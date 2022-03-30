Амалиенау - в поисках Кёнигсберга

В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке

5
17 отзывов
Мини-группа
Многие гости приезжают в Калининград, чтобы отыскать тот самый Кёнигсберг — и не находят.

Но посетив мою экскурсию, вы не будете разочарованы: я покажу вам наиболее сохранившиеся районы бывшей столицы Восточной Пруссии со всеми историями и легендами, а также дополню свой рассказ архивными фотографиями.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Северный Амалиенау

В этот район редко ступает нога путешественника, что, на мой взгляд, незаслуженно. Здесь мы особенно усердно будем обращать внимание на детали. Отыщем самого маленького «хомлина» и разберемся, как война меняет архитектурные вкусы и взгляды. Я покажу вам перекресток «двух разбойников», дом, где жил известный архитектор Кёнигсберга, и бонусом — один из красивейших немецких пожарных гидрантов.

Южный Амалиенау

Кварталы немецких вилл считались жемчужинами Кёнигсберга и обязательны для посещения до сих пор. Мы пройдем извилистыми улочками района, построенного по концепции «город-сад», где вы узнаете о судьбах как первых владельцев, так и нынешних хозяев. И опять же, обратимся к деталям, которые не видны с первого взгляда, но являются богатством всего Амалиенау!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Н
30 мар 2022
29.03.22 посетили экскурсию по району Амалиенау. Тимур интересный рассказчик, показывает по ходу экскурсии старые фотографии зданий. 2,5 часа пролетают незаметно! Тимур показывает не только знаменитые и красивые виллы, но и рассказывает про северный район с красивыми многоквартирными домами. Экскурсия очень понравилась и ее можно порекомендовать к посещению! Спасибо за замечательную экскурсию!
Анна
28 мар 2022
Экскурсия по Амалиенау очень атмосферная, продуманная и сделана с любовью! Именно на этой экскурсии можно почувствовать дух старого города, проникнуться довоенной жизнью города Кёнигсберга!
Желаем профессиональных успехов Тимуру! И новых интересных маршрутов! Спасибо!
Иван
27 мар 2022
Тимур спасибо вам большое за все ваши экскурсии!!!!!!
Муж с сыном очень остались довольны! Город понравился! Маршрут очень познавательный и интересный!!!!
Наша семья рекомендует Тимура!!!!! Молодец!!!!!!!!
Интересно даже детям!!!!!!!!
Город Томск!!!!! 26.03.22г.
Ю
27 мар 2022
По чудесному кварталу Амалиенау прогуляться можно самостоятельно, но погрузиться в его историю и пропитаться его атмосферой - только с экскурсоводом. Это мы на себе проверили! На первой своей прогулке прогуглили название вилл, полюбовались и… записались на экскурсию к Тимуру. Вместе с ним мы заглянули за фасады старинных домов, познакомились с их прошлыми и настоящими обитателями. И разглядели в самом квартале то, что сами бы не увидели. Как вам сохранившиеся бомбоубежища в фешенебельном районе? Тимур показал нам истинный Кенигсберг, а 2,5 экскурсионных часа пролетели незаметно. А еще на его экскурсиях чувствуешь себя не только зрителем. Тимур вовлекает в разгадывание загадок Амалиенау, устраивает конкурс гипотез. Хотите почувствовать себя исследователем – это к Тимуру. Кстати, как показала практика интересно и взрослым, и детям.
Лариса
12 мар 2022
Очень рады что взяли экскурсию по Амалиенау с экскурсоводом Тимуром. Это была очень познавательная, увлекательная, интересная экскурсия с сопровождением рассказов иллюстрациями. Тимур увлеченный и любящий свою профессию экскурсовод. В следующий свой приезд обязательно пройдём и по другим маршрутам с Тимуром.
О
2 мар 2022
Отличная экскурсия. Увидели северный и южный Амалиенау. Заинтересованный экскурсовод, исторические фотографии, диалог с гостями - все понравилось. Искренне советую.
А
2 мар 2022
Если вы хотите погрузиться в до военный Кенингсберг, то вам обязательно нужно посетить эту экскурсию. Свернув с оживленной улицы вы как будто попадаете в другой мир. Мир, где неспешно проходила жизнь местных жителей. Дорога, выложенная брусчаткой, много деревьев, аккуратные дома, милый полисадники и самое главное - это тишина. Архитектура восстановленных вилл просто завораживает. Большое спасибо, Тимуру, за такую интересную экскурсию.
М
1 мар 2022
Были сегодня на экскурсии!!! Все очень понравилось, сын сказал, что Тимур самый лучший гтд которого он встречал! Очень интересная подача материала, очень много историй связанных с районом!! Были не только в южном районе, но еще посетили северный район Амалиенау!!!!! Очень советуем!!!
Были сегодня на экскурсии!!! Все очень понравилось, сын сказал, что Тимур самый лучший гтд которого онБыли сегодня на экскурсии!!! Все очень понравилось, сын сказал, что Тимур самый лучший гтд которого онБыли сегодня на экскурсии!!! Все очень понравилось, сын сказал, что Тимур самый лучший гтд которого онБыли сегодня на экскурсии!!! Все очень понравилось, сын сказал, что Тимур самый лучший гтд которого он
Л
1 мар 2022
