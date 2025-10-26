Мои заказы

По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день

Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Мы создали удобный тур — вы можете приехать в любой день и выбрать продолжительность. Каждый понедельник исследуем Балтийск и Янтарный. По вторникам и субботам гуляем в Зеленоградске и любуемся дюнами
Куршской косы. По средам погружаемся в атмосферу Средневековья в Железнодорожном и у шлюзов Мазурского канала. Для знакомства с главными локациями Калининграда выделили четверг. В пятницу замедляемся в уютном Светлогорске и спускаемся в подвалы замка Шаакен. Воскресенье проводим в Черняховске и рассматриваем архитектуру Тапиау.

Сытные завтраки и ужины в кафе идут в комплекте, а также забота нашей команды и размещение в современном и по-домашнему уютном комплексе с бассейном, сауной и всем необходимым для вашего комфорта. Стоимость тура зависит от количества дней.

По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день

Описание тура

Организационные детали

Настоятельно рекомендуем брать с собой:

Для прогулок:
- Дождевик
- Головной убор
- Флисовая кофта
- Куртка или ветровка (по сезону)
- Удобная повседневная одежда
- Удобная повседневная обувь

Для проживания:
- Домашние тапочки
- Обувь для бассейна
- Купальный костюм

Дополнительно:
- Личные гигиенические принадлежности
- Личные лекарства

Мы предоставляем:
- Фен
- Полотенца для душа
- Полотенца для бассейна

Погода на Балтике непредсказуема. Из-за близости моря она меняется «каждые полчаса». В любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее чем за неделю до вашего приезда. Тогда вам будет комфортно всегда!

Питание. Завтраки (со 2-го дня), ужины (с 1-го дня) и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки. Отдельно оплачиваются обеды.

Транспорт. Между локациями будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Оснащены кондиционерами и удобными сиденьями.

Возраст участников. 6+.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур в формате автобусного с перемещением между локациями на транспорте и пешими прогулками по городам и оборудованным тропам на 2-3 часа в спокойном темпе.

Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные. Каждый день недели имеет чёткую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: Янтарный и Балтийск

Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные. Каждый день недели имеет чёткую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в Балтийск. Здесь вы откроете для себя Пиллау — старинный портовый город с богатой морской историей. Пройдётесь вдоль берега, узнаете о морских традициях региона, увидите маяк и современные корабли Балтийского флота. После экскурсии — свободное время.

Далее — поездка в Янтарный. Погрузимся в атмосферу приморского курорта, прогуляемся по песчаным пляжам и узнаем о добыче янтаря и его значении для области. После свободного времени — возвращение в Калининград.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Понедельник: Янтарный и БалтийскПонедельник: Янтарный и БалтийскПонедельник: Янтарный и Балтийск
2 день

Вторник: Зеленоградск и Куршская коса

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в Зеленоградск. Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, где вы узнаете, как рыбацкая деревня превратилась в любимое место королей, и рассмотрите архитектуру. После экскурсии — свободное время.

Затем — поездка на Куршскую косу. Пройдёмся по экотропам, вдохнём аромат хвои, поднимемся на песчаные дюны и насладимся панорамными видами на море, залив и лес.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Вторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская косаВторник: Зеленоградск и Куршская коса
3 день

Среда: Мазурский канал и Железнодорожный

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в посёлок Дружба. Здесь вы посетите домик смотрителя Мазурского канала и узнаете о проектах строительства водного пути, восходящих к Средневековью. Далее осмотрим шлюзы Allenburg I, Allenburg II и Georgenfelde V — они впечатляют даже спустя десятилетия запустения. На шлюзе Georgenfelde будет свободное время.

Затем переезжаем в Железнодорожный. Этот небольшой городок после реставрации будто стал декорацией к историческому фильму. Во время экскурсии вы почувствуете атмосферу Средневековья. После экскурсии — свободное время.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Среда: Мазурский канал и ЖелезнодорожныйСреда: Мазурский канал и ЖелезнодорожныйСреда: Мазурский канал и Железнодорожный
4 день

Четверг: Калининград

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в центр Калининграда. Начнётся экскурсия по району Амалиенау — оазису старинной архитектуры с элитными виллами начала 20 века. Вы узнаете, кто жил здесь и как район сохранился.

