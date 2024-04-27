Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)

Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Почувствуйте дух времени и окунитесь в атмосферу Восточной Пруссии! Вы увидите города с многовековой историей и места великих сражений. Узнаете, как тевтонские рыцари покоряли древних пруссов и во что верили древние жители Натангии.

Я расскажу, каковы были последствия Наполеоновских войн для России и почему сразу два города претендуют на звание родины Георгиевского креста.
5
2 отзыва
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Владимирово — Тарау. Помните песню «Катюша», где расцветали яблони и груши? У немцев есть своя аналогичная песня — «Анхен из Тарау».
  • Славское — Кройцбург — мистическая столица Пруссии, некогда принадлежащая средневековому алхимику Скалиху. Если не испугаетесь, посетим камеры старой немецкой тюрьмы.
  • Долгоруково — Домтау, Штаблак, Лайсен, Помпиккен, Вальдкайм. Здесь готовились дивизии вермахта. Огромный комплекс немецких казарм произведёт на вас впечатление.
  • Багратионовск — Прейсиш-Эйлау. Вы увидите тевтонский замок 14 века, старые немецкие улочки и дом, в котором останавливался Наполеон.
  • Домново — Домнау. Осматривая древнейшую кирху и гуляя по старым мощёным дорогам, мы поговорим о том, как могла бы пойти история, если бы именно здесь всё произошло немножко по-другому.
  • Правдинск — Фридланд. Вы подниметесь на башню кирхи, с которой видно город и поле знаменитого сражения. Здание госпиталя, описанного Толстым в «Войне и мире», остатки крепостных стен и пути для конки перенесут вас в 18 или 15 век. Всё зависит только от вашего воображения!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Sandero.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • По запросу я встречу вас в аэропорту. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Билет в замок Прейсиш-Эйлау — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский и для пенсионеров.
  • Билет в Музей истории края в Багратионовске — 100 руб. /чел.
  • Обед — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Илья
27 апр 2024
Знания Сергея о Калининградской области очень обширны и он ими делится в очень простой, лёгкой и непринуждённой форме. Маршрут показывает много старинных и уникальных мест области: Кирхи, места сражений наполеоновских войн, значимые места ВОВ и другие. Всё очень понравилось и многое узнал. Скучать не придется.
Александра
26 апр 2024
Экскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много нового про Наполеоновские войны - Сергей в них настоящий эксперт! Побывали в местах, где можно ощутить и проникнуться историей. Гид очень много знает об истории Калининградской области и не только.
Экскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много новогоЭкскурсия интересная, насыщенная! Полюбовались немецкой архитектурой, погуляли по кирхам с непередаваемой атмосферой старины. Узнали много нового

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