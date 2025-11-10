Мои заказы

По дороге на Берлин. Майский тур по Калининградской области

Познавательный тур по историческим местам в Калининградской области в честь 80-летия Победы! Восемьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но не меркнет слава тех
читать дальше

дней.

Одной из славных страниц героического прошлого нашего народа является Восточно-Прусская операция советской Красной Армии и особенно её заключительный этап – штурм Кёнигсберга.

Предлагаем пройти по местам, где разворачивались значимые события нашей истории и вспомнить о героических поступках и бесконечной отваге наших солдат!

По дороге на Берлин. Майский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По дороге на Берлин. Майский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По дороге на Берлин. Майский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мая

Программа тура по дням

1 день

Заселение. Свободный день

Прибытие в Калининградскую область.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Свободный день.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).

Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

Заселение. Свободный деньЗаселение. Свободный деньЗаселение. Свободный деньЗаселение. Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»

Маршрут: г. Калининград.

  • 15:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
  • 15:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы)

Восемьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны.

Но не меркнет слава тех дней.

Одной из славных страниц героического прошлого нашего народа является Восточно-Прусская операция советской Красной Армии и особенно её заключительный этап – штурм Кёнигсберга.

Мы приглашаем Вас встретить 80-ю годовщину нашей Победы в городе Калининграде, бывшем городе-крепости первого ранга Германии.

Вы узнаете, как штурмовали город-крепость войска Красной Армии в апреле 1945-го.

Сложность этой операции была высоко оценена руководством Советского Союза и высшим командованием нашими войсками: была учреждена отдельная медаль «За взятие Кёнигсберга».

Во время экскурсии Вы узнаете о героизме наших воинов и увидите памятники, установленные в их честь.

О том, как проходил штурм Кёнигсберга, Вы узнаете, побывав на выставке- панораме «Кёнигсберг 45 – последний штурм» в калининградском историко-художественном музее.

В сегодняшнем городе Калининграде сохранилось большое количество старинных фортификационных сооружений Кёнигсберга.

У Вас будет возможность побывать на одном из фортов внешнего оборонительного пояса города.

Вы посетите форт 1 – один из наиболее сохранившихся.

Пройдя по его помещениям, Вы узнаете, как были устроены подобные крепости.

Надёжность и монументальность этих стен, основательность и продуманность до мелочей цитадели удивляют и внушают уважение к военным инженерам- фортификаторам и строителям, проектировавшим и возводившим подобные крепости.

Фортификация считалась отдельной наукой, и лишь немногие страны Европы могли похвастать своей фортификационной школой – Пруссия была одной из сильнейших.

Проезжая по улицам Калининграда, Вы увидите также оборонительные сооружения внутреннего оборонительного кольца: старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»

Маршрут: г. Черняховск, г. Гусев.

  • 09:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
  • 09:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

На основном направлении нашего наступления Гумбиннен – Инстербург – Кёнигсберг инженерная оборона немцев была особенно сильна: насчитывалось до 9 укреплённых полос.

Именно здесь фашистское командование, имея крупную группировку наиболее боеспособных войск, рассчитывало остановить продвижение наших войск.

Бои были ожесточёнными и кровопролитными, но города Гумбиннен и Инстербург были взяты.

Москва салютовала в честь этой победы 22 января 1945 г. 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Наиболее отличившимся в боях частям и соединениям были присвоены почётные наименования Инстербургских.

Дорога на Кёнигсберг была открыта.

Вы побываете на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Инстербург.

Увидите памятник командующему войсками 3-го Белорусского фронта, генералу И. Д. Черняховскому, чьё имя с гордостью носит город Черняховск.

Памятными досками были отмечены здания, где были расквартированы французские лётчики знаменитого авиаполка «Нормандия – Неман» и где находилась редакция фронтовой газеты «Красноармейская правда», в которой писал поэт и фронтовой корреспондент А. Т. Твардовский.

