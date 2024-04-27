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Почувствуйте дух времени и окунитесь в атмосферу Восточной Пруссии! Вы увидите города с многовековой историей и места великих сражений. Узнаете, как тевтонские рыцари покоряли древних пруссов и во что верили древние жители Натангии.



Я расскажу, каковы были последствия Наполеоновских войн для России и почему сразу два города претендуют на звание родины Георгиевского креста.