Рождественские выходные в Калининграде

Приглашаем вас в новогоднюю сказку по Калининградской области, чтобы побродить по волнам утреннего прибоя, найти кусочек

4.7
3 отзыва
Приглашаем вас в новогоднюю сказку по Калининградской области, чтобы побродить по волнам утреннего прибоя, найти кусочек янтаря, увидеть средневековые замки и попробовать местные деликатесы.
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Рождественские выходные в Калининграде
Ближайшие даты:
05
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • западный колорит – познакомимся с самым западным регионом России;
  • разнообразная экскурсионная программа под руководством опытных гидов;
  • отдых для всей семьи  – в туре будет интересно абсолютно всем.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Тайны Кенигсберга – Калининграда»

Начало экскурсии в 14:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

В маршруте экскурсии: Оборонительная башня «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион «Обертайх» (середина XIX в.), бастион «Грольман» (середина XIX в.), бастион «Литовский» (середина XIX в.), историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (середина XIX в.), оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) – музей современного искусства, пешеходная прогулка по улицам старого Кёнигсберга.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Тайны Кенигсберга – Калининграда»Экскурсия «Тайны Кенигсберга – Калининграда»Экскурсия «Тайны Кенигсберга – Калининграда»
2 день
Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината (входной билет оплачивается дополнительно), в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

На смотровой площадке у вас будет возможность попробовать свою удачу "ловца янтаря", своими руками добыть себе кусочек солнечного камня в память о поездке в Янтарный Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Переезд в Светлогорск.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»
3 день
Экскурсия в НП «Куршская коса»

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, отделившей пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря, погружение в историю взаимоотношений Природы и Человека.

А встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое странствие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе экскурсии подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.

Также вы сможете прогуляться по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия в НП «Куршская коса»Экскурсия в НП «Куршская коса»Экскурсия в НП «Куршская коса»
4 день
Экскурсия в НП «История в веках»

Начало экскурсии в 12:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.

Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.

Решающие битвы Наполеоновских войн, вошедшие в Европейскую историю и описанные во многих литературных произведениях, проходили именно в этой части Восточной Пруссии.

В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска (входной билет оплачивается дополнительно), экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия в НП «История в веках»Экскурсия в НП «История в веках»Экскурсия в НП «История в веках»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение

Питание

Стоимость в рублях с человека

Отель «Калининград» 3*

(центр, место посадки)

1 завтрак
+ 440 р с человека

18 300 двухместный студио взрослый

17 700 двухместный студио детский

24 000 одноместный стандарт

16 100 трехместный студио взрослый,

15 500 трехместный студио детский

Отель «Шерлок» 3*

(центр)

Завтраки включены

18 100 двухместный стандарт взрослый,

17 500 двухместный стандарт детский

29 600 одноместный стандарт
Отель "Золотая бухта"

завтраки на месте 420 руб.

14 400 двухместный стандарт взрослый

13 900 двухместный стандарт детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в выбранном отеле
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доплату
  • Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Встреча / проводы в аэропорту: легковая – 1 000 руб. /машина минивен до 7 чел. – 1 500 руб. /машина
  • Легковая – 1 000 руб. /машина
  • Минивен до 7 чел. – 1 500 руб. /машина
  • Входной билет на посещение янтарного карьера: взрослый – 350 руб. /чел. детский – 200 руб. /чел.
  • Взрослый – 350 руб. /чел.
  • Детский – 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
10 янв 2022
Программа тура очень хорошая, всем советую, кто не был еще в Тридевятом царстве. Но всё зависит от человека. Виктория Назарова - замечательный гид, поскольку провела везде по наиболее значимым местам, глубоко владеет материалом, при этом даже в свободное время в автобусе постоянно рассказывала про регион и отвечала на все вопросы. Минус программы - отсутсвие посещения Зеленоградска, пришлось это делать самостоятельно и добираться на рейсовом автобусе, хотя прогулка по центру города с рассказом была бы интересна, тем более, что дневная экскурсия на Куршскую косу фактически завершилась перед обедом в 15.00 и путь автобуса лежал через Зеленоградск.
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!

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