Для прогулок:

- Дождевик

- Головной убор

- Флисовая кофта

- Куртка или ветровка (по сезону)

- Удобная повседневная одежда

- Удобная повседневная обувь

Для проживания:

- Домашние тапочки

- Обувь для бассейна

- Купальный костюм

Дополнительно:

- Личные гигиенические принадлежности

- Личные лекарства

Мы предоставляем:

- Фен

- Полотенца для душа

- Полотенца для бассейна

Погода на Балтике непредсказуема. Из-за близости моря она меняется «каждые полчаса». В любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее чем за неделю до вашего приезда. Тогда вам будет комфортно всегда!

Питание. Завтраки (со 2-го дня), ужины (с 1-го дня) и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки. Отдельно оплачиваются обеды.

Транспорт. Между локациями будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Оснащены кондиционерами и удобными сиденьями.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур в формате автобусного с перемещением между локациями на транспорте и пешими прогулками по городам и оборудованным тропам на 2-3 часа в спокойном темпе.

Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные. Каждый день недели имеет чёткую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.