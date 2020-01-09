Что вас ожидает

Прозрачный, теплый, золотистый

Я открою вам тайну священного Алатырь-камня и секрет Янтарной комнаты, расскажу, как делают янтарный чай, пиво, сбитни, и эликсиры, настоянные на целебных травах Самбии. Перед вами предстанет богатая коллекция: артефакты прусских янтарных поселений, жидкий янтарь и «волшебная янтарная баба», которая оздоравливает человека. В ходе интерактивной экскурсии вы заглянете в лавку алхимика, поучаствуете в изготовлении и обработке ювелирных изделий и талисманов из янтаря, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн.лет!

Инновационное чудо

Вы услышите об исследованиях и экспериментах лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и убедитесь в магических свойствах минерала. Вы сможете подобрать себе косметические средства и целебные украшения, а также продегустировать янтарные продукты — молодильные, но не яблоки!