с одной кроватью и диваном. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Люкс: просторный двухкомнатный номер с большой кроватью с балконом и видом на еловую аллею. ЖК телевизор, Wi-Fi, полотенца и средства личной гигиены.
Гостиница «Вилла Готланд»
Здание гостиницы, построенное в 2015 году, расположено в 100 метрах от моря в живописной рекреационной зоне примыкающей к исторической части курорта федерального значения г. Светлогорск (до 1946 г. «Раушен»). Интерьер гостиницы выдержан в «скандинавском стиле» и тематически посвящен расположенному в Балтийском море шведскому острову Готланд. В 200-х метрах от гостиницы «Вилла Готланд» расположена железнодорожная станция «Светлогорск-2», стоянка такси, автобусная остановка.
- Двухместный стандарт 1 категории. 1-комнатный номер с двуспальной или 2-мя раздельными кроватями. Холодильник, плазменный, ТВ, душ, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен.
- Люкс. 2-комнатный номер с двуспальной кроватью. Холодильник, плазменный ТВ, ванна, телефон, шкаф, письменный стол, стулья, прикроватные тумбы, санузлом фен, мягкий уголок, кондиционер.
Инфраструктура:
- служба приема— круглосуточный прием;
- завтраки, полу, или полный пансион пожеланию гостей;
- бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля;
- бесплатная парковка во дворе отеля;
- сауна;
- бильярд и настольные игры;
- прокат велосипедов;
- регистрация иностранных граждан в паспортно-визовой службе РФ;
- место и принадлежности для барбекю;
- услуги библиотеки;
- услуги факса, копира, электронной почты;
- автомат для чистки обуви;
- организация конференций и корпоративов (на 40-50 мест);
- вручение корреспонденции гостям;
- утренняя побудка (по просьбе);
- ежедневная уборка номеров горничной, включая заправку постели;
- регулярная смена постельного белья, полотенец;
- предоставление утюга, гладильной доски;
- хранение багажа;
- предоставление туристической информации;
- вызов скорой помощи, такси, медицинская аптечка и другие услуги.
Гостиничный комплекс «Волна»
Гостиничный комплекс Волна расположен в тихой части города Светлогорск на живописном холме в 300 метрах от берега Балтийского моря.
- Одноместный Стандарт: полуторная кровать, встроенный шкаф, душ, балкон, ТВ, холодильник
- Двухместный Стандарт: две полуторные кровати, душ, балкон, ТВ, холодильник
- Съют: 2-х уровневый номер с террасой, из номера открывается восхитительный вид на парковую зону города, две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, кабельное TV, доступ в Internet, система управления микроклиматом.
- Студио: две полуторные кровати, душевая кабина, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, холодильник, мини-бар, система управления микроклиматом, лоджия, кабельное TV, доступ в Internet.
- Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная и спальня с двуспальной кроватью, лоджия, ванна, фен, халат, тапочки, парфюмерия, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное TV.
- Де-Люкс: 2-х комнатный номер, гостиная с баром и спальня с двуспальной кроватью, душевая кабина с паром, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, кабельное TV, холодильник, интернет, система управления микроклиматом.
- Апартаменты: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната, оборудованная оргтехникой, лоджия, встроенная кухня, холодильник, мини-бар, телефон, кабельное телевидение, интернет, 2 ванных комнаты, душевая кабина и ванна, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, система управления микроклиматом.
- Представительский Люкс: 3-х комнатный номер, спальня с двуспальной кроватью, гостиная, комната переговоров на 10 человек, лоджия, 2 просторных ванных комнаты, две душевые кабины, фен, халат и тапочки, галантерея-парфюмерия, банные принадлежности, мини-сауна, холодильник, мини-бар, интернет, телефон, кабельное телевидение, система управления микроклиматом.
Инфраструктура:
- танцевальные вечера;
- караоке;
- концерты и демонстрация кинофильмов;
- видеосалон;
- библиотека;
- русский бильярд и американский пул;
- организация посещений концертов и театров, теннисных кортов;
- катание на лошадях;
- прогулки на яхтах;
- летняя беседка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 3 ночи в Калининграде
- 7 ночей и 7 завтраков в отелях «Энергетик» и «Волна»
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Групповой трансфер из Калининграда в отель Светлогорска на 4 день
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты в Калининград и обратно
- Дополнительные ночи к туру
- Завтраки в отелях «Вилла Готланд» — 500 руб. /человека, «Чайка»
- Обеды и ужины
- Трансфер в Калининграде из аэропорта — 1500 руб., с ж/д вокзала — 1000 руб., из Светлогорска до аэропорта или ж/д вокзала — 2500 руб.
- Экскурсия в посёлок Янтарный — 1300 руб.
- Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен — 2500 руб.
- Экскурсия «История средневековых городов Фридланд-Гердауэн» — 2000 руб.
- Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау» — 2500 руб.
- Экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель и готические храмы Гурьевска и Тургенево» — 2500 руб.
- Дополнительные ночи: «Чайка» — 1900-4600 руб., «Энергетик» — 3600-17200 руб., «Вилла Готланд» — 5150-8300 руб., «Волна» — 6100-17350 руб.
- Дополнительные активности:органный концерт — 500 руб. подъём на канатной дороге — 100 руб. посещение карьера Янтарного комбината — 400 руб.
- Органный концерт — 500 руб.
- Подъём на канатной дороге — 100 руб.
- Посещение карьера Янтарного комбината — 400 руб
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Что входит в услугу трансфера?
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе / микроавтобусе.
В стоимость услуги входит ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора по телефону: +7 (905) 243-88-22.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
- Какие автобусы в туре?
Микроавтобусы и автобусы Мерседес, Неоплан и Фоксбас не старше 10 лет. Кондиционер есть, рассадка произвольная.
- Может ли измениться программа?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.