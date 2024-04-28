Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше сделать это в дополнительный свободный день, когда можно будет никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

После заселимся в новый современный отель Salve в центре города. Вы сможете отдохнуть в номере или самостоятельно погулять по городу и зайти в те музеи, которые мы не успели посетить.