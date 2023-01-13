По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто

Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками

Зовём вас сменить обстановку, развеяться и получить заряд бодрости и энергии! Я покажу вам места силы Самбийского побережья и расскажу их легенды. Вы узнаете, чем полезен янтарь и как с его помощью укрепить здоровье.

Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте.

А ещё вас ждёт мастер-класс по созданию янтарного браслета, дегустация местного сыра и шоколада и знакомство с достопримечательностями Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного.
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
2
июл
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво) , до 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт (Храброво) , после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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