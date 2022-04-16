Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке

Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки

Авторский тур
Хочется чего-то необычного? Мы подготовили нестандартный маршрут по Калининградской области и вместе с вами будем раскрывать эти скрытые жемчужины, до которых массовые туристы не добираются.

Погуляем по уютному Полесску, расположенному на каналах и реках и напоминающему Венецию, переночуем в рыцарском замке с номерами в средневековом стиле и доберемся до самой западной точки России — в Балтийск, который до недавнего времени был закрыт для всех гостей.
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в гостиницу нужен будет и QR-кода о пройденной вакцинации, или с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до заезда.

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж / д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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