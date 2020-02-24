28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном

Виктория
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Виктория – представитель гидов
Отправьтесь навстречу солнцу! В путешествии по ярким местам Калининградской области вы погрузитесь в древнюю и современную янтарную историю, прогуляетесь по побережью Балтийского моря, заглянете в живописные парки, познакомитесь с курортной архитектурой 20 века и понаблюдаете за промышленной добычей янтаря.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
4.96
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью

Что вас ожидает

Прогулка по Раушену-Светлогорску
Из Калининграда по Земландскому полуострову вы отправитесь к Светлогорску. По дороге вас ждут рассказы о великом янтарном пути, о рыцарях, пришедших в этот край, и об утраченных янтарных сокровищах. В Светлогорске вы отправитесь на пешеходную прогулку: узнаете об истории Раушена и рассмотрите яркие образцы курортной архитектуры, сохранившиеся в неизменном виде с начала 20 века. По широкой лестнице спуститесь к променаду вдоль Балтийского моря, прогуляетесь по парку, где узнаете легенды морских красавиц, увековеченных в камне немцем Германом Брахертом, и заглянете в Янтарь-холл. Отдохнуть после прогулки можно за чашечкой кофе в местном кафе.

На поиски янтаря!
Место, где расположены главные мировые запасы янтаря и где его добывают в промышленных масштабах, могло называться только так — Янтарный. Здесь я расскажу о янтарном промышленнике Морице Беккере и особенностях добычи солнечного камня. На прогулке по парку вы увидите необычное тюльпановое дерево, и, спустившись к морю, поищете солнечные камешки на полосе прибоя. Понаблюдать уже промышленную добычу янтаря вы сможете на вершине огромного карьера в старом поселке Пальмникен, а после заглянете в Янтарную палату, где представлены лучшие ювелирные работы.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
  • По желанию можно углубиться в тему творчества Германа Брахерта и посетить его музей (это по дороге)
  • Дополнительные расходы: питание и входные билеты (въезд на смотровую площадку Янтарного карьера — 250руб/чел. + билет для гида; льготный билет (дети, пенсионеры) — 180руб)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью
Путешествие по янтарному побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Прекрасный день провели с Натальей. Лёгкий приятный знающий гид, влюблённый в свой край
Анастасия
9 января 2020
Добрый день! Ездили 31 декабря на экскурсию по янтарному побережью, безумно все понравилось. У нас был замечательный гид - Валентина, которая помогла нам быстро скорректировать маршрут, так как в этот день большинство музеев были закрыты. Огромное спасибо Валентине за рекомендацию посетить город Балтийск. Были в Калининграде первый раз - осталось очень хорошее впечатление от города. Обязательно приедем еще!!!
P.S. Спасибо Валентине!!!
5 января 2020
Спасибо огромное гиду Алле: 6 часов пролетели незаметно! Выехали в ужасную погоду, но Алла пообещала солнце, и так и случилось. Увидели все, что хотели. А сколько узнали! Отдельное спасибо за внимание к моим юным путешественникам, с ними не всегда просто, но Алла нашла подход и дети с удовольствием и вопросы задавали, и на фуникулере просились с ней поехать, а не с мамой) Также благодарю за фотографии, я бы столько не фотографировалась, а теперь смотрю и радуюсь: отличные кадры на память о поездке на Балтийское море!
4 января 2020
Спасибо Виктории за отлично проведённую экскурсию)
Приятный человек и отличный рассказчик. Очень рекомендуем экскурсию!
4 января 2020
Огромное спасибо за экскурсию и приятно проведенный день.
11 ноября 2019
Большое спасибо, Виктории! Были на экскурсии 10.11.19 по янтарному побережью. Осталось прекрасное впечатление от экскурсии в целом, ее наполненности и от самой Виктории. Было ощущение, что приехали в гости к родственникам, и нам хотят показать и рассказать все самое лучшее. Виктория показала нам лучшие места и помогла с покупкой сувениров и подарков. Ещё раз большое ей спасибо!!!!
3 ноября 2019
Нашим гидом была Наталья, очень комфортный человек, как будто давно мы с ней знакомы. Много интересного нам показала и рассказала, нам очень понравилась экскурсия, всем рекомендую.
28 октября 2019
Наталья,большое Вам спасибо! Экскурсия превзошла все ожидания. Было интересно и познавательно плюс нам очень повезло с погодой! Время пролетело очень быстро-это единственный минус! Много интересной информации мы получили также вне экскурсии перемещаясь сначала по Калининграду, затем по дороге в Янтарный и Светлогорск! Мы очень рады знакомству с Вами,Наталья! Вы-настоящий профессионал своего дела. Надеемся -до встречи! Небольшая группа туристов из Рязани.
24 октября 2019
Скажу сразу-мы сами работаем в туризме,гидов видели и слышали огромное количество. Данную экскурсию для нас проводил Валерий.экскурсовод просто потрясающий, настоящий профессионал своего дела.заранее было оговорено добавить в этот маршрут Балтийск,а накануне попросили еще в завершение поездки посетить Форт №5,поскольку рейс перенесли в предыдущий день ,прилетели позже запланированного и просто не успели сделать это самостоятельно. Все,что не делается-все к лучшему,как говорится)))) Валерий не просто привез,он провел очень интересную и подробную экскурсию по Форту! Подача информации очень непринужденная, огромный багаж знаний,день провели на одном дыхании!Остались под впечатлением и не думая попросили обзорку по Калининграду. с Валерием город открылся для нас с другой стороны.проехали все улочки,форты, столько интересных мест,куда мы точно не попали бы сами. Обязательно вернемся, нам обязательно еще много чего нужно посетить ;) и однозначно с Валерием))))
16 октября 2019
Все прошло отлично! Нам все понравилось! Большое спасибо за новые впечатления!!!
Ещё 18 отзывов

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