Корпоративный тур в Калининград

Если вы работаете в активно развивающейся компании
Описание тура

Если Вы работаете в активно развивающейся компании или просто компания друзей, этот Тур для вас!!! Так как в него включены разные активности: и познавательные, и спортивные, и интеллектуальные, и вкусные, во время которых вы сможете сплотить свою команду, укрепить дружеские отношения, отдохнуть и насладиться природой.

Калининградская область - удивительное место, где прекрасно сочетаются и красивая природа, и интереснейшая история, необычная архитектура, множество достопримечательностей и вкусные и качественные блюда, так как изготовлены преимущественно из местных продуктов.

Программа тура по дням

1 день

Кёнигсберг - Калининград

10:00 Встреча в аэропорту. Выбирайте рейсы прибывающие в Калининград до 10:00 по местному времени. Встреча в аэропорту, отправляемся в Калининград.

Знакомство с Калининградом.

  • Увидим фортификационные сооружения, казарму Кронпринц, Королевские ворота, сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана

  • Обедаем в одном из кафе/ресторане города Калининграда

  • Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта

  • Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе

  • Посетим Музей марципана

  • Переезжаем в Светлогорск. Размещение в отеле.

2 день

Янтарный - Светлогорск

В этот день мы узнаем историю янтаря.

Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя янтарными украшениями.

Возвращаемся в Светлогорск.

Обед в кафе/ресторане

После обеда обзорная экскурсия по городу Светлогорск

Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, которым было проведено более 1000 экскурсий по этому городу.

г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника

Вечером свободное время - прогулки вдоль моря по променаду или по старинным улочкам Светлогорска…

3 день

Куршская коса + Зеленоградск +сыроварня Шаакендорф

  • 9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская коса

  • В Национальном парке знакомимся с авандюнами, фашинами, пробуем куршские лепёшки

  • Поднимаемся на Высоту Эфа

  • Посетим орнитологическую станцию.

  • Обедаем в кафе п. Рыбачий, покупаем рыбу, её упакуютдля вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти

  • Переезжаем в Зеленоградск - город кошек.

  • Пройдёмся по Курортному проспекту, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.

  • Выезжаем в Шаакендорф на сыроварню, продегустируем, а затем купим вкуснейшие сыры от местного производителя, конфеты и марципан.

  • К 18:20 отвозим вас в аэропорт. Выбирайте вечерние рейсы с вылетом после 20:00

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в отеле 3 (2-3-х местное размещение)
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу в Калининградской области, люблю путешествовать, а также люблю наш край. Я профессиональный экскурсовод, краевед, 20 лет работаю в туризме, провела более 2500 экскурсий для более,
читать дальше

чем 20 000 человек. Составляю туры так, чтобы они были максимально насыщенны, разнообразны и интересны. С удовольствием, познакомлю вас с нашим чудесным краем! Познавательные и интересные экскурсии, непринуждённая обстановка, помогут вам отлично провести время и вернуться домой с положительными эмоциями:))

