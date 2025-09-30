Программа тура по дням
Калининградский экспресс
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
13:45 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «Калининградский экспресс» на двухэтажном автобусе!
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите:
- главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы;
- мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана;
- прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора;
- проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Куршская коса и г. Зеленоградск
Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).
09:15 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.
09:30-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой.
Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
Свободный день или экскурсия в г. Балтийск
Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).
Свободный день.
По желанию за доплату экскурсия «Из закрытого города в открытое море» – 2500 руб. /чел.
09:45 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
09:30-17:00 Экскурсия «Из закрытого города в открытое море», г. Балтийск и Балтийская коса.
Мы отправляемся в Балтийск.
Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов. Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота.
Увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский.
Двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.
Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
Паромная переправа на Балтийскую косу.
Окончание экскурсии.
Пос. Янтарный и г. Светлогорск
Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).
09:15 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
09:30-17:30 Экскурсия «пос. Янтарный, г. Светлогорск».
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
Мы посетим небольшое производство, на котором нам расскажут о добыче и обработке этого солнечного камня.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Празднуем Рождество с шампанским и мандаринами у стен средневекового замка!
Окончание экскурсии.
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустацией
Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).
10:00 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
10:15-14:30 Замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Бутик-отель «Сальве»
10 мин до центра города, завтрак континентальный (по желанию заказывается на месте)
|41 300
|27 950
|25 500
Варианты проживания
Бутик-отель «Сальве»
Гостевой дом «SALVE» находится в центральном районе города Калининграда, в малоэтажной его части. В прошлом, в городе Кёнигсберг он назывался – Юдиттен. Это подходящее место для отдыха и пеших прогулок по уютным улочкам среди особняков прошлых веков, вдали от суеты шумных улиц и площадей!
В шаговой доступности находится лесопарковая зона им. Теодора Кроне, древнейшая кирха Юдиттен города Кёнигсберг, а ныне – Свято-Никольский монастырь.
Также, совсем рядом супермаркеты, остановки общественного транспорта, кафе и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (4 ночи)
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
- Бокал шампанского, мандарины
Что не входит в цену
- Трансфер: из/в аэропорт - 2000 руб. из/на ж/д вокзал - 1700 руб
- Из/в аэропорт - 2000 руб
- Из/на ж/д вокзал - 1700 руб
- Питание, не указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
- Экскурсия в 3 день (по желанию, бронируется при покупке тура) - 2500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы посетили