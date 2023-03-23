Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд

Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря

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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы покажем вам очевидные достопримечательности и отвезём в неочевидные, но занимательные места.

Вы продегустируете разные сорта пива в нескольких пивоварнях, узнаете, какие старинные праздники до сих пор отмечают жители бывшего Кёнигсберга, и познакомитесь с его историей. Рассмотрите немецкую архитектуру и попробуете блюда традиционной кухни.

А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции.
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Ближайшие даты:
23
мар
30
мар
6
апр
13
апр
20
апр
27
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
Завершение: Калининград, гостиница «Калининград», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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