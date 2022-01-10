Преимущества этого путешествия:
Начало экскурсии в 14:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
В маршруте экскурсии: Оборонительная башня «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион «Обертайх» (середина XIX в.), бастион «Грольман» (середина XIX в.), бастион «Литовский» (середина XIX в.), историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (середина XIX в.), оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) – музей современного искусства, пешеходная прогулка по улицам старого Кёнигсберга.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината (входной билет оплачивается дополнительно), в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.
На смотровой площадке у вас будет возможность попробовать свою удачу "ловца янтаря", своими руками добыть себе кусочек солнечного камня в память о поездке в Янтарный Край.
Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.
И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!
Переезд в Светлогорск.
Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, отделившей пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского моря, погружение в историю взаимоотношений Природы и Человека.
А встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое странствие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
В программе экскурсии подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.
Также вы сможете прогуляться по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».
Начало экскурсии в 12:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Не случайно Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный объединены одним экскурсионным маршрутом.
Утратив свои прежние названия города Прейсиш-Эйлау, Фридланд и Гердауэн, не потеряли историческую значимость.
Решающие битвы Наполеоновских войн, вошедшие в Европейскую историю и описанные во многих литературных произведениях, проходили именно в этой части Восточной Пруссии.
В списке осматриваемых объектов: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска (входной билет оплачивается дополнительно), экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными домиками – шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами.
Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининград.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
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Размещение
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Питание
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Стоимость в рублях с человека
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Отель «Калининград» 3*
(центр, место посадки)
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1 завтрак
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18 300 двухместный студио взрослый
17 700 двухместный студио детский
24 000 одноместный стандарт
16 100 трехместный студио взрослый,
15 500 трехместный студио детский
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Отель «Шерлок» 3*
(центр)
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Завтраки включены
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18 100 двухместный стандарт взрослый,
17 500 двухместный стандарт детский
29 600 одноместный стандарт
|Отель "Золотая бухта"
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завтраки на месте 420 руб.
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14 400 двухместный стандарт взрослый
13 900 двухместный стандарт детский
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».