Экскурсии Калининграда об истории и архитектуре

Найдено 164 экскурсии в категории «История и архитектура» в Калининграде, цены от 593 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
314 отзывов
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
470 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805 за человека
Амалиенау - душа Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940 за всё до 4 чел.
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Шесть эпох Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
132 отзыва
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940 за всё до 3 чел.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340 за человека
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Амалиенау в деталях и историях
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
89 отзывов
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
104 отзыва
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калининград за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
84 отзыва
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900 за всё до 4 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600 за всё до 5 чел.
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335 за всё до 3 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Пешком по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Амалиенау: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
276 отзывов
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670 за всё до 3 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 700 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Затерянный уголок Пруссии: групповая прогулка по Амалиенау
Побывать в гостях у хомлинов, изучить роскошные виллы и попробовать главное лакомство Кёнигсберга
Начало: у входа в Центральный парк
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
3.5 часа 36 секунд
634 отзыва
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Пешком из Калининграда в Кенигсберг
Углубиться в прошлое, прочувствовать атмосферу города двух имен и стать с ним на «ты»
Начало: На площади Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
6 500 за всё до 2 чел.
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно в любое удобное для Вас время
24 июня в 14:00
30 июня в 16:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Дух старого Кёнигсберга
    Экскурсия интересная, много нового узнали. Гид Степан прекрасный рассказчик. Посмотрели действительно привлекательные места Калиниграда. Рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Кёнигсберг. История трёх городов
    Замечательная экскурсия, спасибо Сергею! Все очень доступно и информативно. Рекомендую для первичного ознакомления с городом! В следующую поездку ждем новых экскурсий от данного организатора.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
    читать дальше

    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
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    домов и улиц, провела нас от центра до острова Канта. И несмотря на жару, 3 часа пролетели незаметно! А кроме этого, Инга выслала еще перед встречей список хороших ресторанов не только в Калининграде, но и в рядом расположенных городах, и ответила на все вопросы, которых у нас было масса. Однозначно рекомендую Ингу как лучшего гида в Калининграде!

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
    Добрый день. Очень интересный гид, экскурсия увлекательная и интересная, кто хочет увидеть старинные и богатые дома, сделать фото и узнать историю, советую!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Прогулка неспешная, с различными объектами, завершилась у хомлина Антошки 😍Удивило, что так много особняков используется для детских садов
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Полюбить Калининград за 3 часа
    Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Дух старого Кёнигсберга
  2. Полюбить Калининград за 3 часа
  3. Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
  4. Вдохновляющий Амалиенау
  5. Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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