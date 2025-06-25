Отголоски прошлого: все главные форты и бастионы Кенигсберга
Форты Кенигсберга остаются главными достопримечательностями Калининграда, хотя средневековая крепость давно приспособлена под современные нужды. Исторические сооружения сохранили атмосферу старой Европы. Вы своими глазами увидите всю мощь старого города — башни Дона, Врангеля, форты и другие бастионы.
Когда: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 210 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
25 июн 2025
Можно один раз съездить
Л
Любовь
24 июн 2025
Не очень понравилась. Во первых не стоит этих денег - дорого, во вторых Алексей рассказал о форте все подробно и понятно. А следующий форт больше напоминает не форт, а развод экскурсантов везде продажи, да и рассказать о Фрорте не чего или Ирина не очень осведомлена!
А
Алена
23 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Большое спасибо гиду Ирине за интересный рассказ и отличную организацию поездки
О
Оксана
23 июн 2025
В экскурсию входило посещениеи форда 1 и форда 11. Так же была обзорная экскурсия по дороге в форды. Особенно понравилась экскурсия по форду 1(Гид Алексей)
Л
Лариса
22 июн 2025
Т
Татьяна
22 июн 2025
Здравствуйте. Посетила экскурсию по фортам 1 и 11. Эускурсия по форту 1 была очень интересной. Гид по имени Аким рассказал доступно всю историю от самого создания форта и по насточше время. Большое спасибо. По форту 11 гидом был Сергей. Рассказ был очень скромный, мне не понравилось.
Д
Дмитрий
21 июн 2025
М
Марина
21 июн 2025
Экскурсия по фортам 1 и 11 очень интересная!! Огромное спасибо нашему гиду и водителю в одном лице Александру Питерскому!! Рассказывал всё просто сказочно, интересно и с юмором!! Начало экскурсии- это волшебный автобус из янтаря… А дальше сказка. . Рекомендуем именно этого прекрасного экскурсовода!!!
Н
Надежда
20 июн 2025
Гид Аким лучший!!! Прекрасно, доступно и с нотками юмора преподнес информацию, пополнил наш мозг полезной информацией и ещё больше привил любовь к истории!
И
Ильдар
20 июн 2025
С
Светлана
20 июн 2025
Понравилась экскурсия и экскурсовод Александр Питерский. Проехали мимо по тем что в городе(без остановки на выход). А уже в два зашли с экскурсиями. Очень понравилось сколько информации было рассказано не скучно и понятно. Рекомендую 👍
Н
Надежда
19 июн 2025
Ездила на экскурсию по Фортам, хорошо провела время, узнала много интересного, познавательного по истории основания города Калининграда. Спасибо ребятам, которые занимаются восстановлением Фортов, гидам. Рекомендую посетить данную экскурсию, но лучше вечернюю, думаю это будет более таинственно и эффектно.
Д
Диана
19 июн 2025
В
Виктория
19 июн 2025
Отличная экскурсия! Много интересного и познавательного открыла для себя. . Экскурсоводы Эмма и Денис очень интересно преподносили информацию. Это люди увлеченные историей фортов, своего региона. Спасибо!
Е
Елена
18 июн 2025
Экскурсия с нашим гидом Александром "Питерским" очень понравидась. Было интересно, не скучно, бодро. Все было интересно и понятно!