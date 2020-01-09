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Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре

Сергей
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Сергей – ваш гид
Вы услышите необычные факты о Балтийском море, узнаете, как янтарь связан с космической отраслью, и попробуете местные продукты питания.

Как создатель нового музея, я дам персональные рекомендации, помогу самостоятельно собрать оздоровительные бусы из необработанного минерала и расскажу о феноменальных свойствах мифического камня.
От 800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Альтернативный музей янтаря в Куликово
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда

Что вас ожидает

Прозрачный, теплый, золотистый
Я открою вам тайну священного Алатырь-камня и секрет Янтарной комнаты, расскажу, как делают янтарный чай, пиво, сбитни, и эликсиры, настоянные на целебных травах Самбии. Перед вами предстанет богатая коллекция: артефакты прусских янтарных поселений, жидкий янтарь и «волшебная янтарная баба», которая оздоравливает человека. В ходе интерактивной экскурсии вы заглянете в лавку алхимика, поучаствуете в изготовлении и обработке ювелирных изделий и талисманов из янтаря, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн.лет!

Инновационное чудо
Вы услышите об исследованиях и экспериментах лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и убедитесь в магических свойствах минерала. Вы сможете подобрать себе косметические средства и целебные украшения, а также продегустировать янтарные продукты — молодильные, но не яблоки!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на территории ремесленного поселения в Куликово (Романовского поселения). Из Калининграда можно добраться до музея на электричке, автобусе №596 или такси.
  • В стоимость экскурсии входит янтарный сувенир.
  • Также есть профориентационные программы для младших школьников и подростков.
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Альтернативный музей янтаря в Куликово.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей и вот уже более 20 лет я занимаюсь изучением калининградского янтаря. Экспериментирую и создаю инновационные технологии глубокой переработки, направленные на оздоровление и омоложение человека. На сегодняшний день у меня более сотни подтвержденных открытий, патентов, технологий, несколько книг и монограмм, написанных мною в соавторстве с другими учеными. Я приглашаю вас на авторскую экскурсию с янтарных дел мастером!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Эту экскурсию рекомендую всем! Сергей очень увлеченный человек, по-настоящему влюбленный в янтарь и этим увлечением заражает других. Нам настолько все понравилось, что по истечении времени, отведенного на экскурсию, мы, с позволения Сергея, не смогли не остаться в этом замечательном месте и еще раз самостоятельно все осмотрели. А в завершение нам был еще один неожиданный бонус - встреча и разговор с очень замечательным человеком - следующим гостем Сергея. К интересному человеку тянутся интересные люди!
7 августа 2019
Была на экскурсии у Сергея Викторовича в п.Куликово 1 августа, мне очень понравилось. Узнала много полезной информации об янтаре и о его чудесных свойствах. Сергей Викторович очень интересно рассказал об истории Калининграда, показал разновидности янтаря, в его музее есть даже старинные предметы из археологических раскопок, а ещё он нас угостил вкусным янтарным чаем с мёдом и каждому подарил сувенирчик из янтаря, это было очень приятно. Экскурсия на самом деле очень интересная и познавательная, всем рекомендую , детям тоже будет интересно. А я в свою очередь хочу выразить свою благодарность Сергею Викторовичу за гостеприимство и увлекательную экскурсию! Здоровья и процветания!

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