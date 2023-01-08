2 день

«Сокровища Балтийского побережья». Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

16:00 Окончание экскурсии.