Побывать в Европе, не покидая Россию — именно таким был бы девиз этого путешествия.

Вас ждёт целый калейдоскоп приключений по Калининграду и Светлогорску: храмы Средневековья, Куршская коса, фотопрогулка, и при желании даже место добычи янтаря, калининградский зоопарк — всего не перечесть!