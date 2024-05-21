Авторские туры на 6 дней в Калининград

Найдено 24 тура в категории «6-дневные туры» в Калининграде, цены от 14 430 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
Азбука экскурсий по Калининградской области
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000 за человека
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 44 900 за человека
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
26 июля в 10:00
26 авг в 10:00
от 54 900 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875 за человека
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Начало: Калининград
8 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 15 000 за человека
Рождественская симфония на Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественская симфония на Балтике
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 22 000 за человека
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 26 000 за человека
Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
31 дек в 10:00
от 28 700 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 14 430 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 21 170 за человека
Рождественский венок в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественский венок в Янтарном крае
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 25 000 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
    Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать проблемы (хотя их и
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    не было, поскольку все было предусмотрено заранее) - все на 10 из 10. Хостел на эти 6 дней стал родным домом, турлидеры - заботливыми мамами и папами) вкусно кормили, поддерживали морально и завлекали всякими калининградскими интересностями) Велосипеды ухоженные, 220 км, которые мы накатали в общей сложности за все 4 дня, практически не чувствовались. Выдают флягу (навсегда) и рюкзак (с возвратом), но если есть свое, родное - лучше его брать. В хостеле можно купить кепку, поясную сумку, теплую толстовку, баф, если очень надо. Очень понравилась экскурсия в доме смотрителя шлюзов, не очень - на маяке в Заливино (но сам маяк интересный). Поездка в Роминтенскю пущу прекрасна, не надо бояться тамошней грунтовки, она очень лайтовая. Очень хочется приехать еще раз! Единственный минус (на самом деле нет) - организаторы задают очень высокую планку, теперь сложно будет найти тур в других городах такого же высокого качества.

    Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решатьТур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
    Полный восторг.
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
    Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
    Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
    Тур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о тех местах, строениях или людях,
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    о которых идет речь. Большой плюс, что можно выбрать вариант экскурсий на день. Также нам заменили экскурсию по нашей просьбе, вошли в положение. Размещение было замечательное на Вилле Надежда, мы очень благодарны. Что хотелось бы улучшить: 1. Давать карту города с советами мест по питанию и приобретению сувениров рядом с местом размещения. 2. Предусмотреть чуть больше свободного времени во время экскурсий, бывало, что его было от силы 10 мин. 3. Отдельная просьба дать совет экскурсоводам не навязывать свою точку зрения на происходящие в стране события. Тем более не повышать на них голос.

    Тур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о техТур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о техТур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о техТур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о техТур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о техТур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о тех
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
    Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
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  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
  2. Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
  3. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  4. BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
  5. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "6-дневные туры" можно забронировать 24 тура от 14 430 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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