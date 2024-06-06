1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Мини-группа
1 час
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
Групповая
2 часа
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
3.5 часа 36 секунд
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
24 июня в 14:00
30 июня в 16:00
10 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия интересная, много нового узнали. Гид Степан прекрасный рассказчик. Посмотрели действительно привлекательные места Калиниграда. Рекомендую данную экскурсию.
- ООльга6 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо Сергею! Все очень доступно и информативно. Рекомендую для первичного ознакомления с городом! В следующую поездку ждем новых экскурсий от данного организатора.
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
- ННадежда5 июня 2024Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
- ННаталья5 июня 2024Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
- ААлексей5 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «История и архитектура»
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