1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 6 дней
Начало: Калининград
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
26 июля в 10:00
26 авг в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 22 875₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Начало: Калининград
8 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественская симфония на Балтике
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
31 дек в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 14 430₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 21 170₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественский венок в Янтарном крае
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ВВиталий11 мая 2024Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
- ЮЮлия10 мая 2024Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать проблемы (хотя их и
- ННатальЯ17 апреля 2024Полный восторг.
- ООксана16 апреля 2024Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
- ККоноплева16 апреля 2024Тур очень понравился. Много интересных локаций, информация преподносится доступно. У экскурсоводов есть наглядная информация о тех местах, строениях или людях,
- ККоноплева16 апреля 2024Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
- ММария13 апреля 2024Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
- ТТатьяна20 марта 2024Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «6-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
- Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
- Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
- Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
- BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
- AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "6-дневные туры" можно забронировать 24 тура от 14 430 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 24 туров в Калининграде на 2024 год по теме «6-дневные туры», 58 ⭐ отзывов, цены от 14430₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август