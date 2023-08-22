Средневековые сокровища Калининградской области

Прикоснуться к хроникам Восточной Пруссии и увидеть древние кирхи

4
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я познакомлю вас со средневековой историей Калининграда. Расскажу, где найти фрески 14 века и дверь из 1000-летнего дуба. Вы узнаете, как рыцари Тевтонского ордена возводили кирхи и где останавливался Пётр 1. А ещё поймёте, как на самом деле выглядели и жили старинные города.
Средневековые сокровища Калининградской области
Средневековые сокровища Калининградской области
Средневековые сокровища Калининградской области
Средневековые сокровища Калининградской области
Средневековые сокровища Калининградской области
Средневековые сокровища Калининградской области
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Описание

Что вас ожидает

Кирхи Арнау и Хайлигенвальде

Арнау — жемчужина древней прусской архитектуры. Она стоит на холме возле реки Преголя. Вы полюбуетесь старинной постройкой и узнаете о ценности её фресок, а я расскажу легенду её появления. При хорошей погоде мы спустимся к реке и насладимся водными пейзажами.

Хайлигенвальде переводится как «священный лес». Я расскажу, почему она стала считаться самой намоленной и как связаны с этим рыцари Тевтонского ордена. В Хайлигенвальде сохранилась средневековая дверь, сделанная из дуба, которому, по подсчётам учёных, не менее 1000 лет.

Замок Вальдау и посещение музеев (по желанию)

Далее наш путь лежит к замку Вальдау, в котором останавливался Пётр I во время Великого посольства. Вы осмотрите территорию замка и его интерьер. По желанию посетите экскурсию в местном музее.

Музей «Старь» находится в здании, которому более 100 лет. В довоенное время в нём располагались почтамт и аптека. По желанию посетите залы музея — «Почта», «Аптека», «Ретроавтомобили» — с экскурсией. Внутри можно рассмотреть заботливо собранные старинные экспонаты, а некоторые даже потрогать, полистать и примерить.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Есть бустер и детское кресло (пишите, пожалуйста, заранее, что из этого вам понадобится).

Дополнительные расходы

  • Входной билет в замок Вальдау — 250 руб. /чел.
  • Экскурсия по музею замка Вальдау от местного гида (по желанию) — 100 руб. /чел.
  • Экскурсия по музею «Старь» от местного гида (по желанию) — 350 руб. /чел.
  • Обед в кафе возле замка Вальдау — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
22 авг 2023
Экскурсия оставила приятное послевкусие впечатлений. Мы проехали по таким местам, куда не водят другие гиды: это удачный выбор маршрута, живописнейшие места и спокойные прогулки дали возможность не спеша осмотреть старейшие кирхи, замок и музеи, собранные энтузиастами региона! Самый классный и живой музей Старь, где демонстрируют старый мотоцикл, найденный в подвале здания неподалеку.
Валерия делилась с нами не только интересными фактами о каждой достопримечательности, но и знаниями о регионе в целом - её рассказы дополнили наше понимание местной культуры и истории.

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