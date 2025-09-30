Мои заказы

Рождественский тур в Калининград

Ощутите волшебство Рождества в самом западном уголке России! Вас ждёт насыщенная программа: от знакомства с историческим центром Калининграда с его немецким прошлым до путешествия по уникальным природным и курортным локациям
читать дальше

региона.

Вы увидите знаменитую Куршскую косу с её песчаными дюнами, прогуляетесь по уютным улочкам Зеленоградска и Светлогорска, побываете на настоящей янтарной мануфактуре и даже отпразднуете Рождество у стен средневекового замка с бокалом шампанского.

Тур идеально подойдёт тем, кто хочет за короткое время погрузиться в атмосферу прибалтийского гостеприимства, узнать историю края и насладиться зимними пейзажами Балтики. Комфортные переезды, уютные отели и профессиональные гиды сделают ваше путешествие незабываемым.

Присоединяйтесь к нашему туру и проведите рождественские каникулы в Калининграде — городе, где переплетаются эпохи, культуры и традиции!

5
3 отзыва
Рождественский тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рождественский тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Калининградский экспресс

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

13:45 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «Калининградский экспресс» на двухэтажном автобусе!

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите:

  • главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы;
  • мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана;
  • прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора;
  • проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Калининградский экспрессКалининградский экспрессКалининградский экспрессКалининградский экспресс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Куршская коса и г. Зеленоградск

Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).

09:15 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34.

09:30-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев. Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой.

Увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии.

Куршская коса и г. ЗеленоградскКуршская коса и г. ЗеленоградскКуршская коса и г. ЗеленоградскКуршская коса и г. Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день или экскурсия в г. Балтийск

Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).

Свободный день.

По желанию за доплату экскурсия «Из закрытого города в открытое море» – 2500 руб. /чел.

09:45 Посадка в экскурсионный автобус у ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34

09:30-17:00 Экскурсия «Из закрытого города в открытое море», г. Балтийск и Балтийская коса.

Мы отправляемся в Балтийск.

Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов. Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота.

Увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский.

Двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.

Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.

Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.

Паромная переправа на Балтийскую косу.

Окончание экскурсии.

Свободный день или экскурсия в г. БалтийскСвободный день или экскурсия в г. БалтийскСвободный день или экскурсия в г. БалтийскСвободный день или экскурсия в г. Балтийск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пос. Янтарный и г. Светлогорск

Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).

09:15 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

09:30-17:30 Экскурсия «пос. Янтарный, г. Светлогорск».

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

Мы посетим небольшое производство, на котором нам расскажут о добыче и обработке этого солнечного камня.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Празднуем Рождество с шампанским и мандаринами у стен средневекового замка!

Окончание экскурсии.

Пос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустацией

Завтрак в отеле (по желанию, заказывается на месте).

10:00 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

10:15-14:30 Замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.

Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустациейЗамок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустациейЗамок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустациейЗамок Шаакен и сыроварня Шаакендорф с дегустацией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Бутик-отель «Сальве»

10 мин до центра города, завтрак континентальный (по желанию заказывается на месте)

41 30027 95025 500

Варианты проживания

Бутик-отель «Сальве»

4 ночи

Гостевой дом «SALVE» находится в центральном районе города Калининграда, в малоэтажной его части. В прошлом, в городе Кёнигсберг он назывался – Юдиттен. Это подходящее место для отдыха и пеших прогулок по уютным улочкам среди особняков прошлых веков, вдали от суеты шумных улиц и площадей!

В шаговой доступности находится лесопарковая зона им. Теодора Кроне, древнейшая кирха Юдиттен города Кёнигсберг, а ныне – Свято-Никольский монастырь.

Также, совсем рядом супермаркеты, остановки общественного транспорта, кафе и аптеки.

Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»Бутик-отель «Сальве»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (4 ночи)
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского, мандарины
Что не входит в цену
  • Трансфер: из/в аэропорт - 2000 руб. из/на ж/д вокзал - 1700 руб
  • Из/в аэропорт - 2000 руб
  • Из/на ж/д вокзал - 1700 руб
  • Питание, не указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
  • Экскурсия в 3 день (по желанию, бронируется при покупке тура) - 2500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Лариса
30 сен 2025
В конце сентября ездили по туру "Калининград и море". Очень понравилось. Каждый день был посвящен одному городу, который находится на берегу моря. Выезд на экскурсию был всегда вовремя, без задержек,
читать дальше

профессиональные гиды, достаточно свободного времени. Можно было успеть и погулять, и поесть, и в магазины зайти. Удивительные природа и море, необычная архитектура городов. Думаю, каждому жителю нашей страны стоит побывать в самом западном уголке нашей родины, узнать ее историю, увидеть песчаные дюны, красивые пляжи, попробовать местные сладости!

В конце сентября ездили по туру &quot;Калининград и море&quot;. Очень понравилось. Каждый день был посвящен одномуВ конце сентября ездили по туру &quot;Калининград и море&quot;. Очень понравилось. Каждый день был посвящен одномуВ конце сентября ездили по туру &quot;Калининград и море&quot;. Очень понравилось. Каждый день был посвящен одномуВ конце сентября ездили по туру &quot;Калининград и море&quot;. Очень понравилось. Каждый день был посвящен одному
О
Ольга
20 сен 2025
Каждый день возили по новому маршруту. Экскурсоводы много рассказали, проявляли заботу. Было здорово и интересно.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Благодарим менеджеров «Большой страны» за отличную организацию путешествия «Калининград и море» с 12 по 15 июня. Экскурсоводы были настоящими профессионалами, но группы были многочисленными, и не хватало радиогидов.
Мы посетили
читать дальше

Светлогорск, Балтийск и Балтийскую косу, Янтарный и Зеленоградск. Тур был очень насыщенным, полным информации и впечатлений. В следующий раз мы сосредоточимся максимум на двух локациях для более детального изучения достопримечательностей Калининградской области.

Благодарим менеджеров «Большой страны» за отличную организацию путешествия «Калининград и море» с 12 по 15 июня.Благодарим менеджеров «Большой страны» за отличную организацию путешествия «Калининград и море» с 12 по 15 июня.Благодарим менеджеров «Большой страны» за отличную организацию путешествия «Калининград и море» с 12 по 15 июня.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
На автобусе
7 дней
1 отзыв
По популярным местам Калининграда и области: тур с длительностью на ваш выбор и заездом в любой день
Отправиться в балтийское путешествие от 3 до 7 дней и увидеть главные локации в спокойном темпе
Начало: Калининград, хостел, заезд с 14:00
Завтра в 14:00
10 дек в 14:00
31 500 ₽ за человека
Калининград рождественский
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Калининград рождественский
Начало: Калининград
6 янв в 10:00
от 28 288 ₽ за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: Г. Калининград
30 апр в 10:00
от 30 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда