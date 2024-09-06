Приглашаем в путешествие в морской край с европейской атмосферой. Погрузимся в прошлое: увидим замки, любимый курорт короля и немецкие виллы. Рассмотрим не только достопримечательности городов, но и природу — посетим национальный парк «Куршская коса», где полюбуемся дюнами и Балтийским морем. Понаблюдаем за добычей и обработкой янтаря в посёлке с одним из лучших пляжей страны и отведаем местных сыров и минеральной воды.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.