Очень интересная и познавательная экскурсия по историческому району Калининграда. Во время маршрута нам показали много прекрасных вилл и домов построенных в довоенное время. Экскурсовод Тимур рассказывает о бывших хозяевах этих домов, о их судьбе в наше время. Экскурсия пешеходная, не утомительная, достаточно информативная для знакомства с историей Кёнигсберга.
М
28 фев 2022
Тимуру за 2,5 часа удалось показать остатки Кенигсберга и влюбить нас в этот город. Такие прекрасные и роскошные виллы. Мы были в востороге. Амалиенау - это экскурсия для вдохновения.
С
26 фев 2022
Очень понравилась экскурсия. Я увидела настоящий Кенигсберг - уютный, тихий и душевный. Тимур показывает много дополнительных фотографий. Интересная подача материала, время пролетело очень быстро.
Анастасия
21 фев 2022
Очень понравилась южная часть. Это что-то новое, близкое к среднему классу. Конечно смотреть про богачей приятно, но смотреть про "себя", гораздо интереснее. Очень хороший маршрут, много интересного, нового, полезного, погружающего. После экскурсии стало понятно, куда двигаться дальше. Спасибо большое, очень интересно.
Очень понравилась южная часть. Это что-то новое, близкое к среднему классу. Конечно смотреть про богачей приятно,
Е
15 фев 2022
Если хотите увидеть и прочувствовать сердце Кенигсберга в Калининграде, то вам необходимо посетить данную экскурсию. Тимур замечательный гид, который очень непринужденно, но интересно расскажет вам о районе Амалиенау и остаться равнодушным вы уже не сможете! Рекомендуется обязательно к посещению)). Тимуру желаем новых, таких же интересных маршрутов, которые мы посетим с ним в следующий раз!
К
10 фев 2022
Это была моя вторая экскурсия с Тимуром, мы прогулялись по южному и северному Амалиенау. Очень интересные рассказы о домах, о владельцах, о переплётении времен, ты погружаешься в эту атмосферу, и это уже не просто домики, а живая история. С Тимуром очень комфортно, душевно, всем рекомендую!
Е
9 фев 2022
Самые яркие воспоминания о Калининграде оставили именно две экскурсии с Тимуром (обе есть на Трипстере).
Касаемо экскурсии по Амалиенау: 1) отличный, нестандартный авторский маршрут с посещением северной части района, куда обычно не водят туристов. 2) показ архивных исторических фотографий и даже планировок немецких квартир! 3) грамотная речь и интересная подача, экскурсия похожа на прогулку со знакомым или другом, а не сухая подача заученного материала. 4) сам район шикарен, красивые дома и виллы, но без рассказа гида это просто здания.
Амалиенау обязателен при посещении Калининграда. Тимура буду рекомендовать знакомым и, надеюсь, ещё увидимся, решили приехать летом с детьми)
Самые яркие воспоминания о Калининграде оставили именно две экскурсии с Тимуром (обе есть на Трипстере).
Ещё 2 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураАмалиенау🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Тимур
5
4 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
Мы почувствуем дух старого города в районе Амалиенау
790 за 1 человека
Амалиенау: история в деталях
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Амалиенау: история в деталях
Амалиенау - историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен
2 500 за 1-5 чел.
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Марина
Нет отзывов
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
Мы начнем прогулку на острове Кнайпхофа - так исторически назывался центральный городской район Кенигсберга - ныне
3 450 за 1-4 чел.
Район немецких вилл Амалиенау
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
26 отзывов
Район немецких вилл Амалиенау
Прогулка по району немецких вилл начала XX века в Калининграде
2 400 за 1-5 чел.
Прогулка в поисках Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.8
59 отзывов
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Знакомство с сохранившейся частичкой города на экскурсии по его самым атмосферным местам
4 700 за 1-10 чел.
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
2 часа
🚶 Пешая
Для красивых фото
Анна
5
25 отзывов
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Насладиться атмосферой красивейшего района Кенигсберга и сохранить профессиональные снимки
4 600 за 1-5 чел.
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
113 отзывов
Амалиенау: с любовью к Кенигсбергу
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
от 2 600 за 1-4 чел.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Станислав
5
5 отзывов
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
800720 за 1 человека
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инна
5
234 отзыва
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
2 600 за 1-3 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
4
1 отзыв
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
3 250 за 1-10 чел.
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
4.5
3 отзыва
Где увидеть Кёнигсберг - прогулки по бывшему Хуфену
На прогулке мы узнаем историю района Хуфен и зданий, который сохранились здесь после войны, вспомним советские времена и
7 000 за 1-10 чел.
Дух старого Кёнигсберга
3.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Степан
5
845 отзывов
Дух старого Кёнигсберга
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау
980784 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