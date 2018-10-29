57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем по двум соседним жилым районам Кёнигсберга — богатых и нищих. Вы узнаете, как жили, где работали, лечились, учились, умирали здесь люди, чем отличались условия жизни, быт и планировка домов разных слоев населения.
Сначала вы увидите улицу, по которой проходили парады, где располагались посольства и престижные доходные дома. Здесь до сих пор стоят «Ворота Трех Королей» и богато украшенное здание, которое называли «Кукольный домик», с уникальными элементами декора, старыми вывесками. Вы увидите планировку квартир и узнаете, как жили обеспеченные люди Кенигсберга.
Затем мы отправимся в соседний район — приютов, больниц и домов престарелых. Этот нетронутый временем район всегда считался районом бедных и рабочих, там и сейчас католическая община, которая раздает бесплатные обеды всем нуждающимся. Сохранены Ров, Комплекс зданий Госпиталя, Городские Ворота, через которые проезжал ПетрI, целый комплекс домов по форме оборонительной стены; а также «жемчужина» — Пожарная часть 1900г. в прекрасном состоянии, которая и сейчас работает по назначению. Здесь вы узнаете, из чего сделаны необычные полы внутри части и для чего использовали крюки в потолке (зайдем внутрь, если пожарные будут на месте). И, возможно, (уж простите, в зависимости от настроения начальника!), сможете прокатиться по пожарному шесту!).
Вы увидите:
Ворота «Трех Королей»;
«Кукольный домик» с обилием декора и печальной историей;
Пожарную часть 1900г. в прекрасном состоянии, которая и сейчас работает по назначению (заглянем внутрь, если пожарные не будут на выезде);
Дома по форме оборонительной стены — красная «защитная» стена в которой живут люди;
Целый комплекс зданий Госпиталя с воротами в стиле Рококо и надписями от Стройбата;
«Королевскую улицу» — некогда престижную с остатками богатых доходных домов;
Городские ворота, через которые проезжал Петр I и их современную жизнь;
Несколько приютов в различных стилях, в которых сейчас живут люди;
Сохранившийся оборонительный ров;
А также интересные бытовые приспособления для ступеней.
Вся экскурсия будет сопровождаться старыми фотографиями довоенного времени, чтобы вы могли сравнить вид города прошлого с видом настоящим.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу в Калининграде с 3х лет и люблю этот город за его противоречивость).Давно восхищаюсь обломками истории, которые уживаются вместе с хрущевками и современными зданиями. Эти красоты мало кто замечает, даже горожане, не говоря уж о туристах. У Калининграда уникальная красота и она находится не в центре города!) Почувствовать уникальность города можно в нескольких улочках, домах, историях мест, которых нет в путеводителях...Я просто люблю и восхищаюсь своим городом, во всех его красотах, и несовершенствах. И приглашаю, прогуляться вместе со мной!
Юлия, 20.10.2018 в своей экскурсии , максимально оперативно донесла необходимую информацию до нас, после проведения которой мы очень быстро сориентировались в Калининграде. Очень грамотный гид, интересный собеседник и отзывчивая девушка . Буду рекомендовать Юлию, как гида, всем, кто едет в Калининград.
Дмитрий
13 августа 2018
Д.д.!
Нисколько не пожалели об эмоциональной составляющей путешествия во времени в Кенигсберг с Юлией: действительно, Юлия отлично подготовлена, с удовольствием ждёт и отвечает на вопросы любознательных экскурсантов, не смотря на, с моей точки зрения, прекасный возраст , когда " завтрак уже давным-давно кончился, а обед и не думал начинаться".
Другое дело, что отыскать Королевский Город в советском Калининграде, увы, для себя сможет ни каждый
Эльвира
10 мая 2018
Были с семьёй в мае 2018 года. Нашла Юлию по отзывам. Юля очень грамотная девушка, знающая историю Калининграда и способная рассказать историю так, что прониклись этим городом и его историей. Также Юля провела по таким местам города, что обычные туристы их просто бы не нашли. Всем рекомендуем! Мы в восторге!
