Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек

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Предлагаем вам отправиться в поистине королевское путешествие в Калининградскую область.

Программа тура составлена таким образом, чтобы вы смогли познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями региона, и при этом у вас было время отдохнуть. Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград, живописный Королевский Кранц и дегустация сыра.

А в завершении тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
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Что вас ожидает:

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Насладитесь с воды панорамами вечернего Калининграда, а после поужинаете в ресторане по всем традициям этого края
Крафтовая сыроварня Шаакендорф
Крафтовая сыроварня Шаакендорф
Вы откроете все секреты производства и продегустируете фирменные калининградские сыры и шоколад с бокалом вина
Замок Нессельбек
Замок Нессельбек
Вы отправитесь в настоящий средневековый замок, где у вас будет возможность полюбоваться экспонатами музея, отведать вкуснейшее пиво и даже принять участие в средневековых забавах

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 4-5 часов.

15:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

16:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.

Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане
2 день

Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный

Свободный день в Калининграде.

Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т. д.

*по желанию за доп. плату экскурсия в Светлогорск и пос. Янтарный, 8 часов, 2000 руб. /чел.

09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53)

09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.

Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный
3 день

Экскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика Шаакендорф

Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 6-7 часов.

11:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

11:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск.

Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина.

Покупка сладких сувениров.

Экскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика ШаакендорфЭкскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика ШаакендорфЭкскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика ШаакендорфЭкскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика ШаакендорфЭкскурсия в Зеленоградск + семейная фабрика Шаакендорф
4 день

Свободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская коса

Свободный день в Калининграде.

Возможность самостоятельного посещения Музея изобразительных искусств, который расположился в величественном здании Биржи Кенигсберга, оборонительного форта, музея-квартиры немецкого быта «Альтесхаус» или др.

*по желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса + посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 часов, 2000 руб.

09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

Куршская коса – удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы – море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!

Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.

В 1901 г. на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция, как станция кольцевания и изучения птиц.

Учёные-орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.

У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.

Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями иберегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа – самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.

Свободное время на обед и море.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.

Свободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская косаСвободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская косаСвободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская косаСвободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская косаСвободный день в Калининграде. Экскурсия за доп. плату в национальный парк Куршская коса
5 день

Экскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек

Освобождение номеров в гостинице г. Калининграда.

Экскурсия «Советск – бывший Тильзит, история о сыре и мире», 7-8 часов.

Маршрут: Советск.

09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).

Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир».

Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия – императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.

К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы – символ города.

Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.

Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.

Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда после Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.

Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.

Обед по желанию за доплату.

Заселение в выбранный отель в поселке Орловка.

Ужин в пивоварне замка Нессельбек.

Вкуснейшая кухня, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость того, что может дать "Нессельбек".

Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться по замковому манежу на лошади и посетить музей инквизиции в замке за доп. плату.

Экскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекЭкскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекЭкскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекЭкскурсия в Советск. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек
6 день

Завершение программы

Завтрак.

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал входит в стоимость.

Важная информация: данные по обратному трансферу, входящему в стоимость тура, необходимо предоставлять СТРОГО до начала тура. В противном случае, услуга не будет оказана.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (4 ночи) и в замке Нессельбек 3* или бутик-отеле Усадьба 4* в поселке Орловка (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

При выборе Замка Нессельбек 3*:

Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный

Замок Нессельбек 3* + Гостиница «Академическая» 3*

Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.

260003400025000

Замок Нессельбек 3* + Отель «Вилла Гламур» 3*

завтрак шведский стол входит в цену

280003500027000

Замок Нессельбек 3* + Отель «Мартон Палас» 4*

завтрак шведский стол входит в цену

310003700030000

Замок Нессельбек 3* + Отель «Холидей Инн» 4*

Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.

340005500036000

При выборе бутик-отеля Усадьба 4*:

Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный

Бутик-отель Усадьба 4* + Гостиница «Академическая» 3*

Завтрак не входит в цену, оплачивается отдельно 400 руб. /чел.

260003400028000

Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Вилла Гламур» 3*

завтрак шведский стол входит в цену

280003450030000

Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Мартон Палас» 4*

завтрак шведский стол входит в цену

3100036500 33000

Бутик-отель Усадьба 4* + Отель «Холидей Инн» 4*

Завтрак не входит в цену, оплачивается на месте 1000 руб. /чел.

340005500036000

Посадка в экскурсионный автобус: Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая», «Вилла Гламур», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист». Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку 7 минут пешком к крыльцу г-цы «Калининград».

Варианты проживания

Гостиница «Академическая» 3

4 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

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Отель «Вилла Гламур» 3

4 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

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Отель «Мартон палас» 4

4 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4Отель «Мартон палас» 4

Отель «Холидей Инн» 4

4 ночи

Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.

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Замок Нессельбек 3

1 ночь

Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.

Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.

Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.

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Бутик-отель Усадьба 4

1 ночь

Уютная гостиница «Усадьба» расположена в поселке Орловка, в 15-ти минутах езды от города Калининграда. Сама гостиница расположилась в тихом и уединенном месте, в старинном здании, которое является памятником архитектуры.

В составе 50 номер, каждый из которых оформлен в классическом стиле и оборудован качественной, современной мебелью с отделкой из дерева, телевизором, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой с феном.

При отеле работает собственный исконно-русский, дворянский ресторан со старинными буфетами, кружевными и цветочными скатертями, камином и летней открытой террасой, украшенной розами. Здесь подают блюда русской и балтийской кухни, приготовленные из свежих и качественных продуктов и овощей, выращенных самостоятельно.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в отеле г. Калининграда и 1 ночь в замке Нессельбек 3* или в бутик-отеле Усадьба 4*
  • Питание – 1 завтрак (в последний день тура), 1 ужин в замке, 4 завтрака при проживании в отеле Вилла Гламур и Мартон палас
  • Обратный трансфер из гостиницы в последний день
  • Вх. билеты
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Завтраки на месте наличными в гостинице Холидей Инн 4* 1000 руб. /чел. и Академическая 3* 400 руб. /чел.
  • Обеды и ужины (кроме ужина в замке)
  • Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни
  • Посещение карьера янтарного комбината (400 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостиница «Академическая»Раздельные кроватиОдноместный номер

Раздельные кровати

Гостиница «Вилла Гламур»

Раздельные кровати

Двуспальная кровать

Одноместное размещение в двухместном номере

Раздельные кровати

Двуспальная кровать

+ евро-раскладушка

(номер стандарт)

Отель «Мартон палас»

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

Одноместный стандарт

Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка (номер бизнес)

На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.

Гостиница «Холидей Инн»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(вид на город)

Стандартный одноместный номер

(вид на город)

Номер экзекьютив + диван или евро-раскладушка

(вид на город)

Замок «Нессельбек»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)

Бутик-отель «Усадьба»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальная кровать + евро- раскладушка (номер люкс)

На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Туристы, проживающие в гостиницах «Академическая» и «Вилла Гламур», ходят на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист».

Проживающие в «Мартон паласе» и «Холидей Инн» – на посадку 7 минут пешком к крыльцу гостиницы «Калининград».

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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