Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всей красотой Амалиенау. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.

Многие приезжают в Калининград, чтобы найти Кёнигсберг, но только здесь можно ощутить его дух. Экскурсия проведет через районы, сохранившие уникальную архитектуру и атмосферу Восточной Пруссии. Участники узнают истории о жизни в старом городе, увидят архивные фотографии и познакомятся с местными легендами. Северный и Южный Амалиенау раскроют свои секреты, а прогулка по улочкам города-сад оставит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Северный Амалиенау

В этот район редко ступает нога путешественника, что, на мой взгляд, незаслуженно. Здесь мы особенно усердно будем обращать внимание на детали. Отыщем самого маленького «хомлина» и разберемся, как война меняет архитектурные вкусы и взгляды. Я покажу вам перекресток «двух разбойников», дом, где жил известный архитектор Кёнигсберга, и бонусом — один из красивейших немецких пожарных гидрантов. Мы также заглянем в лавку Хомлинов, где вы сможете познакомиться со всей семьёй местных домовых и узнать их историю.

Южный Амалиенау

Кварталы немецких вилл считались жемчужинами Кёнигсберга и обязательны для посещения до сих пор. Мы пройдем извилистыми улочками района, построенного по концепции «город-сад», где вы узнаете о судьбах как первых владельцев, так и нынешних хозяев. И опять же, обратимся к деталям, которые не видны с первого взгляда, но являются богатством всего Амалиенау!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.