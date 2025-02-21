Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание на расчётный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Проживание. Возможно размещение в отелях: «Ривер Сайд» 3*, «Маяк» 3*, «Турист» 3* и «Мартон Палас» 4*, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании в гостинице «Турист».
*Фото отеля взято с сайта tourist39.com
Питание. В стоимость включены дегустации на сыроварне и шоколадной фабрике. При размещении в гостинице «Турист», «Котбус» или «Мартон Палас» включены в стоимость завтраки. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Зеленоградск и Светлогорск
Встретим вас в аэропорту Храброво и доставим в отель в Калининграде (за доплату). В 13:00 отправимся в Зеленоградск — город кошек, живописно расположенный на берегу Балтийского моря. Мы прогуляемся по главной улице, любуясь пряничными домиками, ловя ароматы выпечки и наслаждаясь праздничной атмосферой. Затем переедем в Светлогорск — некогда любимый жителями Германии курорт Раушен. Полюбуемся старинными виллами, укрытыми лапами елей, вдоволь надышимся солёным воздухом и поймаем новогоднее настроение.
В 20:00 завершим экскурсию и вернёмся в отель.
Куршская коса
Позавтракаем и в 9:00 отправимся на Куршскую косу. Прогуляемся по тропе до высоты Эфа, полюбуемся бескрайними песчаными насыпями и вдоволь надышимся морозными хвойными ароматами. А в Танцующем лесу увидим деревья с причудливо извивающимися стволами. Завершим программу в 15:00 и вернёмся в отель.
Главные места Кёнигсберга
Хорошенько выспимся и в первый день нового года отправимся гулять по Калининграду в 13:00. Полюбуемся украшенными ёлочками, найдём всех хомлинов и погрузимся в историю старинного города. Вы увидите главные достопримечательности, а желающие смогут перекусить ароматным трдельником и согреться глинтвейном, чтобы ощутить рождественский дух (за доплату).
Затем отправимся на концерт в Кафедральный собор — здесь находится самый большой в стране орган! Насладимся музыкой и переместимся в Бранденбургские ворота, чтобы продегустировать марципан.
Замок Шаакен, дегустация сыра и хлеба, мастер-класс
В 9:00 отправимся к замку Шаакен, где с 13 века, со времён тевтонских рыцарей, сохранились залы и подвалы. Гид расскажет про повседневную и светскую жизнь здешних обитателей и приоткроет для вас завесу средневековых тайн.
Рядом с замком находится частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Вы увидите, как готовят сыр, и продегустируете 6 лучших сортов. А в агропарке «Шаакен» отведаем хлеба, который подавали во время трапез рыцарям, — с вареньем и традиционной прусской настойкой. Затем вас ждёт мастер-класс по созданию сувенира.
В 14:00 доставим вас в аэропорт Храброво или в 14:30 — на ж/д вокзал Калининграда.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Турист», 2-местное
|25 740 ₽
|Гостиница «Турист», 1-местное
|37 710 ₽
|Гостиница «Ривер Сайд», 2-местное
|24 305 ₽
|Гостиница «Ривер Сайд», 1-местное
|36 795 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 2-местное
|27 525 ₽
|Гостиница «Мартон Палас», 1-местное
|41 405 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Мастер-класс
- Дегустации
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт от 1300 ₽
- Стоимость тура при разных типах размещения:
- Гостиница «Ривер Сайд» 3* - 24 305 ₽ за 2-местное размещение и 36 795 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Турист» 3* с завтраком - 25 740 ₽ за 2-местное размещение и 37 710 ₽ за 1-местное размещение
- Гостиница «Мартон Палас» 4* с завтраком - 27 525 ₽ за 2-местное размещение и 41 405 ₽ за 1-местное размещение