Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Авторский тур в Калининграде

Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду

5
2 отзыва
Зачем стоит отправиться в самый западный регион России? Здесь есть невероятно красивое Балтийское море с песчаными дюнами и танцующим лесом, атмосферный променад курортного города, средневековые ворота и замки, а еще один из лучших музеев Мирового океана в мире — с подводными лодками, скелетами древних рыб и огромным аквариумом.
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для следующих категорий пассажиров: путешественники до 23 лет; женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Проживание. В Калининграде — отель SALVE (возможен — «Маяк», с доплатой — Ibis Калининград, «Чайка», «Чайковский», Вилла Тоскана). В Светлогорске — отель «Фрам» 3*, отель «Раушен» или отель «Универсал» 3*, отель «Геогренсвальде». В летний период возможно размещение в глэмпинг Балтик-Спорт (удобства внутри). Также в Светлогорске с доплатой возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В стоимость тура входят завтраки. В один из дней будет дегустация на сыроварне.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Кенигсбергу

Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше сделать это в дополнительный свободный день, когда можно будет никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

После заселимся в новый современный отель Salve в центре города. Вы сможете отдохнуть в номере или самостоятельно погулять по городу и зайти в те музеи, которые мы не успели посетить.

Прогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по Кенигсбергу
2 день

Знакомство со Светлогорском и Балтийским морем

Солнечные часы и променад. После завтрака в отеле собираем вещи и выезжаем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — уютный и по-настоящему европейский. Увидим современный культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный возле песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. А еще пройдем по светлогорскому променаду, узнаем, как развивался курорт, определим время по старейшим солнечным часам и найдем изящную водонапорную башню грязелечебницы.

После прогулки заселимся в отель и сможем отдохнуть: самостоятельно прогуляться по побережью и полюбоваться морем либо восстановить силы в номерах.

Знакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским морем
3 день

Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замок

Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы: длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны пейзажи Балтийского моря, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.

Танцующий лес и песчаные дюны. Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать «пение» дюны. А какие отсюда открываются панорамы! Мы погуляем по берегу Балтийского моря и сделаем отличные фотографии.

Замок Тевтонского Ордена. Затем отправимся в старый замок Шаакен. Мы спустимся в подвал Музея инквизиции, поговорим о непростой жизни в Средневековье, причинах и способах наказаний, сможем примерить рыцарские доспехи. Выйдем наверх и посмотрим руины замка, где комнаты внутри уже начали прорастать травой, а вместо потолка сияет небо. Только представьте, сколько всего видели эти стены!

Дегустация сыра. Поблизости находится сыроварня Шаакендорф. Это атмосферное модное место, где продают вкусный сыр и показывают, как его производят. Мы продегустируем разные сорта и научимся отличать один вид от другого (по возможностям сыроварни).

Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замок
4 день

Возвращение домой

После завтрака в отеле у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Светлогорску, насладиться Балтийским морем и послушать шум волн. Затем мы поедем в аэропорт и на ж/д вокзал — наполненные впечатлениями и энергией самого западного региона России.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 ночь в отеле Salve в Калининграде (или в аналогичных отелях) и 2 ночи в отеле Hotel Fram 3* или отеле "Раушен" 3* (номера или глэмпинг), или отеле "Универсал" 3*, или отеле "Геогренсвальде" при 2-местном размещении
  • 3 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, возможен формат гид-водитель
  • Экологические сборы на Куршской косе
  • Входные билеты в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф
  • Стоимость тура до 25.04.2024 - 34 900 руб., с 28.04.2024 - 35 900 руб., с 06.06.2024 - 37 900 руб
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
  • Обеды и ужины по маршруту - от 500-1000 руб
  • Личные расходы и покупка сувениров
  • Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
28 апр 2024
Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз.
Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус.
Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.
С
24 апр 2023
Все на высшем уровне. Работают профи

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДворцы, замки и особнякиКуршская КосаПопулярные местаВыездныеВсе туры3-дневные турыТанцующий лес4-дневные турыМосты

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