Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Железнодорожный и замок 🏰 Гердауэн

Железнодорожный — место, где время словно застыло. Вы узнаете, как складывалась его история 📖, и насладитесь царящей вокруг тишиной. А также посетите руины замка Гердауэн, побываете в немецких конюшнях и пройдете сквозь эффектные неоготические ворота старинного поместья. Кроме того, рассмотрите водяную мельницу, обойдете древнюю кирху и погуляете по уютным улочкам, построенным после Первой мировой войны в стиле «забытого Средневековья».

Гвардейск сквозь столетия

По пути мы также посетим старинный Гвардейск. Вы увидите издали замок герцога Альбрехта и узнаете, как еще при немцах он был переоборудован в тюрьму. А еще полюбуетесь слияниям рек Преголя и Дейма и раскроете, почему они текут врозь. Отыщете дом блистательного немецкого экспрессиониста Ловиса Коринта, вспомните Твардовского и заскочите к великанам-киборгам.

Колоритный Знаменск

Знаменск — город 🏙️ удивительной архитектуры. В нем вы увидите развалины кирхи, где до сих пор проводятся обряды венчания, услышите о наполеоновских войнах и рассмотрите водопроводную башню.

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