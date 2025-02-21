Однажды в Новый год: сказочный тур по Калининграду и окрестностям

Попробовать тот самый марципан, погулять по Куршской косе и послушать органный концерт
Как Новый год встретишь, так его и проведёшь! Мы за то, чтобы год был насыщенным, интересным и активным, поэтому и наш праздничный тур наполнили всем самым-самым. Вы увидите достопримечательности Калининграда,
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Зеленоградска и Светлогорска.

А ещё погуляете по Танцующему лесу, побываете на органном концерте в Кафедральном соборе, отведаете сыра и хлеба по старинным рецептам и узнаете, какие секреты таит замок Шаакен.

Будем наслаждаться неспешной атмосферой городов-курортов, вдыхать солёный морской воздух и погружаться в сказочную атмосферу: здесь и пряничные домики, и разливающиеся по улицам ароматы корицы, глинтвейна и выпечки.

Однажды в Новый год: сказочный тур по Калининграду и окрестностям
Однажды в Новый год: сказочный тур по Калининграду и окрестностям
Однажды в Новый год: сказочный тур по Калининграду и окрестностям

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Турист» 3* и «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».

*Фото отеля взято с сайта tourist39.com

Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист», «Котбус» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Зеленоградск и Светлогорск

Встретим вас в аэропорту Храброво и доставим в отель в Калининграде (за доплату). В 13:00 отправимся в Зеленоградск — город кошек, живописно расположенный на берегу Балтийского моря. Мы прогуляемся по главной улице, любуясь пряничными домиками, ловя ароматы выпечки и наслаждаясь праздничной атмосферой. Затем переедем в Светлогорск — некогда любимый жителями Германии курорт Раушен. Полюбуемся старинными виллами, укрытыми лапами елей, вдоволь надышимся солёным воздухом и поймаем новогоднее настроение.

В 20:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.

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2 день

Куршская коса

Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся морозными хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами. Завершим программу в 15:00 и вернёмся в отель.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
3 день

Главные места Кёнигсберга

Хорошенько выспимся и в первый день нового года отправимся гулять по Калининграду в 13:00. Полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).

Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.

Главные места КёнигсбергаГлавные места КёнигсбергаГлавные места КёнигсбергаГлавные места Кёнигсберга
4 день

Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс

В 9:00 отправимся к замку Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.

Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов. А в агропарке «Шаакен» отведаем хлеба, который подавали во время трапез рыцарям, — с вареньем и традиционной прусской настойкой. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию сувенира.

В 14:00 доставим вас в аэропорт Храброво или в 14:30 — на ж/д вокзал Калининграда.

Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-классЗамок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Турист», 2-местное25 740 ₽
Гостиница «Турист», 1-местное37 710 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 2-местное24 305 ₽
Гостиница «Ривер Сайд», 1-местное36 795 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 2-местное27 525 ₽
Гостиница «Мартон Палас», 1-местное41 405 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Мастер-класс
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт от 1300 ₽
  • Стоимость тура при разных типах размещения:
  • Гостиница «Ривер Сайд» 3* - 24 305 ₽ за 2-местное размещение и 36 795 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 25 740 ₽ за 2-местное размещение и 37 710 ₽ за 1-местное размещение
  • Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 27 525 ₽ за 2-местное размещение и 41 405 ₽ за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
Завершение: Аэропорт Храброво, 14:00, ж/д вокзал Калининграда, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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