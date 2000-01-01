Артем проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Город солнечного камня

Первым делом мы навестим Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите музей 🖼 «Янтарная палата», осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк 🌳 Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж 🏖️, награжденный Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.

Балтийские пейзажи

По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты, пройдете по «инстаграмному» пляжу и сделаете отличные кадры с видом на побережье.

Светлогорск: чудо у моря

После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдем до башни начала 20 века. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить Светлогорск и пообедать в одном из местных кафе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле 🚘 или минивэне в группе до 7 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Место встречи можно изменить по согласованию: мы постараемся забрать вас от места вашего проживания или близко к нему

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы