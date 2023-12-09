Вы сможете выбрать программу тура на сегодня.

Вариант первый: после завтрака поедем в Балтийск — самый западный город России с немецким прошлым и единственный незамерзающий порт страны на Балтике, ещё недавно закрытый для туристов. Прогуляемся по набережной и увидим корабли Балтийского военно-морского флота.

Побываем на одном из лучших пляжей Калининградской области, вдоволь надышимся свежим воздухом и отправимся к крепости Пиллау 17 века. Вы увидите оборонительное сооружение из ярко-красного кирпича в форме звезды, в каждом из углов которой стоит бастион. Затем побываем у памятника Елизавете Петровне и полюбуемся маяком высотой в 33 метра, построенным в начале 19 века и действующим до сих пор.

Вас ждёт прогулка по колоритным улочкам старинного городка: насладимся немецкой, шведской и российской архитектурой, сливающейся в причудливый ансамбль. На пароме доберёмя до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродим по песчаным дюнам и полюбуемся бескрайними просторами. Осмотрим форт «Западный» и заглянем в музей «Старый Люнет», чтобы познакомиться с историей Балтийска и окрестностей.

Если погода не позволит посетить Балтийскую косу, мы отправимся в музей Балтийского флота.

Вернёмся в Калининград около 19:00.

Или посвятим день экскурсиям по рыцарским замкам и окунёмся в средневековье. Разместимся в автобусе и отправимся в Инстербург и Тапиау. По пути будем останавливаться, чтобы не пропустить самое интересное: кирху Арнау 14 века, восстановленную с соблюдением всех канонов, и кирху Хайлигенвальде.

Доберёмся до Черняховска, ранее носившего название Инстербург. Покажется, будто на машине времени мы перенеслись в 19 век, когда городок ещё входил в состав Германии. Увидим величественную местную кирху и храм Святого Бруно, построенный в начале 20 века в стиле неоготика. Во время прогулки рассмотрим роскошные особняки и виллы прусских времён, из которых словно вот-вот должны выйти прекрасные дамы с кавалерами и отправиться на променад.

Продолжим путешествие в прошлое и побываем в замке Инстербург 14 века, где рыцари и защитники города не только оборонялись от врагов, но и жили. Затем заглянем в замок Георгенбург — старинную цитадель 13 века, построенную тевтонцами.

Следующая точка маршрута — город Тапиау, сегодня носящий имя Гвардейск. Рассмотрим его историческую из окна автобуса, а у замка Тапиау остановимся и увидим хорошо сохранившееся наследие тевтонского ордена.

В Калининград вернёмся в 18:30.