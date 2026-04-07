Создатель нового музея даст персональные рекомендации, поможет собрать оздоровительные бусы из необработанного минерала
6 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Уникальные факты о Балтийском море
- 🔬 Исследования и эксперименты с янтарем
- 🧙♂️ Мастер-классы по изготовлению украшений
- 🍺 Дегустация янтарных продуктов
- 🧖♀️ Процедуры омоложения с янтарем
- 🎁 Янтарный сувенир в подарок
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Лавка алхимика
- Янтарная комната
- Коллекция артефактов прусских поселений
Описание экскурсии
Прозрачный, теплый, золотистый
Я открою вам тайну священного Алатырь-камня и секрет Янтарной комнаты, расскажу, как делают янтарный чай, пиво, сбитни, и эликсиры, настоянные на целебных травах Самбии. Перед вами предстанет богатая коллекция: артефакты прусских янтарных поселений, жидкий янтарь и «волшебная янтарная баба», которая оздоравливает человека. В ходе интерактивной экскурсии вы заглянете в лавку алхимика, поучаствуете в изготовлении и обработке ювелирных изделий и талисманов из янтаря, пройдете процедуру омоложения и рассмотрите под микроскопом таймырский янтарь возрастом более 100 млн. лет!
Инновационное чудо
Вы услышите об исследованиях и экспериментах лаборатории Третьего рейха, советских разработках и современных технологиях, научитесь отличать настоящий янтарь от подделки и убедитесь в магических свойствах минерала. Вы сможете подобрать себе косметические средства и целебные украшения, а также продегустировать янтарные продукты — молодильные, но не яблоки!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на территории ремесленного поселения в Куликово (Романовского поселения). Из Калининграда можно добраться до музея на электричке, автобусе №596 или такси.
- В стоимость экскурсии входит янтарный сувенир.
- Также есть профориентационные программы для младших школьников и подростков.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 11 лет
|450 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы получили информацию и по истории края, и по развитию различных ремесел, и, конечно, по добыче и обработке янтаря.
Сергей очень интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями.
Рекомендую данную экскурсию.