Виктор проводит ещё 2 экскурсии

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Путешествие на край Калининградской области

Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю

Виктор
Виктор – Гид из Калининграда
Вы увидите средневековые кирхи, руины замков, арочные фасады, яркие двери, скульптурные композиции на окнах — и на один день ощутите себя в Восточной Пруссии начала 20 века.

Я помогу вам погрузиться в это время и расскажу, как выглядели тогда города и как жили в них люди.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области

Что вас ожидает

Железнодорожный и замок 🏰 Гердауэн
Железнодорожный — место, где время словно застыло. Вы узнаете, как складывалась его история 📖, и насладитесь царящей вокруг тишиной. А также посетите руины замка Гердауэн, побываете в немецких конюшнях и пройдете сквозь эффектные неоготические ворота старинного поместья. Кроме того, рассмотрите водяную мельницу, обойдете древнюю кирху и погуляете по уютным улочкам, построенным после Первой мировой войны в стиле «забытого Средневековья».

Гвардейск сквозь столетия
По пути мы также посетим старинный Гвардейск. Вы увидите издали замок герцога Альбрехта и узнаете, как еще при немцах он был переоборудован в тюрьму. А еще полюбуетесь слияниям рек Преголя и Дейма и раскроете, почему они текут врозь. Отыщете дом блистательного немецкого экспрессиониста Ловиса Коринта, вспомните Твардовского и заскочите к великанам-киборгам.

Колоритный Знаменск
Знаменск — город 🏙️ удивительной архитектуры. В нем вы увидите развалины кирхи, где до сих пор проводятся обряды венчания, услышите о наполеоновских войнах и рассмотрите водопроводную башню.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в нескольких метрах от границы, поэтому нужно иметь при себе паспорта
  • По желанию можно остановиться перекусить в фермерском ресторанчике у реки. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области
Путешествие на край Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а таже рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
Напишите мне

Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
От 5 000
2 часа
Сказочный Кенигсберг в образах Гофмана
8 отзывов
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Легенды прусских рыбаков
5 000
2 часа
Легенды прусских рыбаков
Заглянуть в кабинет Петра I, узнать о морских суевериях и полюбоваться городом с Двухъярусного моста

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау