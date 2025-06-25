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Отголоски прошлого: все главные форты и бастионы Кенигсберга

Форты Кенигсберга остаются главными достопримечательностями Калининграда, хотя средневековая крепость давно приспособлена под современные нужды. Исторические сооружения сохранили атмосферу старой Европы. Вы своими глазами увидите всю мощь старого города — башни Дона, Врангеля, форты и другие бастионы.
4.7
210 отзывов
Отголоски прошлого: все главные форты и бастионы Кенигсберга
Отголоски прошлого: все главные форты и бастионы Кенигсберга
Отголоски прошлого: все главные форты и бастионы Кенигсберга
Ближайшие даты:
30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл6
июл
Время начала: 10:30, 14:15

Описание экскурсии

Описание экскурсии

Планируете незабываемое путешествие? Мы рады предложить вам уникальную экскурсию, которая подарит вам множество ярких впечатлений и новых знаний. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет!

Маршрут экскурсии

Наша экскурсия проходит по самым живописным и интересным местам города. Вы увидите:

  • Исторические здания с богатой архитектурой;
  • Уютные улочки, полные жизни и культуры;
  • Знаменитые памятники, рассказывающие историю нашего города;
  • Скрытые уголки, о которых не расскажут путеводители.

Каждое место на нашем маршруте было выбрано с любовью и вниманием к деталям, чтобы вы смогли по-настоящему оценить красоту и уникальность нашего города.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии мы не только будем гулять по улицам, но и:

  • Обсуждать интересные факты и легенды;
  • Задавать вопросы и делиться впечатлениями;
  • Узнавать о культуре и традициях региона;
  • Наслаждаться атмосферой города вместе с единомышленниками.

Мы стремимся сделать каждую экскурсию интерактивной и увлекательной, чтобы вы могли не просто наблюдать, но и участвовать в процессе.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Мы предлагаем не просто прогулку по городу, а настоящую историю, которую вы сможете пережить вместе с нами. Вот несколько причин, почему наша экскурсия будет интереснее самостоятельного путешествия:

  • Опытный гид, который знает все тонкости и секреты города;
  • Уникальные маршруты, которые не найдешь в обычных путеводителях;
  • Возможность задать вопросы и получить ответы на интересующие вас темы;
  • Дружественная атмосфера, где вы сможете познакомиться с другими путешественниками.

Присоединяйтесь к нам, и откройте для себя новый взгляд на знакомые места. Мы уверены, что ваша экскурсия станет ярким событием в вашем путешествии!

по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Башня Дона
  • Башня Врангеля
  • Бастион Обертайх
  • Бастион Грольман
  • Форты Кенигсберга
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 210 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
17
3
14
2
2
1
1
С
25 июн 2025
Можно один раз съездить
Л
24 июн 2025
Не очень понравилась. Во первых не стоит этих денег - дорого, во вторых Алексей рассказал о форте все подробно и понятно. А следующий форт больше напоминает не форт, а развод экскурсантов везде продажи, да и рассказать о Фрорте не чего или Ирина не очень осведомлена!
А
23 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Большое спасибо гиду Ирине за интересный рассказ и отличную организацию поездки
О
23 июн 2025
В экскурсию входило посещениеи форда 1 и форда 11. Так же была обзорная экскурсия по дороге в форды. Особенно понравилась экскурсия по форду 1(Гид Алексей)
Л
22 июн 2025
Т
22 июн 2025
Здравствуйте. Посетила экскурсию по фортам 1 и 11. Эускурсия по форту 1 была очень интересной. Гид по имени Аким рассказал доступно всю историю от самого создания форта и по насточше время. Большое спасибо. По форту 11 гидом был Сергей. Рассказ был очень скромный, мне не понравилось.
Д
21 июн 2025
М
21 июн 2025
Экскурсия по фортам 1 и 11 очень интересная!! Огромное спасибо нашему гиду и водителю в одном лице Александру Питерскому!! Рассказывал всё просто сказочно, интересно и с юмором!! Начало экскурсии- это волшебный автобус из янтаря… А дальше сказка. . Рекомендуем именно этого прекрасного экскурсовода!!!
Н
20 июн 2025
Гид Аким лучший!!! Прекрасно, доступно и с нотками юмора преподнес информацию, пополнил наш мозг полезной информацией и ещё больше привил любовь к истории!
И
20 июн 2025
С
20 июн 2025
Понравилась экскурсия и экскурсовод Александр Питерский.
Проехали мимо по тем что в городе(без остановки на выход). А уже в два зашли с экскурсиями. Очень понравилось сколько информации было рассказано не скучно и понятно. Рекомендую 👍
Н
19 июн 2025
Ездила на экскурсию по Фортам, хорошо провела время, узнала много интересного, познавательного по истории основания города Калининграда. Спасибо ребятам, которые занимаются восстановлением Фортов, гидам. Рекомендую посетить данную экскурсию, но лучше вечернюю, думаю это будет более таинственно и эффектно.
Д
19 июн 2025
В
19 июн 2025
Отличная экскурсия! Много интересного и познавательного открыла для себя. . Экскурсоводы Эмма и Денис очень интересно преподносили информацию. Это люди увлеченные историей фортов, своего региона. Спасибо!
Е
18 июн 2025
Экскурсия с нашим гидом Александром "Питерским" очень понравидась. Было интересно, не скучно, бодро. Все было интересно и понятно!

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