Затем — переезд на остров Канта. Прогуляемся по лучшему общественному пространству России по версии National Geographic, где вы узнаете о прошлом острова и о том, как могила философа спасла Кафедральный собор. После экскурсии — свободное время.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Четверг: КалининградЧетверг: КалининградЧетверг: КалининградЧетверг: КалининградЧетверг: Калининград
5 день

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в Светлогорск. Здесь вы увидите старинные виллы и изящные улочки Раушена — курорта, выросшего среди дюн и леса. Далее у вас будет свободное время.

Продолжим в замке Шаакен, крепости Тевтонского ордена. Вы посетите музей Средневековья, узнаете историю строения с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы. Затем заглянем в сыроварню «Шаакен Дорф» — отличная возможность купить местные деликатесы.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Пятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок ШаакенПятница: Светлогорск и замок Шаакен
6 день

Суббота: Зеленоградск и Куршская коса

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в Зеленоградск. Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, где вы узнаете, как рыбацкая деревня превратилась в любимое место королей, и рассмотрите архитектуру. После экскурсии — свободное время.

Затем — поездка на Куршскую косу. Пройдёмся по экотропам, вдохнём аромат хвои, поднимемся на песчаные дюны и насладимся панорамными видами на море, залив и лес.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Обратите внимание, в этот день программа идентична со вторником.

Суббота: Зеленоградск и Куршская косаСуббота: Зеленоградск и Куршская косаСуббота: Зеленоградск и Куршская косаСуббота: Зеленоградск и Куршская коса
7 день

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау

8:00 — завтрак в кафе хостела.

9:00 — выезд в Черняховск. Сегодня вы узнаете, почему Инстербург, основанный Тевтонским орденом, считается самым европейским городом России. Прогуляетесь по районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины замков. После экскурсии — свободное время.

Затем — переезд в замок Тапиау. Во время экскурсии вы пронесётесь сквозь 700 лет истории — от Альбрехта Прусского до Николая Коперника. Познакомитесь с уникальной архитектурой крепости.

18:30 — ужин в кафе хостела.

Воскресенье: Черняховск и замок ТапиауВоскресенье: Черняховск и замок ТапиауВоскресенье: Черняховск и замок ТапиауВоскресенье: Черняховск и замок ТапиауВоскресенье: Черняховск и замок Тапиау

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур на 7 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)31 500 ₽
Тур на 6 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)27 500 ₽
Тур на 5 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)23 000 ₽
Тур на 4 дня, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)18 000 ₽
Тур на 3 дня, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)13 000 ₽
Тур на 7 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)44 000 ₽
Тур на 6 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)38 500 ₽
Тур на 5 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)33 000 ₽
Тур на 4 дня, 1-мест. размещение (общая ванная)27 000 ₽
Тур на 3 дня, 1-мест. размещение (общая ванная)19 000 ₽
Тур на 7 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)39 000 ₽
Тур на 6 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)33 750 ₽
Тур на 5 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)28 000 ₽
Тур на 4 дня, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)21 750 ₽
Тур на 3 дня, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)15 500 ₽
Тур на 7 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)57 000 ₽
Тур на 6 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)50 000 ₽
Тур на 5 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)42 000 ₽
Тур на 4 дня, 1-мест. размещение (своя ванная)33 000 ₽
Тур на 3 дня, 1-мест. размещение (своя ванная)24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, питьевая вода
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Экосбор и туристический налог
  • Сопровождение гидом и турлидером
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Ужины
  • Экскурсионное обслуживание в дни заезда и отъезда
  • По желанию:
  • 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - стоимость тура составит от 19 000 ₽ до 44 000 ₽ (в зависимости от количества дней)
  • 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - стоимость тура составит от 24 000 ₽ до 57 000 ₽
  • 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - стоимость тура составит от 15 500 ₽ до 39 000 ₽ за одного (доступно только при бронировании для двоих)
  • Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
  • Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
  • Стоимость тура зависит от количества дней (дни заезда и выезда - без экскурсий размещение в 2-местном номере с подселением и общим санузлом):
  • 7 дней - 31 500 ₽ (5 экскурсий)
  • 6 дней - 27 500 ₽ (4 экскурсии)
  • 5 дней - 23 000 ₽ (3 экскурсии)
  • 4 дня - 18 000 ₽ (2 экскурсии)
  • 3 дня - 13 000 ₽ (1 экскурсия)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
Завершение: Калининград, хостел, выезд из номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Отзывы и рейтинг

С
Сергей
26 окт 2025
Понравилось абсолютно всё. Хостел самый крутой. Завтраки, ужины отличные. Гиды профессионалы. Персонал приветливый, вежливый, внимательный. Все и всё на своём месте.

