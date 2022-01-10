Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».

В маршруте экскурсии: Оборонительная башня «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион «Обертайх» (середина XIX в.), бастион «Грольман» (середина XIX в.), бастион «Литовский» (середина XIX в.), историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (середина XIX в.), оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) – музей современного искусства, пешеходная прогулка по улицам старого Кёнигсберга.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Начало экскурсии в 14:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината (входной билет оплачивается дополнительно), в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

На смотровой площадке у вас будет возможность попробовать свою удачу "ловца янтаря", своими руками добыть себе кусочек солнечного камня в память о поездке в Янтарный Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Переезд в Светлогорск.

Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения Светлогорску.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград».