Балтийский экспресс на 4 дня. Цикличный тур в Калининград

Балтийский экспресс на 4 дня
Познакомьтесь с самым западным регионом страны, его уютными улочками курортных городов, замками и пляжами, и многовековой историей в этом четырехдневном туре.

Вы увидите Калининградскую область со всеми контрастами, в которой причудливо
читать дальше

переплетаются старинная и современная архитектура, спокойные озёра и бушующее Балтийское море, настоящие пустынные дюны и хвойные леса.

Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день, как в будни, так и в выходные с 01.06.26 по 30.11.26.Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: Янтарный и Балтийск

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Балтийск.

Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

Пройдётесь вдоль береговой линии, узнаете историю этого места, увидите старинный маяк и современные военные корабли Балтийского флота.

Свободное время в Балтийске.

Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами. Наслаждаясь красивыми морскими пейзажами, узнаете всё о янтаре, его добыче и значении для региона.

Свободное время в Янтарном.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Понедельник: Янтарный и Балтийск
2 день

Вторник: Зеленоградск и Куршская коса

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Зеленоградск.

Экскурсия в Зеленоградске.

Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта. Насладитесь прекрасным променадом вдоль моря и пройдёте по волшебным улицам будто со старинных открыток.

Свободное время в Зеленоградске.

Экскурсия по Куршской косе. Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса.

Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Вторник: Зеленоградск и Куршская коса
3 день

Среда: шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в посёлок Дружба.

Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала.

Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье.

Посещение шлюзов: Allenburg I, Allenburg II, Georgenfelde V — даже сейчас эти заброшенные инженерные сооружения удивляют и восхищают.

Свободное время на шлюзе Georgenfelde.

Переезд в Железнодорожный.

Экскурсия по Железнодорожному.

В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях.

Свободное время в Железнодорожном.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Среда: шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный
4 день

Четверг: Калининград

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в исторический центр Калининграда.

Экскурсия по старинному району Амалиенау - исторический оазис в центре современного города.

Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл. Узнате почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.

Переезд на остров Канта.

Экскурсия по острову Канта — лучшему общественному пространству России по версии National Geographic. Узнаете каким он был сто лет назад и как могила философа спасла Кафедральный собор.

Свободное время на острове Канта.

Выезд в тур. комплекс.

Продолжительность экскурсий 5-6 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Четверг: Калининград
5 день

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Светлогорск.

Экскурсия в Светлогорске.

Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы, сейчас изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Свободное время в Светлогорске.

Выезд в замок Шаакен.

Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена.

Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы.

Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен
6 день

Суббота: Зеленоградск и Куршская коса
7 день

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

08:00 Завтрак в кафе тур. комплекса.

09:00 Выезд в Черняховск.

Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.

Прогуливаясь по старинным районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины рыцарских замков.

Свободное время в Черняховске.

Переезд в замок Тапиау.

Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих IV и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире.

Выезд в Калининград.

Продолжительность экскурсий 7-8 часов.

18:30 Ужин в кафе тур. комплекса.

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау
Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека без проживания и питания — 13 000 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещения/питанияЗавтракиЗавтраки и ужины
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением)22 80025 425
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения)31 80034 425
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения)37 80040 425
2-местный номер с собственной ванной комнатой (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)26 55029 175

Обратите внимание! На заезд 03.01.2026 заселение с 16:00, в остальные дни — с 14:00.

Важно! В мае для бронирования доступны номера с общей ванной комнатой.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

3 ночи

Местоположение гостевого дома «Friday Center» с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.

Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой.

Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.

Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.

Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.

Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тур. комплексе 4 дня/3 ночи - при выборе тарифа с проживанием
  • Питание (при выборе тура с проживанием): завтраки или завтраки + ужины (в зависимости от выбранного тарифа)
  • 2 дня экскурсионного обслуживания по программе цикличного тура
  • 2 дня транспортного обслуживания по программе цикличного тура
  • Экологический сбор и туристический налог
  • Посещение бассейна (06:00-11:00) и спортзала (06:00-23:00) - бесплатно при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Проживание и питание, при выборе тарифа без проживания
  • Питание не указанное в программе тура: завтрак в день заезда, обеды в рамках всего тура, ужин в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Проживание до и после тура
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для прогулок:

  • дождевик;
  • головной убор;
  • флисовая кофта;
  • куртка или ветровка (по сезону);
  • удобная повседневная одежда;
  • удобная повседневная обувь.

Для проживания:

  • домашние тапочки;
  • обувь для бассейна;
  • купальный костюм.

Дополнительно:

  • личные гигиенические принадлежности;
  • личные лекарства.

Мы предоставляем:

  • фен;
  • полотенца для душа;
  • полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Чем отличается данный цикличный тур от обычного?
  1. Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
  2. Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу.
  3. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
  4. Время заезда в номера в тур. комплекс с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
  5. Экскурсии начинаются и заканчивается в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
  6. Комплексные завтраки и ужины начинаются в тур. комплексе в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.
Где происходит сбор на экскурсии?

Сбор и посадка в автобус проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д) в 08:45, отправление — в 09:00.

Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.

Опоздавшие к группе не присоединяются. Автобус отправляется строго по расписанию. Рассадка — свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

