Услышьте необычные факты о Балтийском море, узнайте, как янтарь связан с космической отраслью, и попробуйте местные продукты питания.Создатель нового музея даст персональные рекомендации, поможет собрать оздоровительные бусы из необработанного минерала

и расскажет о феноменальных свойствах мифического камня. В ходе экскурсии вы посетите лавку алхимика, примете участие в изготовлении ювелирных изделий и талисманов, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн лет. Также узнаете об исследованиях лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и продегустируете янтарные продукты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Янтарное солнце Калининграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а солнечные дни позволяют насладиться всей красотой янтаря. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы мероприятие тоже доступно, так как часть программы проходит в помещении, что позволяет насладиться экскурсионным маршрутом в любое время года.

Сейчас август — это идеальное время.