Город Черняховск ведёт свою историю с эпохи средневековья, здесь напоминает о рыцарских временах внушительная руина замка-крепости Инстербург.

В этом замке побывало немало известных исторических личностей Европы.

По соседству с замком вырос красивый город с презентабельными жилыми домами, величественными храмами – Реформатская кирха (теперь Свято-Михайловский кафедральный собор русской православной церкви) в неороманском стиле и католический храм св. Бруно Кверфуртского в неоготическом стиле, неповторимыми водонапорными башнями, а также с многочисленными памятниками героям разных эпох: В. И. Ленину, М. Б. Барклаю-де-Толли, русскому солдату времён наполеоновских войн, и милой современной городской скульптурой.

Небольшой город Гумбиннен вошёл громко в историю в Первую мировую войну, когда рядом с ним состоялось крупное Гумбиненнское сражение 20 августа 1914года.

Об этом трагическом времени, о сражении, о героях русской императорской армии напоминают потрясающие памятники выдающихся современных российских скульпторов: «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» М. Шемякина и «Штыковая атака» В. Суровцева.

А также церковь-памятник всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны.

Во вторую мировую войну город снова будет вписан в летопись знаковых событий: именем города будет обозначена наступательная операция 3-го Белорусского фронта на территории гитлеровской Германии-Гумбиненнский прорыв.

Город в наше время с гордостью носит имя героя Советского Союза капитана С. И. Гусева.

В его честь были установлены бюст и памятник.

Память защитников нашего Отечества увековечена в памятнике «Танк ИС-2».

Сам город порадует Ваш глаз и красивой старинной архитектурой: величественное здание Окружного правительства на главной площади, рядом ажурное здание народного банка в стиле неоготика, строгая лютеранская Зальцбургская кирха (церковь).

И, конечно, символ прошлого города – скульптура бронзового лося работы талантливого немецкого скульптора Л. Фордермайера.

Продолжительность экскурсии 8-9 ч.

Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»

Освобождение номеров.

Маршрут: г. Балтийск.

  • 09:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
  • 09:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);

Город Пиллау – военно-морская база германского флота стал последним очагом сопротивления гитлеровских войск.

Здесь к берегу моря были прижаты остатки немецких войск, которые сражались до последнего: штурм Пиллау длился 6 дней, а последние бои на косе Фрише Нерунг (Балтийская коса теперь) напротив города Пиллау будут идти ещё до 8 мая 1945 года.

Об этой важной операции по уничтожению гитлеровских войск Вы узнаете у мемориала на братском захоронении павших советских воинов и посетив Шведскую крепость.

В этой цитадели был русский царь Пётр I, и по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы.

Балтийск – военно-морская база Балтийского флота.

Всё это определяет колорит и дух места.

У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли.

Увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г.);

Памятник Петру I – основателю Балтийского флота.

Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.

У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.

В программе предусмотрено посещение Шведской крепости (только для граждан Российской федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних).

Окончание экскурсии в аэропорту в 16:00.

Рекомендуемое время вылета после 18:00.

Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместное*ОдноместноеТрехместное
Отель “Гламур”

стандарт

22 000

стандарт

33 500

стандарт

20 500

Гостиница “Турист”

стандарт

27 500

стандарт

31 500

стандарт

26 000

Гостиница “Калининград”стандарт 27500 студия 34 000

стандарт

37 500

студия

32 500

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Для туристов, проживающих в отеле «Гламур» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Варианты проживания

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Гламур»

3 ночи

Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.

При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.

Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.

Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание: 3 ночи
  • Завтраки - шведская линия
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1800 руб. ж/д вокзал - отель 1300 руб
  • Аэропорт - отель 1800 руб
  • Ж/д вокзал - отель 1300 руб
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Для туристов, проживающих в гостевом доме «Вилла Татьяна» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист, адрес: ул. А. Невского 53, проживающих в гостинице Мартон палас, Ибис и Холидей Инн от гост. Калининград, адрес: Ленинский пр. 81.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер?

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 31 500 ₽ за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
2 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда