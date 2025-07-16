Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Увлекательное путешествие в прошлое Калининградской области: средневековые замки, кирхи и живописные пейзажи ждут вас
Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Восточной Пруссии начала 20 века.
Участники посетят Железнодорожный с его историческими местами, руины замка Гердауэн и старинные кирхи. В Гвардейске откроются виды на замок герцога Альбрехта и слияние рек Преголя и Дейма. Знаменск удивит архитектурой и историей. Это путешествие - шанс увидеть прошлое своими глазами и узнать о жизни людей того времени
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но некоторые объекты могут быть труднодоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Гердауэн
Кирха в Знаменске
Замок герцога Альбрехта
Описание экскурсии
Железнодорожный и замок Гердауэн
Железнодорожный — место, где время словно застыло. Вы узнаете, как складывалась его история, и насладитесь царящей вокруг тишиной. А также посетите руины замка Гердауэн, побываете в немецких конюшнях и пройдете сквозь эффектные неоготические ворота старинного поместья. Кроме того, рассмотрите водяную мельницу, обойдете древнюю кирху и погуляете по уютным улочкам, построенным после Первой мировой войны в стиле «забытого Средневековья».
Гвардейск сквозь столетия
По пути мы также посетим старинный Гвардейск. Вы увидите издали замок герцога Альбрехта и узнаете, как еще при немцах он был переоборудован в тюрьму. А еще полюбуетесь слияниям рек Преголя и Дейма и раскроете, почему они текут врозь. Отыщете дом блистательного немецкого экспрессиониста Ловиса Коринта, вспомните Твардовского и заскочите к великанам-киборгам.
Колоритный Знаменск
Знаменск — город удивительной архитектуры. В нем вы увидите развалины кирхи, где до сих пор проводятся обряды венчания, услышите о наполеоновских войнах и рассмотрите водопроводную башню.
Организационные детали
Экскурсия проходит в нескольких метрах от границы, поэтому нужно иметь при себе паспорта
По желанию можно остановиться перекусить в фермерском ресторанчике у реки. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3053 туристов
Лицензированный гид-переводчик, в прошлом работал в Музее Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
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3
–
2
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1
–
Екатерина
Провели замечательный день, путешествуя по живописным местам Калининградской области с Виктором. Мы посетили уютные городки: Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск, немецкие шлюзы и ещё много исторических мест, каждое из которых со читать дальшеуменьшить
своей историей и атмосферой.
Виктор – настоящий знаток истории: невероятные факты о местах/зданиях и их бывших и нынешних владельцах. Мы ездили с детьми 7 и 12 лет, младшая иногда засыпала в дороге, но в целом маршрут был комфортным для семейного путешествия. Можно взять с собой перекусы и/или что-то для развлечения для маленьких. В пути была остановка в отличном ресторанчике с вкусной местной кухней. Советую эту экскурсию семьям и всем, кто хочет увидеть настоящую Калининградскую область!
+2
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Э
Эльвира
Виктор- прекрасный гид! С ним легко было обсудить организационные вопросы. Сама экскурсия очень интересная, города необычные, вроде маленькие провинциальные городки, но сколько в них истории, и каждый интересен по своему. читать дальшеуменьшить
Информации так много, что до сих пор ещё «перевариваем»), и историческая информация была предоставлена доступным языком, интересными рассказами, Виктор очень грамотно составил маршрут, мы были прямо с самолета, но на удивление не устали на 7-ми часовой экскурсии и были счастливы, что познакомились с такими интересными местами, и прекрасным человеком Виктором. Спасибо большое, Виктор, за эту чудесную экскурсию, за ваши знания, подсказки, советы по Калининградской области.
+2
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Д
Диляра
Каждый раз, приезжая в Калининградскую область, открываю её для себя с новой стороны! И этот раз не стал исключением! Очень рада, что взяла эту экскурсию по области. Виктор оказался замечательным читать дальшеуменьшить
рассказчиком, интеллегентным и увлеченным своим делом, при поездке учитывал наш состав (были с двумя дочерьми), оптимально корректировал под нас весь маршрут. Все семь часов прошли на одном дыхании (даже подростка увлек и заинтересовал рассказ😁). В следующий приезд - только к Виктору, продолжим изучать эти красивейшие места с богатой историей
+2
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С
Саша
Виктор и отличный рассказчик, и опытный проводник - знает, как и куда добраться, как все успеть, где перекусить по дороге. И эффективно строит маршрут, и очень много рассказывает, и учитывает интересы туристов. Нам очень понравилось!
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Vyacheslav
Отличная экскурсия, прекрасный рассказчик. Минусов нет. если не считать того, что информации столько, что мы потом пару дней переваривали. Но - рекомендую, однозначно.
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Л
Лариса
Экскурсия с Виктором нам очень понравилось. Он скорректировал маршрут по нашей просьбе, чтобы посмотреть больше разных мест и объектов, мы списались и договорились заранее. Не сомневаюсь, Виктор мог бы рассказать читать дальшеуменьшить
гораздо больше о каждом из них, но одного дня, конечно, мало для подробного изучения (да и наша способность воспринимать информацию ограничена)). Очень хорошая, нескучная и емкая подача материала. Виктор готов ответить на любой вопрос и может вести рассказ, акцентируясь именно на том, что интересно конкретным туристам. Экскурсию, разумеется, рекомендую.
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