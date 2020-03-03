71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы предлагаем вам несколько маршрутов на выбор:

Балтийская коса

По дороге на косу нас ждут:

Приморск, развалины замка Фишхаузен (каменный разводной мост)

Приморск Дерево войны

Смотровая башня, кресты Святого Адальберта

Развалины замка Лохштедт. Замок Лохштедт известен не только как орденская крепость, но и как янтарная казна и «кунсткамера» — своеобразная столица местного янтарного «хозяйства».

Деревянный променад

Форт Штиле. Памятник на месте концентрационного лагеря для военнопленных Шталаг-1А (Stalag-1А). Лагерь существовал в период с 1939 г. по январь 1945 г. В нем содержалось до 1500 военнопленных — граждан Бельгии, Франции и Польши. Согласно другим данным, здесь также содержались рядовые и офицеры Советской Армии, попавшие в плен в самом начале войны. Узники добывали «морскую смесь» — взрывчатое вещество, необходимое немецким саперам для обороны Кёнигсберга (г. Калининград). Условия труда были крайне тяжелыми. Многие узники погибли от истощения, не выдержав двенадцатичасового рабочего дня в две смены.

Набережная города Балтийск

Западная точка России, форт Елизаветинский

Немецкого кладбища

Часть дороги пройдёт по старым немецким дорогам по побережью, где вы увидите фортификационные сооружения города Пиллау:

Форт западный 1869 года

Аэродром Гидросамолётов

Завод по ремонту самолётов

Взлётная полоса, стоянка самолётов

Посещение фортификационных сооружений ВОВ

Оборонительная линия побережья ВОВ

«Зелёная тропа» Янтарного побережья:

Зеленоградск. Променад по побережью.

Куликово. Ветряные мельницы, река Медведка, выход минеральных вод в Балтийское море.

Пионерский. Посещение променада и достопримечательностей.

Мыс Таран.

Светлогорск, променад.

Янтарный. Достопримечательности Янтарного. Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря.

Фортификационная оборона Кенигсберга

Это полное погружение в систему обороны Кенигсберга 1825-1945 годов. Ко многим фортам не подобраться на простом автомобиле, а ведь это одна из самых увлекательных исторических достопримечательностей Калининградской области. В программу входит посещение двух музейных комплекса на базе форта

Бальга

Руины крупнейшего тевтонского замка Европы:путешествие в труднодоступную часть области в красивейший комплекс тевтонского ордена, берущий начало в 13 веке.

Куршская коса

Захватывающее путешествие в красивейший национальный парк — с особым настроением, комфортом и хорошей компанией. Курская коса откроется вам как удивительное природное явление, а мы покажем много тайных троп, неизвестных другим гидам.

Мазурские каналы

Комплекс недостроенных шлюзов, созданных для испытаний подводных лодок вермахта. Это место захватывают дух масштабами! Кроме того, вы посетите Железнодорожный с его костелами, в которых ныне расположены православные церкви.