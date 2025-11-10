2 день

Экскурсия «Кёнигсберг-город-крепость»

Маршрут: г. Калининград.

15:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

15:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы)

Восемьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны.

Но не меркнет слава тех дней.

Одной из славных страниц героического прошлого нашего народа является Восточно-Прусская операция советской Красной Армии и особенно её заключительный этап – штурм Кёнигсберга.

Мы приглашаем Вас встретить 80-ю годовщину нашей Победы в городе Калининграде, бывшем городе-крепости первого ранга Германии.

Вы узнаете, как штурмовали город-крепость войска Красной Армии в апреле 1945-го.

Сложность этой операции была высоко оценена руководством Советского Союза и высшим командованием нашими войсками: была учреждена отдельная медаль «За взятие Кёнигсберга».

Во время экскурсии Вы узнаете о героизме наших воинов и увидите памятники, установленные в их честь.

О том, как проходил штурм Кёнигсберга, Вы узнаете, побывав на выставке- панораме «Кёнигсберг 45 – последний штурм» в калининградском историко-художественном музее.

В сегодняшнем городе Калининграде сохранилось большое количество старинных фортификационных сооружений Кёнигсберга.

У Вас будет возможность побывать на одном из фортов внешнего оборонительного пояса города.

Вы посетите форт 1 – один из наиболее сохранившихся.

Пройдя по его помещениям, Вы узнаете, как были устроены подобные крепости.

Надёжность и монументальность этих стен, основательность и продуманность до мелочей цитадели удивляют и внушают уважение к военным инженерам- фортификаторам и строителям, проектировавшим и возводившим подобные крепости.

Фортификация считалась отдельной наукой, и лишь немногие страны Европы могли похвастать своей фортификационной школой – Пруссия была одной из сильнейших.

Проезжая по улицам Калининграда, Вы увидите также оборонительные сооружения внутреннего оборонительного кольца: старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

