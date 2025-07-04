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Балтийский экспресс на 9 дней - цикличный тур с заездом в любой день

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в Калининград! Этот тур создан
Балтийский экспресс на 9 дней - цикличный тур с заездом в любой деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Балтийский экспресс на 9 дней - цикличный тур с заездом в любой деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Балтийский экспресс на 9 дней - цикличный тур с заездом в любой деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в Калининград!

Этот тур создан для тех, кто хочет максимально погрузиться в атмосферу региона, где причудливым образом соединяются современная и старая архитектура, пустынные дюны и хвойные леса, тихие озёра и бушующее Балтийское море.

В цикличном туре Балтийский экспресс вы сможете посетить самые знаменитые места, насладиться свежим морским воздухом и погрузиться в увлекательную историю области.

График экскурсий:

Понедельник: Янтарный и Балтийск (7-8 ч)

  • Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

  • Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами.

Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду (5-6 ч)

  • Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.

  • Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой. Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта

  • Свободное время на острове Канта

  • Далее - познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион Калининград, филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня

Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный (7-8 ч)

  • Посещение Правдинска — места, где произошло знаменитое Фридландское сражение. Осмотрим сохранившуюся кирху Xiii века.

  • Экскурсия по Железнодорожному. В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях

  • Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала. Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье

  • Посещение шлюзов: Allenburg I, Georgenfelde V

Четверг: Старинные районы Кёнигсберга (5-6 ч)

  • Экскурсия по историческому району Ратсхоф. Узнаете, как землевладение Альтштадтской кирхи стало рабочим посёлком при вагоностроительном заводе Штайнфурт. Увидите сохранившуюся застройку, уютные улицы с палисадниками, и узнаете, почему район считался образцом комфортного городского жилья

  • Переезд в Амалиенау

  • Экскурсия по старинному району Амалиенау. Прогуляетесь по знаменитому городу-саду, созданному как элитный квартал начала Xx века, увидите уникальные виллы в стилях модерн, неоклассицизм и романтизм, узнаете о довоенных жителях района, почему он сохранился и как исторические традиции поддерживаются до сих пор

  • Свободное время в районе Амалиенау

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен (7-8 ч)

  • Экскурсия в Светлогорске. Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.

  • Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена. Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы

  • Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области

Суббота: Зеленоградск и Куршская коса (7-8 ч)

  • Экскурсия в Зеленоградске. Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта.

  • Экскурсия по Куршской Косе. Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау (7-8 ч)

  • Экскурсия в Черняховске: узнаете, почему основанный тевтонским орденом Инстербург теперь самый европейский город России.

  • Экскурсия в замке Тапиау: пронесётесь сквозь 700 лет истории, познакомившись с величественным сооружением, где останавливались Герцог Пруссии Альбрехт, Великое посольство Петра I, король Англии Генрих Iv и Николай Коперник, и восхититесь уникальными архитектурными особенностями крепости, не имеющей аналогов в мире

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград

  • Первый день тура проходит без экскурсионной программы. Вы можете выбрать удобное для вас время приезда в Калининград

  • Размещение в номерах туристического комплекса начинается с 14:00. Стойка регистрации работает круглосуточно

  • Далее - свободное время: вы можете отдохнуть после дороги в туристическом комплексе или отправиться исследовать город самостоятельно

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Прибытие в КалининградПрибытие в КалининградПрибытие в Калининград
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Экскурсионный день

  • 08:00 Завтрак в кафе

  • 09:00 Выезд на экскурсию согласно графику:

— Понедельник: Янтарный и Балтийск

— Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду

— Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный

— Четверг: Старинные районы Кёнигсберга

— Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

— Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

— Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

  • 18:30 Ужин в кафе (для туров приобретенных по тарифу завтрак + ужин)

Экскурсионный деньЭкскурсионный деньЭкскурсионный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Отъезд из Калининграда

  • 08:00 - 12:00 Завтрак в кафе

  • Выезд из номеров до 12:00

  • Последний день тура проходит без экскурсионной программы. Вы можете выбрать удобное для вас время отъезда из Калининграда.

  • В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене и отправиться за сувенирами или съездить на море

Отъезд из КалининградаОтъезд из КалининградаОтъезд из Калининграда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 9 дней/8 ночей, двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой
  • Завтраки в кафе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиа - и жд - билеты в Калининград и обратно
  • Завтрак в день заезда
  • Обеды в рамках всего тура
  • Ужины в рамках всего тура - можно заказать дополнительно в процессе бронирования
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Дополнительное проживание до или после тура (уточните при бронировании)
О чём нужно знать до поездки

Особенности цикличного тура:

  • Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.

  • Каждый день недели имеет четкую экскурсионную программу.

  • Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.

  • Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.

  • Экскурсии начинаются и заканчивается во месте проживания в указанное время, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.

  • Комплексные завтраки и ужины начинаются в месте проживания в указанное время, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марина
Марина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы - опытные путешественники из Калининграда, приглашаем отправиться за настоящими приключениями! Все наши программы продуманы до мелочей, а маршруты испытаны на себе. Хотите в интересное путешествие или планируете поездку компанией? Мы поддержим самые смелые идеи и влюбим в Балтику ❤️

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