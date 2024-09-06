Классический тур по популярным локациям Калининграда и области

Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Приглашаем в путешествие в морской край с европейской атмосферой. Погрузимся в прошлое: увидим замки, любимый курорт короля и немецкие виллы.

Рассмотрим не только достопримечательности городов, но и природу — посетим национальный парк «Куршская коса», где полюбуемся дюнами и Балтийским морем.

Понаблюдаем за добычей и обработкой янтаря в посёлке с одним из лучших пляжей страны и отведаем местных сыров и минеральной воды.
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.

Проживание. В гостиницах в 10 минутах от центра города в 1-, 2-, 3-местных номерах с ванными комнатами. Варианты: «Берлин», «Робинзон». За доплату — размещение в отеле 4* и в центре города (при доступности в конкретные даты).

*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. Завтраки, обеды и ужины не входят в стоимость. В этом туре в цену включена только дегустация на сыроварне с бокалом вина и местным шоколадом.

Транспорт. На автобусе туристического класса с кондиционером.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Всё самое важное в Калининграде за 3 часа

13:45 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Размещение в гостинице после экскурсии.

Сегодня вы познакомитесь со всеми значимыми достопримечательностями Калининграда. За 3 часа раскроете его характер и узнаете о важных исторических событиях в Кёнигсберге. Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города. Запланированы остановки на недлительные прогулки, во время которых вы сможете рассмотреть детали в архитектуре зданий.

С 17:00 организуется заселение по отелям. После чего у вас будет свободное время.

Всё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часаВсё самое важное в Калининграде за 3 часа
2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Сегодня вы сможете сами выбрать, чем хотите заняться в Калининграде.

Желающих приглашаем на дополнительную экскурсию в самый западный город России — Балтийск. Продолжительность — 7 часов.

Здесь сохранилась атмосфера довоенной эпохи. Вы увидите корабли и гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, прогуляетесь по набережной и рассмотрим величественные памятники Петру I и императрице Екатерине. В Балтийске находится и знаменитая крепость Пиллау 17 века (внешний осмотр) — главное оборонительное сооружение Восточной Пруссии.

Далее на пароме переправимся на Балтийскую косу и прогуляемся по узкому песчаному участку суши.

Экскурсия завершится в 17:00.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
3 день

Курорты Балтики - Янтарный и Светлогорск

9:15 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь». Вновь весь день проведём у моря. Посетим курорты — Янтарный и Светлогорск.

В первом вы понаблюдаете за добычей и обработкой солнечного камня, который является символом Калининградской области. Здесь же находится один из лучших пляжей страны, лютеранская кирха и курортный парк.

Светлогорск порадует вас уникальной архитектурой и неспешным ритмом жизни. Вы прогуляетесь по улочкам и рассмотрите старинные виллы, санатории и пансионаты. Увидите концертную площадку и другие значимые достопримечательности города.

Экскурсия завершится в 17:30.

Курорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и СветлогорскКурорты Балтики - Янтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса и курорт Зеленоградск

9:50 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».

Одна из визитных карточек Калининградской области — Куршская коса. Узкая песчаная полоса суши между Балтийским морем и заливом входит в состав одноимённого национального парка, который мы сегодня и посетим. Погуляем больше обычного — поднимемся на высоту Эфа полюбоваться дюнами и подойдём близко к морю. Все тропы в нацпарке хорошо оборудованы: есть места отдыха, смотровые площадки, информационные стенды. Также будет возможность приобрести свежайшую рыбку.

Вторая точка нашего маршрута — Зеленоградск. Королевский курорт с очаровательной набережной, довольными котами и уникальными зданиями. Рассмотрим архитектуру, попробуем минеральную воду и увидим водонапорную башню 1904 года.

Экскурсия завершится в 17:30.

Куршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт ЗеленоградскКуршская коса и курорт Зеленоградск
5 день

Гастрономия и замки области

10:00 — посадка в автобус у ТЦ «Акрополь».

Сегодня окунёмся в гастрономию и средневековое прошлое края. Посетим музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен», основанный на месте прусской крепости 1270 года. Увидим коллекцию оружия и узнаем историю замка.

Продолжим на семейном предприятии — сыроварне. Попробуем около 6 сортов полутвёрдых и твёрдых сыров с бокалом вина и местным шоколадом.

На обратном пути остановимся у замка-отеля «Нессельбек». Сделаем фото и вернёмся в Калининград ориентировочно к 14:00.

Тур завершится в 14:00. Трансфер из/в аэропорт самостоятельно либо за доплату.

Гастрономия и замки областиГастрономия и замки областиГастрономия и замки областиГастрономия и замки области

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)21 700 ₽
3-мест. номер, отель «Робинзон» (за одного)19 600 ₽
1-мест. номер, отель «Робинзон»25 500 ₽
2-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)26 150 ₽
3-мест. номер, отель «Берлин» 3* (за одного)22 850 ₽
1-мест. номер, отель «Берлин» 3*36 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной отеле
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение (4 экскурсии на 3, 8, 7-8 и 4 часа)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Дегустация на сыроварне
  • Экосбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Питание
  • Размещение в отеле 4* - цена по запросу
  • Дополнительная экскурсия во 2 день (по желанию) - 1550 руб
  • Обратите внимание, цена тура зависит от выбранного отеля и номера (1-, 2-, 3-местный). Указанная стоимость актуальна при размещении в 2-местном номере в отеле "Робинзон". Размещение в 2-местном номере в отеле "Берлин" - 26 150 руб. за человека
  • Просим уточнять наличие свободных номеров в конкретном отеле перед бронированием. Если в выбранном вами отеле не будет доступного подходящего номера, предложим альтернативу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
Завершение: Г. Калининград, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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