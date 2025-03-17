О том, что в Калининградской области добывают янтарь, знают все. О том, что у нас есть сыроварни, знают многие. А вот о виноделии известно лишь единицам. И вы можете стать одними из них! Совершите путешествие в Янтарный, чтобы ощутить тепло солнечного камня, насладиться фермерскими сырами и эксклюзивным напитком из местного винограда.

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Описание экскурсии

Янтарь и пляж

В посёлке Янтарный (Пальмникен) я познакомлю вас с историей места, расскажу о происхождении и свойствах солнечного камня. Вы побываете на частном производстве, где узнаете, как янтарь добывается и обрабатывается, как применяется в современном мире. По желанию можем посетить смотровую площадку карьера Янтарного комбината.

А ещё вы прогуляетесь по самому широкому и чистому песчаному пляжу Калининградской области и насладитесь морем.

Сыр и вино

Затем мы отправимся в гости на частную ферму, где радушные хозяева покажут своё подворье и поделятся секретами сыроварения (из козьего молока). Вы полюбуетесь виноградниками, а после окажетесь за столом, чтобы в тёплой дружеской атмосфере продегустировать домашние сыры и вино.

Организационные детали