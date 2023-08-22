Прикоснуться к хроникам Восточной Пруссии и увидеть древние кирхи
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Описание
Что вас ожидает
Кирхи Арнау и Хайлигенвальде
Арнау — жемчужина древней прусской архитектуры. Она стоит на холме возле реки Преголя. Вы полюбуетесь старинной постройкой и узнаете о ценности её фресок, а я расскажу легенду её появления. При хорошей погоде мы спустимся к реке и насладимся водными пейзажами.
Хайлигенвальде переводится как «священный лес». Я расскажу, почему она стала считаться самой намоленной и как связаны с этим рыцари Тевтонского ордена. В Хайлигенвальде сохранилась средневековая дверь, сделанная из дуба, которому, по подсчётам учёных, не менее 1000 лет.
Замок Вальдау и посещение музеев (по желанию)
Далее наш путь лежит к замку Вальдау, в котором останавливался Пётр I во время Великого посольства. Вы осмотрите территорию замка и его интерьер. По желанию посетите экскурсию в местном музее.
Музей «Старь» находится в здании, которому более 100 лет. В довоенное время в нём располагались почтамт и аптека. По желанию посетите залы музея — «Почта», «Аптека», «Ретроавтомобили» — с экскурсией. Внутри можно рассмотреть заботливо собранные старинные экспонаты, а некоторые даже потрогать, полистать и примерить.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть бустер и детское кресло (пишите, пожалуйста, заранее, что из этого вам понадобится).
Дополнительные расходы
- Входной билет в замок Вальдау — 250 руб. /чел.
- Экскурсия по музею замка Вальдау от местного гида (по желанию) — 100 руб. /чел.
- Экскурсия по музею «Старь» от местного гида (по желанию) — 350 руб. /чел.
- Обед в кафе возле замка Вальдау — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Валерия делилась с нами не только интересными фактами о каждой достопримечательности, но и знаниями о регионе в целом - её рассказы дополнили наше понимание местной культуры и истории.