Я познакомлю вас со средневековой историей Калининграда. Расскажу, где найти фрески 14 века и дверь из 1000-летнего дуба. Вы узнаете, как рыцари Тевтонского ордена возводили кирхи и где останавливался Пётр 1. А ещё поймёте, как на самом деле выглядели и жили старинные города.

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Описание

Что вас ожидает

Кирхи Арнау и Хайлигенвальде

Арнау — жемчужина древней прусской архитектуры. Она стоит на холме возле реки Преголя. Вы полюбуетесь старинной постройкой и узнаете о ценности её фресок, а я расскажу легенду её появления. При хорошей погоде мы спустимся к реке и насладимся водными пейзажами.

Хайлигенвальде переводится как «священный лес». Я расскажу, почему она стала считаться самой намоленной и как связаны с этим рыцари Тевтонского ордена. В Хайлигенвальде сохранилась средневековая дверь, сделанная из дуба, которому, по подсчётам учёных, не менее 1000 лет.

Замок Вальдау и посещение музеев (по желанию)

Далее наш путь лежит к замку Вальдау, в котором останавливался Пётр I во время Великого посольства. Вы осмотрите территорию замка и его интерьер. По желанию посетите экскурсию в местном музее.

Музей «Старь» находится в здании, которому более 100 лет. В довоенное время в нём располагались почтамт и аптека. По желанию посетите залы музея — «Почта», «Аптека», «Ретроавтомобили» — с экскурсией. Внутри можно рассмотреть заботливо собранные старинные экспонаты, а некоторые даже потрогать, полистать и примерить.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть бустер и детское кресло (пишите, пожалуйста, заранее, что из этого вам понадобится).

Дополнительные расходы