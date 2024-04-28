Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 900 ₽
Описание
Организационные детали
На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для следующих категорий пассажиров: путешественники до 23 лет; женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
Проживание. В Калининграде — отель SALVE (возможен — «Маяк», с доплатой — Ibis Калининград, «Чайка», «Чайковский», Вилла Тоскана). В Светлогорске — отель «Фрам» 3*, отель «Раушен» или отель «Универсал» 3*, отель «Геогренсвальде». В летний период возможно размещение в глэмпинг Балтик-Спорт (удобства внутри). Также в Светлогорске с доплатой возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В стоимость тура входят завтраки. В один из дней будет дегустация на сыроварне.
Программа тура по дням
Прогулки по Кенигсбергу
Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше Кенигсберг был защищен «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.
Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.
Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.
Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше сделать это в дополнительный свободный день, когда можно будет никуда не торопиться.
Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.
После заселимся в новый современный отель Salve в центре города. Вы сможете отдохнуть в номере или самостоятельно погулять по городу и зайти в те музеи, которые мы не успели посетить.
Знакомство со Светлогорском и Балтийским морем
Солнечные часы и променад. После завтрака в отеле собираем вещи и выезжаем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — уютный и по-настоящему европейский. Увидим современный культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный возле песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. А еще пройдем по светлогорскому променаду, узнаем, как развивался курорт, определим время по старейшим солнечным часам и найдем изящную водонапорную башню грязелечебницы.
После прогулки заселимся в отель и сможем отдохнуть: самостоятельно прогуляться по побережью и полюбоваться морем либо восстановить силы в номерах.
Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замок
Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы: длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны пейзажи Балтийского моря, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.
Танцующий лес и песчаные дюны. Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать «пение» дюны. А какие отсюда открываются панорамы! Мы погуляем по берегу Балтийского моря и сделаем отличные фотографии.
Замок Тевтонского Ордена. Затем отправимся в старый замок Шаакен. Мы спустимся в подвал Музея инквизиции, поговорим о непростой жизни в Средневековье, причинах и способах наказаний, сможем примерить рыцарские доспехи. Выйдем наверх и посмотрим руины замка, где комнаты внутри уже начали прорастать травой, а вместо потолка сияет небо. Только представьте, сколько всего видели эти стены!
Дегустация сыра. Поблизости находится сыроварня Шаакендорф. Это атмосферное модное место, где продают вкусный сыр и показывают, как его производят. Мы продегустируем разные сорта и научимся отличать один вид от другого (по возможностям сыроварни).
Возвращение домой
После завтрака в отеле у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Светлогорску, насладиться Балтийским морем и послушать шум волн. Затем мы поедем в аэропорт и на ж/д вокзал — наполненные впечатлениями и энергией самого западного региона России.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 1 ночь в отеле Salve в Калининграде (или в аналогичных отелях) и 2 ночи в отеле Hotel Fram 3* или отеле "Раушен" 3* (номера или глэмпинг), или отеле "Универсал" 3*, или отеле "Геогренсвальде" при 2-местном размещении
- 3 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, возможен формат гид-водитель
- Экологические сборы на Куршской косе
- Входные билеты в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф
- Стоимость тура до 25.04.2024 - 34 900 руб., с 28.04.2024 - 35 900 руб., с 06.06.2024 - 37 900 руб
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
- Обеды и ужины по маршруту - от 500-1000 руб
- Личные расходы и покупка сувениров
- Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус.
Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.