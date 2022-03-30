Что вас ожидает

Северный Амалиенау

В этот район редко ступает нога путешественника, что, на мой взгляд, незаслуженно. Здесь мы особенно усердно будем обращать внимание на детали. Отыщем самого маленького «хомлина» и разберемся, как война меняет архитектурные вкусы и взгляды. Я покажу вам перекресток «двух разбойников», дом, где жил известный архитектор Кёнигсберга, и бонусом — один из красивейших немецких пожарных гидрантов.

Южный Амалиенау

Кварталы немецких вилл считались жемчужинами Кёнигсберга и обязательны для посещения до сих пор. Мы пройдем извилистыми улочками района, построенного по концепции «город-сад», где вы узнаете о судьбах как первых владельцев, так и нынешних хозяев. И опять же, обратимся к деталям, которые не видны с первого взгляда, но являются богатством всего Амалиенау!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.