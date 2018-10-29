57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это даже не экскурсия, а, скорее, путешествие к прошлому города. Мы прогуляемся по архитектурным памятникам прошлых эпох, которые уживаются в современном городе, и по местам утраченных построек. Цель этой прогулки — показать вам сохранившуюся частичку Кёнигсберга и погрузить в его приятную атмосферу.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей

Программа

Мы пройдем по двум соседним жилым районам Кёнигсберга — богатых и нищих. Вы узнаете, как жили, где работали, лечились, учились, умирали здесь люди, чем отличались условия жизни, быт и планировка домов разных слоев населения.

Сначала вы увидите улицу, по которой проходили парады, где располагались посольства и престижные доходные дома. Здесь до сих пор стоят «Ворота Трех Королей» и богато украшенное здание, которое называли «Кукольный домик», с уникальными элементами декора, старыми вывесками. Вы увидите планировку квартир и узнаете, как жили обеспеченные люди Кенигсберга.

Затем мы отправимся в соседний район — приютов, больниц и домов престарелых. Этот нетронутый временем район всегда считался районом бедных и рабочих, там и сейчас католическая община, которая раздает бесплатные обеды всем нуждающимся. Сохранены Ров, Комплекс зданий Госпиталя, Городские Ворота, через которые проезжал ПетрI, целый комплекс домов по форме оборонительной стены; а также «жемчужина» — Пожарная часть 1900г. в прекрасном состоянии, которая и сейчас работает по назначению. Здесь вы узнаете, из чего сделаны необычные полы внутри части и для чего использовали крюки в потолке (зайдем внутрь, если пожарные будут на месте). И, возможно, (уж простите, в зависимости от настроения начальника!), сможете прокатиться по пожарному шесту!).

Вы увидите:

Ворота «Трех Королей»;

«Кукольный домик» с обилием декора и печальной историей;

Пожарную часть 1900г. в прекрасном состоянии, которая и сейчас работает по назначению (заглянем внутрь, если пожарные не будут на выезде);

Дома по форме оборонительной стены — красная «защитная» стена в которой живут люди;

Целый комплекс зданий Госпиталя с воротами в стиле Рококо и надписями от Стройбата;

«Королевскую улицу» — некогда престижную с остатками богатых доходных домов;

Городские ворота, через которые проезжал Петр I и их современную жизнь;

Несколько приютов в различных стилях, в которых сейчас живут люди;

Сохранившийся оборонительный ров;

А также интересные бытовые приспособления для ступеней.

Вся экскурсия будет сопровождаться старыми фотографиями довоенного времени, чтобы вы могли сравнить вид города прошлого с видом настоящим.