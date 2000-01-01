Артем проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе

Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить два курортных городка на берегу Балтики

Артем
Артем – представитель из Калининграда
Дух старой Европы, янтарные сокровища и балтийские пейзажи — в этом маршруте мы собрали самые колоритные символы Калининградского края.

В небольшой компании до 7 человек вы откроете секреты солнечного камня в поселке Янтарный, побываете на самом чистом пляже России, полюбуетесь морем в Филинской бухте и ощутите очарование курортного Светлогорска.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе

Что вас ожидает

Город солнечного камня
Первым делом мы навестим Янтарный — мировую сокровищницу янтаря. Здесь вы увидите единственный в мире янтарный карьер, посетите музей 🖼 «Янтарная палата», осмотрите сохранившиеся прусские дома и лютеранскую кирху 19 века. Также мы рассмотрим ландшафтный парк 🌳 Морица Беккера и его бывший особняк, выйдем на знаменитый пляж 🏖️, награжденный Голубым флагом. И конечно, поговорим о том, как появился Янтарный и раскроем секреты его главного промысла.

Балтийские пейзажи
По пути к Светлогорску мы остановимся в одном из самых живописных и фотогеничных мест Калининградской области. Вы полюбуетесь выразительными панорамами Филинской бухты, пройдете по «инстаграмному» пляжу и сделаете отличные кадры с видом на побережье.

Светлогорск: чудо у моря
После вы посетите уютный, утопающий в ароматах хвои Светлогорск. Вас встретят улочки одного из красивейших курортов Балтики, маленькие виллы, довоенная архитектура и творения скульптора Брахерта. Прогуливаясь по парку и променаду, мы замерим время по солнечным часам, обратим внимание на детали фасадов, встретим «Нимфу» и дойдем до башни начала 20 века. А после у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить Светлогорск и пообедать в одном из местных кафе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле 🚘 или минивэне в группе до 7 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Место встречи можно изменить по согласованию: мы постараемся забрать вас от места вашего проживания или близко к нему
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

Дополнительные расходы

  • Билет в музей Янтарного комбината и карьер — 500 руб. за два объекта, 350 руб. за один с человека
  • Возможны любые изменения программы за доплату: продление экскурсии – при согласии всех путешественников
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе
Уютное путешествие в Янтарный и Светлогорск в мини-группе

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Артем проводит ещё 6 экскурсий

Уютное путешествие по Куршской косе
2 150
7 часов
Уютное путешествие по Куршской косе
80 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в мини-группе до 7 человек
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
скидка50%
От
8500
4 250
6 часов
Главные и неизведанные тропы Куршской косы по максимуму
28 отзывов
Полюбоваться красотой уникальной земли и услышать местные предания
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
2 150
7 часов
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
9 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы на групповой экскурсии
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
2 300
8 часов
Замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный: путешествие в мини-группе
6 отзывов
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
2 000
7 часов
Путешествие в Балтийск и Янтарный в мини-группе
1 отзыв
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
1 500
7.5 часов
Приморские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и побывать в музее янтаря

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
498 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 891
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
380 отзывов
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
353 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
346 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
292 отзыва
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
252 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау