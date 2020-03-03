71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики — с профессиональными гидами и водителями

Александр
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Александр – ваш гид
Приглашаем вас в увлекательное путешествие на джипах в стиле «Сафари» по Калининградской области.

Вас ждут замечательные места Восточной Пруссии, в которые трудно добраться на обычном автомобиле: руины замков, усадеб и крепостей 17-19 веков, захватывающие истории этих мест и непередаваемая атмосфера Прибалтики.
13300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии71 отзыв
4.89
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам несколько маршрутов на выбор:

Балтийская коса
По дороге на косу нас ждут:

  • Приморск, развалины замка Фишхаузен (каменный разводной мост)
  • Приморск Дерево войны
  • Смотровая башня, кресты Святого Адальберта
  • Развалины замка Лохштедт. Замок Лохштедт известен не только как орденская крепость, но и как янтарная казна и «кунсткамера» — своеобразная столица местного янтарного «хозяйства».
  • Деревянный променад
  • Форт Штиле. Памятник на месте концентрационного лагеря для военнопленных Шталаг-1А (Stalag-1А). Лагерь существовал в период с 1939 г. по январь 1945 г. В нем содержалось до 1500 военнопленных — граждан Бельгии, Франции и Польши. Согласно другим данным, здесь также содержались рядовые и офицеры Советской Армии, попавшие в плен в самом начале войны. Узники добывали «морскую смесь» — взрывчатое вещество, необходимое немецким саперам для обороны Кёнигсберга (г. Калининград). Условия труда были крайне тяжелыми. Многие узники погибли от истощения, не выдержав двенадцатичасового рабочего дня в две смены.
  • Набережная города Балтийск
  • Западная точка России, форт Елизаветинский
  • Немецкого кладбища

Часть дороги пройдёт по старым немецким дорогам по побережью, где вы увидите фортификационные сооружения города Пиллау:

  • Форт западный 1869 года
  • Аэродром Гидросамолётов
  • Завод по ремонту самолётов
  • Взлётная полоса, стоянка самолётов
  • Посещение фортификационных сооружений ВОВ
  • Оборонительная линия побережья ВОВ

«Зелёная тропа» Янтарного побережья:

  • Зеленоградск. Променад по побережью.
  • Куликово. Ветряные мельницы, река Медведка, выход минеральных вод в Балтийское море.
  • Пионерский. Посещение променада и достопримечательностей.
  • Мыс Таран.
  • Светлогорск, променад.
  • Янтарный. Достопримечательности Янтарного. Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря.

Фортификационная оборона Кенигсберга
Это полное погружение в систему обороны Кенигсберга 1825-1945 годов. Ко многим фортам не подобраться на простом автомобиле, а ведь это одна из самых увлекательных исторических достопримечательностей Калининградской области. В программу входит посещение двух музейных комплекса на базе форта

Бальга
Руины крупнейшего тевтонского замка Европы:путешествие в труднодоступную часть области в красивейший комплекс тевтонского ордена, берущий начало в 13 веке.

Куршская коса
Захватывающее путешествие в красивейший национальный парк — с особым настроением, комфортом и хорошей компанией. Курская коса откроется вам как удивительное природное явление, а мы покажем много тайных троп, неизвестных другим гидам.

Мазурские каналы
Комплекс недостроенных шлюзов, созданных для испытаний подводных лодок вермахта. Это место захватывают дух масштабами! Кроме того, вы посетите Железнодорожный с его костелами, в которых ныне расположены православные церкви.

Организационные детали

  • Наши водители также являются профессиональными гидами
  • Возможно организовать крупный выезд до 15 автомобилей (4 человека в машине)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включен трансфер от места сбора и обратно
  • Дополнительно оплачивается переправа на пароме (если таковая имеется по маршруту), стоимость уточняйте у гида
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Организатор Сообщества Внедорожного движения, директор Благотворительного фонда, актер. Занимаюсь проектом путешествий в стиле «Сафари» в рамках благотворительной программы.
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 марта 2020
Добрый день. Несмотря на то, что из-за поголных условий мы не смогли попасть на кому, это совершенно не повлияло на тот шквал эмоций и впечатлений, которые мы получили во время экскурсии. У тебя действительно создаётся впечатление, что тв приехал в гости к другу, который очень любит это место и стремиться показать его не с лучшей, но с самой любопытной стороны. Это действительно очень круто! Обязательно вернусь и надеюсь, что Александр сможет нас снова удивить! Спасибо!
15 декабря 2019
Неожиданно получили шквал положительных эмоций и незабываемых новых впечатлений! Самая замечательная экскурсия из всего множества, которые мы посетили. Александр не считает себя гидом, но он очень интересный и разносторонний человек, нежно любящий свой край и принимает вас просто как своих друзей, которым хочется показать все самое интересное и дорогое! Очень рекомендуем!
30 ноября 2019
Самое главное, что отличало эту поездку- это вовсе не экскурсия, это скорей прогулка со знающим и любящим свой край, доброжелательным и даже будто старым знакомым. Александру было не под силу разогнать тучи и отменить дождь, но он сделал все возможное, чтобы мы получили максимум удовольствия, информации и впечатлений. День провели отлично! Благодарю)))
11 ноября 2019
Александр, спасибо за яркий рассказ и запоминающееся путешествие на Балтийскую косу! Вы очень хороший рассказчик. Много неизвестного открылось из истории нашей страны. Мы очень рады, что выбрали именно этот маршрут. Побольше хороших клиентов и успехов во всех ваших начинаниях!
6 ноября 2019
Если Вы хотите провести день с максимальным комфортом и насладиться красотами, да еще и послушать много всего интересного, то Вам нужен именно Александр. Я не могу сказать, что Александр экскурсовод, нет, он скорее друг, к которому Вы приехали в гости и получите максимум удовольствия от услышанного, увиденного и от ресторанов, в которых Вы будете кушать. Александр крайне интересный и харизматичный человек. Александр учтет любые Ваши пожелания, чтобы сделать Ваше время отдыха еще более комфортным. Он отлично, я бы сказала, в миллион раз лучше многих экскурсоводов, знает историю и множество редких вещей, о чем Вы никогда и нигде больше не услышите. Его безумно интересно слушать, просто на одном дыхании весь день. Вы не будете ходить только по стандартным экскурсионным тропам, Вы будете ходить там где еще и безумно красиво и там где не ступала нога туристов. Мы провели с Александром два чудесных и безумно интересных дня. Спасибо ему огромное за это!!! В следующий раз вернемся именно к нему!
4 ноября 2019
Ездили на Куршскую косу, путешествие было увлекательным и нетривиальным)))
По дороге Александр рассказывал много интересного, виден интерес к истории и культуре края. Очень понравился подход к проведению экскурсии: не стандартно заученный текст, а живое общение, и даже увлекательные эксперименты. Спасибо!
25 октября 2019
Остались в полном восторге от экскурсии по Куршской косе. План поездки был тайной до самой встречи и, лично мне, было не привычно принимать решение, соглашаясь на неизвестность, но, в итоге, очень рады, что выбрали себе в гиды именно Александра. С удовольствием поеду с ним в другие экскурсии, если снова окажусь в Калининграде.
Георгий
18 октября 2019
Экскурсия состоялась 12 октября 2019г на Балтийскую косу. автомобиль на котором была поездка был очень комфортным и удобным. Александр очень хорошо владеет водительскими навыками. Так же гид компетентен в истории этого края. Мы были в восторге от увиденных построек довоенного время, времен "Великой отечественной". Экскурсия нам очень понравилась, Александр интересный собеседник и человек. Кто поедет на Балтийскую косу, не пожалеете.
28 сентября 2019
Это было потрясающее ! Замечательно провели день . Александр влюблён в свой край , это прослеживается на протяжение всей Экскурсии . За первые пять минут создаётся впечатление что знакомы сто лет . Можно сказать что встретились старые друзья . Машина просто супер , очень комфортно . Александ учитывает все пожелания ( мы немного поменяли маршрут ) не возникло никаких проблем . Мы были в таких местах , куда не ступала нога туриста 👌🤣 . Накормили 😊 напоили 😉 грибы собирали )) то море , то залив 😀 очень рекомендую именно с ним съездить в танцующий лес 🌳 как же там прекрасно , на берегу залива , на самом деле как в сказочном лесу . На самом деле , когда собирались в Калиниград , подбирала экскурсию , многие говорили что в этом лесу делать нечего , но Саша смог доказать обратное . Он отведёт вас туда где нет толпы туристов , только вы и залив , расскажет и покажет что такое магнитит )) это завораживающие зрелище , моя дочь, а ей 16 даже физику вспомнила , и снимали видео для учительницы по физике ))
Вообщем влюбились в калининградскую область !! Обязательно вернёмся !
Спасибо огромное за чудесный день ))
11 сентября 2019
Сердечное спасибо Александру за отлично проведенное время!!!!!! Экскурсия была по Балтийской косе. Сказать, что было интересно-это не сказать ничего🙂!!!!!Узнали столько всего нового, познавательного!!!!!!Александр очень приятный рассказчик(совершенно не нудный,как многие экскурсоводы🙂)эрудированный и просто хороший доброжелательный человек!Слушала его, раскрыв рот и затаив дыхание))).Сколько всего увидели-словами не передать!Да и чего рассказывать-надо просто заказывать экскурсию и ехать смотреть своими глазами!Отдельная благодарность за поездку в бухту Филина!!!!Рекомендую экскурсии Александра всем!Будем в Калининграде -закажем у него еще экскурсии!Спасибо ему огромное!!!!
Ещё 61 отзыв

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