AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград

AQUA CAMP mini

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Водный тур в Калининград для новичков и продолжающих.

Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, живописные реки и каналы, сплавы и тренировки в живописных местах на байдарках и SUP-бордах.

Совершите увлекательные путешествия по Калининграду, Полесску, Озёрску, Черняховску, замкам и заливам.
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Ближайшие даты:
18
авг
8
сен

Что вас ожидает:

Конезавод Георгенбург
Конезавод Георгенбург
Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве, международных турнирах и даже покатаемся
Сплав на SUP-бордах
Сплав на SUP-бордах
Научимся держать баланс, сплавляясь по живописным каналам «Калининградской Венеции»
Сплав на байдарках
Сплав на байдарках
Научимся управлять байдарками и сплавимся по узкой извилистой реке

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд.

Заселиться можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в компании турлидеров.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Сплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду

После завтрака выезжаем в Полесск.

Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «Калининградской Венеции».

Первые планы на судоходство здесь появились еще в Средневековье, а Полесский канал — рукотворное сооружение 17 века.

Мы пройдём мимо старинных домов с черепичными крышами и рыбацких причалов, и вдоль берегов, заросшихдикими яблонями и грушами.

На обед вернёмся в комплекс.

После небольшого отдыха прогуляемся по историческому центру города.

Увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.

На этой прогулке мы почувствуем дух старого Кёнигсберга.

На ужин вернёмся в комплекс.

Сплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по КалининградуСплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду
3 день

Сплав на байдарках. Конезавод Георгенбург

Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск.

Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке Анграпе.

Здесь нет сильных течений и опасных порогов, со сплавом легко справятся новички.

Главное —успевать наслаждаться прекрасными видами сочной зелени по берегам, солнцем и чистым воздухом.

После обеда отправляемся в Черняховск.

Посетим знаменитый конезавод Георгенбург.

Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся.

На ужин вернёмся в комплекс.

Сплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод ГеоргенбургСплав на байдарках. Конезавод Георгенбург
4 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сплав на sup-бордах, 2,5-3 часа
  • Сплав на байдарках, 2,5-3 часа
  • Экскурсия по старинному району Калининграда — Амалиенау
  • Экскурсия на конезавод Георгенбург с катанием на лошадях (1 круг)
  • Полный комплект снаряжения
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание по программе, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда, поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 1 500 руб. /весь период
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно.
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi.
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?

Для участия необходимы базовые навыки плавания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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О
25 июля 2023
Современный хостел со всеми удобствами: оборудованная кухня, бассейн и сауна, стильная удобная мебель в номере. Все детали продуманы до мелочей. Вкусные завтраки и ужины в кафе. Есть стол для настольного тенниса. На этаже уютные комнаты отдыха, санузлы, гладильная комната. Быстрый Wi-Fi. Можно воспользоваться услугой по стирке одежды. В хостеле есть бесплатный трансфер, неподалёку продуктовые магазины. Если вам что-то потребуется, вы всегда можете обратиться к администратору. Отличная дружная команда принимающей стороны! Хочется вернуться вновь!
Е
16 мая 2023
Организация хорошая
Е
17 апр 2023
Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!

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