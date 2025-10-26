Описание тура
Организационные детали
Настоятельно рекомендуем брать с собой:
Для прогулок:
- Дождевик
- Головной убор
- Флисовая кофта
- Куртка или ветровка (по сезону)
- Удобная повседневная одежда
- Удобная повседневная обувь
Для проживания:
- Домашние тапочки
- Обувь для бассейна
- Купальный костюм
Дополнительно:
- Личные гигиенические принадлежности
- Личные лекарства
Мы предоставляем:
- Фен
- Полотенца для душа
- Полотенца для бассейна
Погода на Балтике непредсказуема. Из-за близости моря она меняется «каждые полчаса». В любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее чем за неделю до вашего приезда. Тогда вам будет комфортно всегда!
Питание. Завтраки (со 2-го дня), ужины (с 1-го дня) и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки. Отдельно оплачиваются обеды.
Транспорт. Между локациями будем передвигаться на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Оснащены кондиционерами и удобными сиденьями.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур в формате автобусного с перемещением между локациями на транспорте и пешими прогулками по городам и оборудованным тропам на 2-3 часа в спокойном темпе.
Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные. Каждый день недели имеет чёткую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
Программа тура по дням
Понедельник: Янтарный и Балтийск
Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные. Каждый день недели имеет чёткую экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в Балтийск. Здесь вы откроете для себя Пиллау — старинный портовый город с богатой морской историей. Пройдётесь вдоль берега, узнаете о морских традициях региона, увидите маяк и современные корабли Балтийского флота. После экскурсии — свободное время.
Далее — поездка в Янтарный. Погрузимся в атмосферу приморского курорта, прогуляемся по песчаным пляжам и узнаем о добыче янтаря и его значении для области. После свободного времени — возвращение в Калининград.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Вторник: Зеленоградск и Куршская коса
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в Зеленоградск. Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, где вы узнаете, как рыбацкая деревня превратилась в любимое место королей, и рассмотрите архитектуру. После экскурсии — свободное время.
Затем — поездка на Куршскую косу. Пройдёмся по экотропам, вдохнём аромат хвои, поднимемся на песчаные дюны и насладимся панорамными видами на море, залив и лес.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Среда: Мазурский канал и Железнодорожный
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в посёлок Дружба. Здесь вы посетите домик смотрителя Мазурского канала и узнаете о проектах строительства водного пути, восходящих к Средневековью. Далее осмотрим шлюзы Allenburg I, Allenburg II и Georgenfelde V — они впечатляют даже спустя десятилетия запустения. На шлюзе Georgenfelde будет свободное время.
Затем переезжаем в Железнодорожный. Этот небольшой городок после реставрации будто стал декорацией к историческому фильму. Во время экскурсии вы почувствуете атмосферу Средневековья. После экскурсии — свободное время.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Четверг: Калининград
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в центр Калининграда. Начнётся экскурсия по району Амалиенау — оазису старинной архитектуры с элитными виллами начала 20 века. Вы узнаете, кто жил здесь и как район сохранился.
Затем — переезд на остров Канта. Прогуляемся по лучшему общественному пространству России по версии National Geographic, где вы узнаете о прошлом острова и о том, как могила философа спасла Кафедральный собор. После экскурсии — свободное время.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Пятница: Светлогорск и замок Шаакен
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в Светлогорск. Здесь вы увидите старинные виллы и изящные улочки Раушена — курорта, выросшего среди дюн и леса. Далее у вас будет свободное время.
Продолжим в замке Шаакен, крепости Тевтонского ордена. Вы посетите музей Средневековья, узнаете историю строения с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы. Затем заглянем в сыроварню «Шаакен Дорф» — отличная возможность купить местные деликатесы.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Суббота: Зеленоградск и Куршская коса
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в Зеленоградск. Прогуляемся по первому курорту Восточной Пруссии, где вы узнаете, как рыбацкая деревня превратилась в любимое место королей, и рассмотрите архитектуру. После экскурсии — свободное время.
Затем — поездка на Куршскую косу. Пройдёмся по экотропам, вдохнём аромат хвои, поднимемся на песчаные дюны и насладимся панорамными видами на море, залив и лес.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Обратите внимание, в этот день программа идентична со вторником.
Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау
8:00 — завтрак в кафе хостела.
9:00 — выезд в Черняховск. Сегодня вы узнаете, почему Инстербург, основанный Тевтонским орденом, считается самым европейским городом России. Прогуляетесь по районам в стиле модерн, увидите готические кирхи, соборы и руины замков. После экскурсии — свободное время.
Затем — переезд в замок Тапиау. Во время экскурсии вы пронесётесь сквозь 700 лет истории — от Альбрехта Прусского до Николая Коперника. Познакомитесь с уникальной архитектурой крепости.
18:30 — ужин в кафе хостела.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур на 7 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)
|31 500 ₽
|Тур на 6 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)
|27 500 ₽
|Тур на 5 дней, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)
|23 000 ₽
|Тур на 4 дня, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)
|18 000 ₽
|Тур на 3 дня, 2-мест. номер (за одного, с подселением и общей ванной)
|13 000 ₽
|Тур на 7 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)
|44 000 ₽
|Тур на 6 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)
|38 500 ₽
|Тур на 5 дней, 1-мест. размещение (общая ванная)
|33 000 ₽
|Тур на 4 дня, 1-мест. размещение (общая ванная)
|27 000 ₽
|Тур на 3 дня, 1-мест. размещение (общая ванная)
|19 000 ₽
|Тур на 7 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)
|39 000 ₽
|Тур на 6 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)
|33 750 ₽
|Тур на 5 дней, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)
|28 000 ₽
|Тур на 4 дня, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)
|21 750 ₽
|Тур на 3 дня, 2-мест. номер (за одного, своя ванная, только при брони от 2 чел.)
|15 500 ₽
|Тур на 7 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)
|57 000 ₽
|Тур на 6 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)
|50 000 ₽
|Тур на 5 дней, 1-мест. размещение (своя ванная)
|42 000 ₽
|Тур на 4 дня, 1-мест. размещение (своя ванная)
|33 000 ₽
|Тур на 3 дня, 1-мест. размещение (своя ванная)
|24 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, питьевая вода
- Трансферы по маршруту
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Экосбор и туристический налог
- Сопровождение гидом и турлидером
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансферы из/в аэропорт
- Ужины
- Экскурсионное обслуживание в дни заезда и отъезда
- По желанию:
- 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - стоимость тура составит от 19 000 ₽ до 44 000 ₽ (в зависимости от количества дней)
- 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - стоимость тура составит от 24 000 ₽ до 57 000 ₽
- 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - стоимость тура составит от 15 500 ₽ до 39 000 ₽ за одного (доступно только при бронировании для двоих)
- Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
- Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
- Стоимость тура зависит от количества дней (дни заезда и выезда - без экскурсий размещение в 2-местном номере с подселением и общим санузлом):
- 7 дней - 31 500 ₽ (5 экскурсий)
- 6 дней - 27 500 ₽ (4 экскурсии)
- 5 дней - 23 000 ₽ (3 экскурсии)
- 4 дня - 18 000 ₽ (2 экскурсии)
- 3 дня - 13 000 ₽ (1 экскурсия)