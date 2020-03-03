71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает
Мы предлагаем вам несколько маршрутов на выбор:
Балтийская коса
По дороге на косу нас ждут:
- Приморск, развалины замка Фишхаузен (каменный разводной мост)
- Приморск Дерево войны
- Смотровая башня, кресты Святого Адальберта
- Развалины замка Лохштедт. Замок Лохштедт известен не только как орденская крепость, но и как янтарная казна и «кунсткамера» — своеобразная столица местного янтарного «хозяйства».
- Деревянный променад
- Форт Штиле. Памятник на месте концентрационного лагеря для военнопленных Шталаг-1А (Stalag-1А). Лагерь существовал в период с 1939 г. по январь 1945 г. В нем содержалось до 1500 военнопленных — граждан Бельгии, Франции и Польши. Согласно другим данным, здесь также содержались рядовые и офицеры Советской Армии, попавшие в плен в самом начале войны. Узники добывали «морскую смесь» — взрывчатое вещество, необходимое немецким саперам для обороны Кёнигсберга (г. Калининград). Условия труда были крайне тяжелыми. Многие узники погибли от истощения, не выдержав двенадцатичасового рабочего дня в две смены.
- Набережная города Балтийск
- Западная точка России, форт Елизаветинский
- Немецкого кладбища
Часть дороги пройдёт по старым немецким дорогам по побережью, где вы увидите фортификационные сооружения города Пиллау:
- Форт западный 1869 года
- Аэродром Гидросамолётов
- Завод по ремонту самолётов
- Взлётная полоса, стоянка самолётов
- Посещение фортификационных сооружений ВОВ
- Оборонительная линия побережья ВОВ
«Зелёная тропа» Янтарного побережья:
- Зеленоградск. Променад по побережью.
- Куликово. Ветряные мельницы, река Медведка, выход минеральных вод в Балтийское море.
- Пионерский. Посещение променада и достопримечательностей.
- Мыс Таран.
- Светлогорск, променад.
- Янтарный. Достопримечательности Янтарного. Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря.
Фортификационная оборона Кенигсберга
Это полное погружение в систему обороны Кенигсберга 1825-1945 годов. Ко многим фортам не подобраться на простом автомобиле, а ведь это одна из самых увлекательных исторических достопримечательностей Калининградской области. В программу входит посещение двух музейных комплекса на базе форта
Бальга
Руины крупнейшего тевтонского замка Европы:путешествие в труднодоступную часть области в красивейший комплекс тевтонского ордена, берущий начало в 13 веке.
Куршская коса
Захватывающее путешествие в красивейший национальный парк — с особым настроением, комфортом и хорошей компанией. Курская коса откроется вам как удивительное природное явление, а мы покажем много тайных троп, неизвестных другим гидам.
Мазурские каналы
Комплекс недостроенных шлюзов, созданных для испытаний подводных лодок вермахта. Это место захватывают дух масштабами! Кроме того, вы посетите Железнодорожный с его костелами, в которых ныне расположены православные церкви.