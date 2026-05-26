Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться всей красотой Амалиенау. Октябрь и апрель также подойдут для посещения, но возможны дожди. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Северный Амалиенау
Южный Амалиенау
Лавка Хомлинов
Описание экскурсии
Северный Амалиенау
В этот район редко ступает нога путешественника, что, на мой взгляд, незаслуженно. Здесь мы особенно усердно будем обращать внимание на детали. Отыщем самого маленького «хомлина» и разберемся, как война меняет архитектурные вкусы и взгляды. Я покажу вам перекресток «двух разбойников», дом, где жил известный архитектор Кёнигсберга, и бонусом — один из красивейших немецких пожарных гидрантов. Мы также заглянем в лавку Хомлинов, где вы сможете познакомиться со всей семьёй местных домовых и узнать их историю.
Южный Амалиенау
Кварталы немецких вилл считались жемчужинами Кёнигсберга и обязательны для посещения до сих пор. Мы пройдем извилистыми улочками района, построенного по концепции «город-сад», где вы узнаете о судьбах как первых владельцев, так и нынешних хозяев. И опять же, обратимся к деталям, которые не видны с первого взгляда, но являются богатством всего Амалиенау!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 12193 туристов
Я уже много лет работаю в сфере путешествий. Как человек, проживший всю жизнь в Калининграде и любящий его, считаю своим долгом познакомить вас с его интересной и весьма непростой судьбой.
Мой любимый формат — пешеходные экскурсии, ведь только пройдя ножками и заглянув во дворы, можно узнать истинное лицо Калининграда. С радостью раскрою вам историю самого необычного города страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 839 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 20 мая 2026
Пешеходную экскурсию "Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау" мы с мужем посетили 20 мая 26 г. Большое удовольствие доставила нам прогулка по этому интересному району города. Экскурсию для нас читать дальшеуменьшить
провел Тимур Камалов. Спасибо ему большое! Было по настоящему интересно и познавательно. Наша группа была небольшой. И всем нам было удобно и комфортно совершать это путешествие. К концу экскурсии мы дружно начали разбираться в архитектурных особенностях строений вековой и более вековой давности. Во время прогулки (именно прогулки, так как экскурсия была легкой и не принужденной) мы сделали для себя несколько открытий по современным достопримечательностям района, что вызвало в нас желание вернутся сюда еще раз. Что мы и сделали. И были счастливы своим новым впечатлениям. Люди приходите сюда! Здесь здорово, здесь дух старого, интересного города!
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М
Марина
Дата посещения: 16 апр 2026
Экскурсия великолепная! Тимур - экскурсовод от Бога. Вежливый, предупредительный. Во время экскурсии регулярно организовывал диалог. И мы старались внимательно слушать и всё запоминать. А то спросит Тимур, а мы не можем ответить. Показал Амалиенау так, что туда хочется вернуться. Очень рекомендую и эту экскурсию, и этого экскурсовода.
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Елена
Добрый день! 23.06.2026 г. я побывала на экскурсии "Амалиенау - в поисках Кёнингсберга". В первую очередь, хочу отметить, что экскурсовод, который был заявлен на данную экскурсию - Тимур был все читать дальшеуменьшить
время на связи с момента бронирования экскурсии (экскурсия была забронирована мной 1.04.2026 г.) Экскурсия началась вовремя, она началась со входа в центральный парк и с кирхи, которая сейчас является кукольным театром. Содержание всей экскурсии - и северный район Амалиенау, и Южный район Амалиенау - прошли в профессиональной и очень дружественной обстановке. Тимур охотно отвечал на все вопросы участников. Вся информация для меня была новой, Кёнингсберг предстал для меня со своей прусской стороны. Огромное спасибо нашему гиду Тимуру за увлекательную и полезную экскурсию!
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Виктория
Я специально записалась на пешеходную экскурсию к тому же гиду Тимуру, с которым гуляла по Амалиенау ровно три года назад. Это был осознанный выбор — хотелось не просто увидеть район, читать дальшеуменьшить
а сравнить ощущения, обновить знания и заодно проверить, изменились ли сами виллы за это время. И знаете, это было очень приятно: знакомый голос, свежие детали в рассказе и то же особое очарование старого Кёнигсберга. Советую экскурсии именно с этим гидом. Даже узнаете, что такое декроттуар 😀
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С
Софья
Прекрасная экскурсия, Тимур- отличный профессионал! Интересная тема и ее изложение. Рекомендую!
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Г
Галина
Очень понравилась экскурсия с Тимуром. Особенно фотоальбом, в котором фото как объекты, которые мы сегодня видим в живую, выглядели раньше.
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