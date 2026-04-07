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Янтарное солнце Калининграда

Узнайте тайны Балтийского моря и янтаря, создайте свои украшения и попробуйте местные продукты. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Услышьте необычные факты о Балтийском море, узнайте, как янтарь связан с космической отраслью, и попробуйте местные продукты питания.

Создатель нового музея даст персональные рекомендации, поможет собрать оздоровительные бусы из необработанного минерала
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и расскажет о феноменальных свойствах мифического камня.

В ходе экскурсии вы посетите лавку алхимика, примете участие в изготовлении ювелирных изделий и талисманов, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн лет.

Также узнаете об исследованиях лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и продегустируете янтарные продукты

5
47 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальные факты о Балтийском море
  • 🔬 Исследования и эксперименты с янтарем
  • 🧙‍♂️ Мастер-классы по изготовлению украшений
  • 🍺 Дегустация янтарных продуктов
  • 🧖‍♀️ Процедуры омоложения с янтарем
  • 🎁 Янтарный сувенир в подарок

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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Лучшее время для посещения «Янтарное солнце Калининграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а солнечные дни позволяют насладиться всей красотой янтаря. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы мероприятие тоже доступно, так как часть программы проходит в помещении, что позволяет насладиться экскурсионным маршрутом в любое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда
Янтарное солнце Калининграда

Что можно увидеть

  • Лавка алхимика
  • Янтарная комната
  • Коллекция артефактов прусских поселений

Описание экскурсии

Прозрачный, теплый, золотистый

Я открою вам тайну священного Алатырь-камня и секрет Янтарной комнаты, расскажу, как делают янтарный чай, пиво, сбитни, и эликсиры, настоянные на целебных травах Самбии. Перед вами предстанет богатая коллекция: артефакты прусских янтарных поселений, жидкий янтарь и «волшебная янтарная баба», которая оздоравливает человека. В ходе интерактивной экскурсии вы заглянете в лавку алхимика, поучаствуете в изготовлении и обработке ювелирных изделий и талисманов из янтаря, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн. лет!

Инновационное чудо

Вы услышите об исследованиях и экспериментах лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и убедитесь в магических свойствах минерала. Вы сможете подобрать себе косметические средства и целебные украшения, а также продегустировать янтарные продукты — молодильные, но не яблоки!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на территории ремесленного поселения в Куликово (Романовского поселения). Из Калининграда можно добраться до музея на электричке, автобусе №596 или такси.
  • В стоимость экскурсии входит янтарный сувенир.
  • Также есть профориентационные программы для младших школьников и подростков.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Дети до 11 лет450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Альтернативный музей янтаря в Куликово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 326 туристов
Меня зовут Сергей и вот уже более 20 лет я занимаюсь изучением калининградского янтаря. Экспериментирую и создаю инновационные технологии глубокой переработки, направленные на оздоровление и омоложение человека. На сегодняшний день у меня более сотни подтвержденных открытий, патентов, технологий, несколько книг и монограмм, написанных мною в соавторстве с другими учеными. Я приглашаю вас на авторскую экскурсию с янтарных дел мастером!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
3
2
1
Журова
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Мы получили информацию и по истории края, и по развитию различных ремесел, и, конечно, по добыче и обработке янтаря.
Сергей очень интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями.
Рекомендую данную экскурсию.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Познавательная, интересная экскурсия с большим профессионалом, увлеченным своим делом.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо! Всегда рады видеть, жаждующих до знаний гостей! Приезжайте семьями, всём будет интересно, а главное - может станете партнёрами нашего кластерного проекта по всей России!
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Дешевова
Это погружение в неизвестные факты истории этого края,познавательная информация о самом янтаре, производстве изделий и лечебных продуктов из него,с дегустацией и приобретением продукции,очень интересной информацией,жаль что были в холодное время,1,5
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часа для данного места очень мало к сожалению,очень много залов и экспонатов,кто хочет нестандартный вариант экскурсии,живой и яркий рассказ увлеченного ученого человека своим делом,то вам сюда,продукция уже проверена кстати,эффект есть и он мгновенный,Сергей спасибо вам,единственное расстроилась,что забыла мишку взять янтарного,жду лета,если получится в июне приеду снова с детьми,благодарю за уделенное время,янтарь для меня предстал в другом свете,просветили,очень рекомендую посетить локацию

Это погружение в неизвестные факты истории этого края,познавательная информация о самом янтаре, производстве изделий и лечебных
Это погружение в неизвестные факты истории этого края,познавательная информация о самом янтаре, производстве изделий и лечебных
Это погружение в неизвестные факты истории этого края,познавательная информация о самом янтаре, производстве изделий и лечебных
Это погружение в неизвестные факты истории этого края,познавательная информация о самом янтаре, производстве изделий и лечебных
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Л
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень интересно, познавательно, образовательно для детей. Все экспонаты можно посмотреть, потрогать. Сергей отлично все рассказывает, исторические моменты и современные, очень комплексно про янтарь, про ремесла из янтаря. Очень классная и необычная!
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Очень интересно, познавательно, образовательно для детей. Все экспонаты можно посмотреть, потрогать.
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анна
Очень познавательная экскурсия. Однозначно рекомендую
Очень познавательная экскурсия. Однозначно рекомендую
Очень познавательная экскурсия. Однозначно рекомендую
Очень познавательная экскурсия. Однозначно рекомендую
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Чистяк
Очень интересная экскурсия. Чувствуется, что Сергей действительно с головой в этой теме. Очень эрудированный человек, рассказывает интересно. Но вот санитарные условия оставляют желать лучшего. Лучше заранее посетить санитарную комнату где-то в другом месте. Там мягко говоря она не оборудована. Даже руки помыть негде. Но знания требуют жертв.
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Светлана
Очень необычный музей, но максимально все наглядно и познавательно. Вообще не пожалела, что приехала. Экскурсия получилась индивидуальной, мне рассказали про виды и происхождение янтаря, местной морской соли, дали все пощупать,
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попробовать, еще и сувениры взяла. Экскурсию проводил Сергей, встретил меня прямо у такси) Все было душевно и спокойно. Очень благодарна за такой радушный прием, буду пробовать продукцию. Однако сразу хочу заметить, что у меня всю неделю на лице было несколько воспалительных высыпаний, после возвращения из музея я обнаружила, что у меня очень ровный цвет лица, хотя я там ничем не мазалась. Но воспалений в тот день больше не было, хотя еще с утра они были. Не думаю, что это совпадение, ну а вы решайте сами) И да, в музее все сделано своими руками, поэтому выглядит он не как полноценный музей, но от этого не менее интересно. А почему он так выглядит вам расскажут на экскурсии) У меня это была самая необычная экскурсия)

Очень необычный музей, но максимально все наглядно и познавательно. Вообще не пожалела, что приехала. Экскурсия получилась
Очень необычный музей, но максимально все наглядно и познавательно. Вообще не пожалела, что приехала. Экскурсия получилась
Очень необычный музей, но максимально все наглядно и познавательно. Вообще не пожалела, что приехала. Экскурсия получилась
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