Елена
3 мая 2018
Познавательеая прогулка с Юлей - яркий пример того, что можно влюбиться в город, благодаря общению с его жителями. Великолепный рассказчик, неравнодушный, искренний и позитивный человек - это все про Юлию! Очень довольны экскурсией. Рекомендуем!!!
Мария
3 апреля 2018
Спасибо огромное Юлии за великолепную экскурсию! С самого начала с Юлией было легко и приятно сотрудничать: она с готовностью откликнулась на нашу просьбу адаптировать экскурсию под наши запросы, главный из которых - добавить побольше интерактива, так чтобы участники нашей группы (подростки 14-15 лет) непросто пассивно слушали, но и принимали активное участие. Юлия учла все наши пожелания и даже подготовила сюрпризы.
Сама экскурсия хорошо продумана, содержательна, но и не перегружена фактами, сопровождается старыми фотографиями, которые позволяют представить, каким был город раньше. Юлия с любовью и интересом рассказывает о городе, и это передается слушателям.
Кроме того, Юлия внимательно относится к настроению группы, прислушивается к пожеланиям.
Несмотря на то что нам не повезло с погодой (был дождь и ветер), экскурсия превзошла все ожидания. В восторге и взрослые, и дети.
Алексей
2 января 2018
Замечательная экскурсия от приятной девушки по интересным местам, о которых вряд ли где ещё расскажут. Много необычной информации и советов, что ещё можно посетить, посмотреть, где что найти. Огромное спасибо Блии за очень интересную экскурсию, было очень полезно и информативно! Сразу чувствуется человек влюблённый в свой город и его историю! Спасибо!
Татьяна
28 декабря 2017
Юлия-человек,который любит свой город. Она с такой теплотой и трепетом рассказывает о нем, что с каждым ее словом узнаешь нечто удивительное. Эта экскурсия,действительно, открывает глаза. Ты ,словно возвращаешься назад и начинаешь видеть исчезающий город. Река времени стирает его краски,срывает украшения и крыши, но благодаря Юлии ты начинаешь видеть призрак старинного Кенигсберга. Очень необычное путешествие!Я впервые столкнулась с такой манерой подачи исторического материала. Спасибо огромное!
Иван
20 ноября 2017
Замечательная экскурсия и для тех, кто впервые в городе, и для тех, кто уже знаком с Калининградом. Территориально маршрут небольшой, но довольно насыщенный. Юлия умеет увлечь рассказом, покажет старые фотографии и гравюры, ответит на вопросы самых любопытных. Записывайтесь - не пожалеете :)
Ольга
5 ноября 2017
Экскурсия с Юлечкой очень понравилась. Интересный рассказ, много частностей и мелочей. Все удобно и разумно. Большое спасибо.
Иван
10 августа 2017
Мы довольны экскурсией, подробный рассказ о небольшом кусочке города дает представление о городе в целом. Юлия отличный гид)
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Погрузиться в средневековые, довоенные и современные будни города у Верхнего и Нижнего озер
Если вы уже прогулялись по острову Канта и Рыбной деревне, самое время открыть для себя неизведанные достопримечательности Калининграда. Я проведу вас по живописным окрестностям Верхнего и Нижнего озер, расскажу о повседневной жизни Кенигсберга времен тевтонцев и помогу взглянуть на город с самых атмосферных и фотогеничных ракурсов.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!
Исследовать старинные оборонительные сооружения и побывать в лабиринтах форта № 3
Кенигсберг — это не только столица Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия. На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 3 вы откроете историю несокрушимого Кенигсберга. Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться по Южному Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл. Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать. В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района.
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Ведь Калининград-Кенигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Эта экскурсия — возможность увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет, и узнать историю расцвета и упадка Тевтонского государства. В моей компании вы прикоснетесь к стенам из полевых камней, вспомните о рыцарских временах и прогуляетесь по городкам, сохранившим европейское очарование.