Описание тура
Если Вы работаете в активно развивающейся компании или просто компания друзей, этот Тур для вас!!! Так как в него включены разные активности: и познавательные, и спортивные, и интеллектуальные, и вкусные, во время которых вы сможете сплотить свою команду, укрепить дружеские отношения, отдохнуть и насладиться природой.
Калининградская область - удивительное место, где прекрасно сочетаются и красивая природа, и интереснейшая история, необычная архитектура, множество достопримечательностей и вкусные и качественные блюда, так как изготовлены преимущественно из местных продуктов.
Программа тура по дням
Кёнигсберг - Калининград
10:00 Встреча в аэропорту. Выбирайте рейсы прибывающие в Калининград до 10:00 по местному времени. Встреча в аэропорту, отправляемся в Калининград.
Знакомство с Калининградом.
Увидим фортификационные сооружения, казарму Кронпринц, Королевские ворота, сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана
Обедаем в одном из кафе/ресторане города Калининграда
Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта
Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе
Посетим Музей марципана
Переезжаем в Светлогорск. Размещение в отеле.
Янтарный - Светлогорск
В этот день мы узнаем историю янтаря.
Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.
Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.
Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.
И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя янтарными украшениями.
Возвращаемся в Светлогорск.
Обед в кафе/ресторане
После обеда обзорная экскурсия по городу Светлогорск
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, которым было проведено более 1000 экскурсий по этому городу.
г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника
Вечером свободное время - прогулки вдоль моря по променаду или по старинным улочкам Светлогорска…
Куршская коса + Зеленоградск +сыроварня Шаакендорф
9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская коса
В Национальном парке знакомимся с авандюнами, фашинами, пробуем куршские лепёшки
Поднимаемся на Высоту Эфа
Посетим орнитологическую станцию.
Обедаем в кафе п. Рыбачий, покупаем рыбу, её упакуютдля вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти
Переезжаем в Зеленоградск - город кошек.
Пройдёмся по Курортному проспекту, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
Выезжаем в Шаакендорф на сыроварню, продегустируем, а затем купим вкуснейшие сыры от местного производителя, конфеты и марципан.
К 18:20 отвозим вас в аэропорт. Выбирайте вечерние рейсы с вылетом после 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в отеле 3 (2-3-х местное размещение)
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение