Вы увидите Калининградскую область со всеми контрастами, в которой причудливо
Программа тура по дням
Понедельник: Янтарный и Балтийск
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Балтийск.
Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.
Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.
Свободное время в Балтийске.
Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.
Свободное время в Янтарном.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Вторник: Зеленоградск и Куршская коса
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Зеленоградск.
Экскурсия в Зеленоградске.
Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Свободное время в Зеленоградске.
Экскурсия по Куршской косе. Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса.
Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Среда: шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в посёлок Дружба.
Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.
Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.
Посещение шлюзов: Allenburg I, Allenburg II, Georgenfelde V — даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.
Свободное время на шлюзе Georgenfelde.
Переезд в Железнодорожный.
Экскурсия по Железнодорожному.
В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.
Свободное время в Железнодорожном.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Четверг: Калининград
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в исторический центр Калининграда.
Экскурсия по старинному району Амалиенау - исторический оазис в центре современного города.
Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл. Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.
Переезд на остров Канта.
Экскурсия по острову Канта — лучшему общественному пространству России по версии National Geographic. Узнаете каким он был сто лет назад и как могила философа спасла Кафедральный собор.
Свободное время на острове Канта.
Выезд в тур. комплекс.
Продолжительность экскурсий 5-6 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Пятница: Светлогорск и замок Шаакен
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Светлогорск.
Экскурсия в Светлогорске.
Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Свободное время в Светлогорске.
Выезд в замок Шаакен.
Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.
Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.
Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Суббота: Зеленоградск и Куршская коса
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Зеленоградск.
Экскурсия в Зеленоградске.
Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.
Свободное время в Зеленоградске.
Экскурсия по Куршской косе.
Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау
08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.
09:00 Выезд в Черняховск.
Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.
Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.
Свободное время в Черняховске.
Переезд в замок Тапиау.
Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.
Выезд в Калининград.
Продолжительность экскурсий 7-8 часов.
18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 13 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения/питания
|Завтраки
|Завтраки и ужины
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)
|22 800
|25 425
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)
|31 800
|34 425
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)
|37 800
|40 425
|2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|26 550
|29 175
Обратите внимание! На заезд 03.01.2026 заселение с 16:00, в остальные дни — с 14:00.
Важно! В мае для бронирования доступны номера с общей ванной комнатой.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение гостевого дома «Friday Center» с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тур. комплексе 4 дня/3 ночи - при выборе тарифа с проживанием
- Питание (при выборе тура с проживанием): завтраки или завтраки + ужины (в зависимости от выбранного тарифа)
- 2 дня экскурсионного обслуживания по программе цикличного тура
- 2 дня транспортного обслуживания по программе цикличного тура
- Экологический сбор и туристический налог
- Посещение бассейна (06:00-11:00) и спортзала (06:00-23:00) - бесплатно при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Проживание и питание, при выборе тарифа без проживания
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Проживание до и после тура
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для прогулок:
- дождевик;
- головной убор;
- флисовая кофта;
- куртка или ветровка (по сезону);
- удобная повседневная одежда;
- удобная повседневная обувь.
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
- Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
- Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу.
- Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
- Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
- Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
- Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
Где происходит сбор на экскурсии?
Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д) в 08:45, отправление — в 09:00.
Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.
Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.