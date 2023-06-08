Программа тура составлена таким образом, чтобы вы смогли познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями региона, и при этом у вас было время отдохнуть. Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград, живописный Королевский Кранц и дегустация сыра.
А в завершении тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 4-5 часов.
15:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
16:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.
Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.
Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.
Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный
Свободный день в Калининграде.
Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т. д.
*по желанию за доп. плату экскурсия в Светлогорск и пос. Янтарный, 8 часов, 2000 руб. /чел.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53)
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Экскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика Шаакендорф
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 6-7 часов.
11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
11:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.
Покупка сладких сувениров.
Свободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская коса
Свободный день в Калининграде.
Возможность самостоятельного посещения Музея изобразительных искусств, который расположился в величественном здании Биржи Кенигсберга, оборонительного форта, музея-квартиры немецкого быта «Альтесхаус» или др.
*по желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса + посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 часов, 2000 руб.
09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.
В 1901 г. на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция, как станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные-орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.
У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями иберегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Экскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек
Освобождение номеров в гостинице г. Калининграда.
Экскурсия «Советск – бывший Тильзит, история о сыре и мире», 7-8 часов.
Маршрут: Советск.
09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».
Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия – императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы – символ города.
Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда после Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доплату.
Заселение в выбранный отель в поселке Орловка.
Ужин в пивоварне замка Нессельбек.
Вкуснейшая кухня, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость того, что может дать "Нессельбек".
Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться по замковому манежу на лошади и посетить музей инквизиции в замке за доп. плату.
Завершение программы
Завтрак.
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал входит в стоимость.
Важная информация: данные по обратному трансферу, входящему в стоимость тура, необходимо предоставлять СТРОГО до начала тура. В противном случае, услуга не будет оказана.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (4 ночи) и в замке Нессельбек 3* или бутик-отеле Усадьба 4* в поселке Орловка (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
При выборе Замка Нессельбек 3*:
|Отель/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Замок Нессельбек 3* + Гостиница «Академическая» 3*
Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.
|26000
|34000
|25000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Вилла Гламур» 3*
завтрак шведский стол входит в цену
|28000
|35000
|27000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Мартон Палас» 4*
завтрак шведский стол входит в цену
|31000
|37000
|30000
Замок Нессельбек 3* + Отель «Холидей Инн» 4*
Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.
|34000
|55000
|36000
При выборе бутик-отеля Усадьба 4*:
|Отель/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Бутик-отель Усадьба 4* + Гостиница «Академическая» 3*
Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.
|26000
|34000
|28000
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Вилла Гламур» 3*
завтрак шведский стол входит в цену
|28000
|34500
|30000
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Мартон Палас» 4*
завтрак шведский стол входит в цену
|31000
|36500
|33000
Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Холидей Инн» 4*
Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.
|34000
|55000
|36000
Посадка в экскурсионный автобус: Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая», «Вилла Гламур», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист». Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку 7 минут пешком к крыльцу г-цы «Калининград».
Варианты проживания
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Замок Нессельбек 3
Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.
Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.
Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.
Бутик-отель Усадьба 4
Уютная гостиница «Усадьба» расположена в поселке Орловка, в 15-ти минутах езды от города Калининграда. Сама гостиница расположилась в тихом и уединенном месте, в старинном здании, которое является памятником архитектуры.
В составе 50 номер, каждый из которых оформлен в классическом стиле и оборудован качественной, современной мебелью с отделкой из дерева, телевизором, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой с феном.
При отеле работает собственный исконно-русский, дворянский ресторан со старинными буфетами, кружевными и цветочными скатертями, камином и летней открытой террасой, украшенной розами. Здесь подают блюда русской и балтийской кухни, приготовленные из свежих и качественных продуктов и овощей, выращенных самостоятельно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи в отеле г. Калининграда и 1 ночь в замке Нессельбек 3* или в бутик-отеле Усадьба 4*
- Питание – 1 завтрак (в последний день тура), 1 ужин в замке, 4 завтрака при проживании в отеле Вилла Гламур и Мартон палас
- Обратный трансфер из гостиницы в последний день
- Вх. билеты
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки на месте наличными в гостинице Холидей Инн 4* 1000 руб. /чел. и Академическая 3* 400 руб. /чел.
- Обеды и ужины (кроме ужина в замке)
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номер Двухместный Одноместный Трехместный Гостиница «Академическая» Раздельные кровати Одноместный номер
Раздельные кровати
Гостиница «Вилла Гламур»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка (номер бизнес)
На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.
Гостиница «Холидей Инн»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Стандартный одноместный номер
(вид на город)
Номер экзекьютив + диван или евро-раскладушка
(вид на город)
Замок «Нессельбек»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Бутик-отель «Усадьба»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать + евро- раскладушка (номер люкс)
На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая» и «Вилла Гламур», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист».
Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку 7 минут пешком к крыльцу гостиницы «Калининград».
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.