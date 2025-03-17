О том, что в Калининградской области добывают янтарь, знают все. О том, что у нас есть сыроварни, знают многие. А вот о виноделии известно лишь единицам.
И вы можете стать одними из них! Совершите путешествие в Янтарный, чтобы ощутить тепло солнечного камня, насладиться фермерскими сырами и эксклюзивным напитком из местного винограда.
И вы можете стать одними из них! Совершите путешествие в Янтарный, чтобы ощутить тепло солнечного камня, насладиться фермерскими сырами и эксклюзивным напитком из местного винограда.
Описание экскурсии
Янтарь и пляж
В посёлке Янтарный (Пальмникен) я познакомлю вас с историей места, расскажу о происхождении и свойствах солнечного камня. Вы побываете на частном производстве, где узнаете, как янтарь добывается и обрабатывается, как применяется в современном мире. По желанию можем посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.
А ещё вы прогуляетесь по самому широкому и чистому песчаному пляжу Калининградской области и насладитесь морем.
Сыр и вино
Затем мы отправимся в гости на частную ферму, где радушные хозяева покажут своё подворье и поделятся секретами сыроварения (из козьего молока). Вы полюбуетесь виноградниками, а после окажетесь за столом, чтобы в тёплой дружеской атмосфере продегустировать домашние сыры и вино.
Организационные детали
- Поездка рассчитана на взрослых, но можно с детьми старше 5 лет
- В стоимость поездки входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis, посещение частного янтарного производства
- В стоимость поездки не входит: экскурсия на ферме с дегустацией — 1500 ₽ за человека; по желанию посещение смотровой площадки Калининградского Янтарного комбината: 900 ₽ — полный и 400 ₽ — льготный (дети до 17 лет и пенсионеры по возрасту)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 197 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина. Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид, аттестованныйЗадать вопрос
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