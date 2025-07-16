Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но некоторые объекты могут быть труднодоступны из-за снега.

Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Восточной Пруссии начала 20 века. Участники посетят Железнодорожный с его историческими местами, руины замка Гердауэн и старинные кирхи. В Гвардейске откроются виды на замок герцога Альбрехта и слияние рек Преголя и Дейма. Знаменск удивит архитектурой и историей. Это путешествие - шанс увидеть прошлое своими глазами и узнать о жизни людей того времени

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Железнодорожный и замок Гердауэн

Железнодорожный — место, где время словно застыло. Вы узнаете, как складывалась его история, и насладитесь царящей вокруг тишиной. А также посетите руины замка Гердауэн, побываете в немецких конюшнях и пройдете сквозь эффектные неоготические ворота старинного поместья. Кроме того, рассмотрите водяную мельницу, обойдете древнюю кирху и погуляете по уютным улочкам, построенным после Первой мировой войны в стиле «забытого Средневековья».

Гвардейск сквозь столетия

По пути мы также посетим старинный Гвардейск. Вы увидите издали замок герцога Альбрехта и узнаете, как еще при немцах он был переоборудован в тюрьму. А еще полюбуетесь слияниям рек Преголя и Дейма и раскроете, почему они текут врозь. Отыщете дом блистательного немецкого экспрессиониста Ловиса Коринта, вспомните Твардовского и заскочите к великанам-киборгам.

Колоритный Знаменск

Знаменск — город удивительной архитектуры. В нем вы увидите развалины кирхи, где до сих пор проводятся обряды венчания, услышите о наполеоновских войнах и рассмотрите водопроводную башню.

Организационные детали