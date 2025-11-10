мая
Программа тура по дням
Заселение. Свободный день
Прибытие в Калининградскую область.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Свободный день.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).
Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»
Маршрут: г. Калининград.
- 15:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
- 15:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы)
Восемьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны.
Но не меркнет слава тех дней.
Одной из славных страниц героического прошлого нашего народа является Восточно-Прусская операция советской Красной Армии и особенно её заключительный этап – штурм Кёнигсберга.
Мы приглашаем Вас встретить 80-ю годовщину нашей Победы в городе Калининграде, бывшем городе-крепости первого ранга Германии.
Вы узнаете, как штурмовали город-крепость войска Красной Армии в апреле 1945-го.
Сложность этой операции была высоко оценена руководством Советского Союза и высшим командованием нашими войсками: была учреждена отдельная медаль «За взятие Кёнигсберга».
Во время экскурсии Вы узнаете о героизме наших воинов и увидите памятники, установленные в их честь.
О том, как проходил штурм Кёнигсберга, Вы узнаете, побывав на выставке- панораме «Кёнигсберг 45 – последний штурм» в калининградском историко-художественном музее.
В сегодняшнем городе Калининграде сохранилось большое количество старинных фортификационных сооружений Кёнигсберга.
У Вас будет возможность побывать на одном из фортов внешнего оборонительного пояса города.
Вы посетите форт 1 – один из наиболее сохранившихся.
Пройдя по его помещениям, Вы узнаете, как были устроены подобные крепости.
Надёжность и монументальность этих стен, основательность и продуманность до мелочей цитадели удивляют и внушают уважение к военным инженерам- фортификаторам и строителям, проектировавшим и возводившим подобные крепости.
Фортификация считалась отдельной наукой, и лишь немногие страны Европы могли похвастать своей фортификационной школой – Пруссия была одной из сильнейших.
Проезжая по улицам Калининграда, Вы увидите также оборонительные сооружения внутреннего оборонительного кольца: старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Экскурсия «Инстербург - Гумбиннен»
Маршрут: г. Черняховск, г. Гусев.
- 09:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 09:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
На основном направлении нашего наступления Гумбиннен – Инстербург – Кёнигсберг инженерная оборона немцев была особенно сильна: насчитывалось до 9 укреплённых полос.
Именно здесь фашистское командование, имея крупную группировку наиболее боеспособных войск, рассчитывало остановить продвижение наших войск.
Бои были ожесточёнными и кровопролитными, но города Гумбиннен и Инстербург были взяты.
Москва салютовала в честь этой победы 22 января 1945 г. 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Наиболее отличившимся в боях частям и соединениям были присвоены почётные наименования Инстербургских.
Дорога на Кёнигсберг была открыта.
Вы побываете на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города Инстербург.
Увидите памятник командующему войсками 3-го Белорусского фронта, генералу И. Д. Черняховскому, чьё имя с гордостью носит город Черняховск.
Памятными досками были отмечены здания, где были расквартированы французские лётчики знаменитого авиаполка «Нормандия – Неман» и где находилась редакция фронтовой газеты «Красноармейская правда», в которой писал поэт и фронтовой корреспондент А. Т. Твардовский.
Город Черняховск ведёт свою историю с эпохи средневековья, здесь напоминает о рыцарских временах внушительная руина замка-крепости Инстербург.
В этом замке побывало немало известных исторических личностей Европы.
По соседству с замком вырос красивый город с презентабельными жилыми домами, величественными храмами – Реформатская кирха (теперь Свято-Михайловский кафедральный собор русской православной церкви) в неороманском стиле и католический храм св. Бруно Кверфуртского в неоготическом стиле, неповторимыми водонапорными башнями, а также с многочисленными памятниками героям разных эпох: В. И. Ленину, М. Б. Барклаю-де-Толли, русскому солдату времён наполеоновских войн, и милой современной городской скульптурой.
Небольшой город Гумбиннен вошёл громко в историю в Первую мировую войну, когда рядом с ним состоялось крупное Гумбиненнское сражение 20 августа 1914года.
Об этом трагическом времени, о сражении, о героях русской императорской армии напоминают потрясающие памятники выдающихся современных российских скульпторов: «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» М. Шемякина и «Штыковая атака» В. Суровцева.
А также церковь-памятник всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны.
Во вторую мировую войну город снова будет вписан в летопись знаковых событий: именем города будет обозначена наступательная операция 3-го Белорусского фронта на территории гитлеровской Германии-Гумбиненнский прорыв.
Город в наше время с гордостью носит имя героя Советского Союза капитана С. И. Гусева.
В его честь были установлены бюст и памятник.
Память защитников нашего Отечества увековечена в памятнике «Танк ИС-2».
Сам город порадует Ваш глаз и красивой старинной архитектурой: величественное здание Окружного правительства на главной площади, рядом ажурное здание народного банка в стиле неоготика, строгая лютеранская Зальцбургская кирха (церковь).
И, конечно, символ прошлого города – скульптура бронзового лося работы талантливого немецкого скульптора Л. Фордермайера.
Продолжительность экскурсии 8-9 ч.
Экскурсия «Балтийск - самый западный город России и шведская крепость»
Освобождение номеров.
Маршрут: г. Балтийск.
- 09:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 09:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
Город Пиллау – военно-морская база германского флота стал последним очагом сопротивления гитлеровских войск.
Здесь к берегу моря были прижаты остатки немецких войск, которые сражались до последнего: штурм Пиллау длился 6 дней, а последние бои на косе Фрише Нерунг (Балтийская коса теперь) напротив города Пиллау будут идти ещё до 8 мая 1945 года.
Об этой важной операции по уничтожению гитлеровских войск Вы узнаете у мемориала на братском захоронении павших советских воинов и посетив Шведскую крепость.
В этой цитадели был русский царь Пётр I, и по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы.
Балтийск – военно-морская база Балтийского флота.
Всё это определяет колорит и дух места.
У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли.
Увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г.);
Памятник Петру I – основателю Балтийского флота.
Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.
У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.
В программе предусмотрено посещение Шведской крепости (только для граждан Российской федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних).
Окончание экскурсии в аэропорту в 16:00.
Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместное*
|Одноместное
|Трехместное
|Отель “Гламур”
стандарт
22 000
стандарт
33 500
стандарт
20 500
|Гостиница “Турист”
стандарт
27 500
стандарт
31 500
стандарт
26 000
|Гостиница “Калининград”
|стандарт 27500 студия 34 000
стандарт
37 500
студия
32 500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Для туристов, проживающих в отеле «Гламур» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Гламур»
Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.
При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.
Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.
Гостиница «Калининград»
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание: 3 ночи
- Завтраки - шведская линия
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1800 руб. ж/д вокзал - отель 1300 руб
- Аэропорт - отель 1800 руб
- Ж/д вокзал - отель 1300 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в гостевом доме «Вилла Татьяна» посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы Турист, адрес: ул. А. Невского 53, проживающих в гостинице Мартон палас, Ибис и Холидей Инн от гост. Калининград, адрес: Ленинский пр. 81.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер?
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.