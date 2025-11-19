2 день

Янтарный - Светлогорск

В этот день мы узнаем историю янтаря.

Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя янтарными украшениями.

Возвращаемся в Светлогорск.

Обед в кафе/ресторане

После обеда обзорная экскурсия по городу Светлогорск

Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, которым было проведено более 1000 экскурсий по этому городу.

г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника

Вечером свободное время - прогулки вдоль моря по променаду или по старинным улочкам Светлогорска…

