Зовём вас сменить обстановку, развеяться и получить заряд бодрости и энергии! Я покажу вам места силы Самбийского побережья и расскажу их легенды. Вы узнаете, чем полезен янтарь и как с его помощью укрепить здоровье.



Мы покатаемся на велосипедах вдоль моря, увидим реликтовые деревья и устроим привал в живописной бухте.



А ещё вас ждёт мастер-класс по созданию янтарного браслета, дегустация местного сыра и шоколада и знакомство с достопримечательностями Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного.