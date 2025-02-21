Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Проживание. Возможно размещение в отелях: «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Турист» 3* и «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».

*Фото отеля взято с сайта tourist39.com

Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист», «Котбус» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.