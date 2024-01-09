С экскурсионной программой вы посетите Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и совершите увлекательную поездку в поселок Янтарный.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе.
13:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Национальный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Свободный день
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Свободный день.
Для желающих отправиться на дополнительную экскурсию (подробности экскурсии в разделе “Важно знать”:
10:00-17:00 «Из закрытого города в открытое море» г. Балтийск и Балтийская коса.
Стоимость дополнительной экскурсии — 1 500 руб. /чел.
Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
09:30-17:30 пос. Янтарный, г. Светлогорск и посещение производства.
09:20 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Поселок Янтарный — это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую площадку карьера Янтарного комбината, 350 руб. /250 руб.
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
10:15-14:30 замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья.
Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.
Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.
Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.
Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.
А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии.
Завершение программы
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Освобождение номеров.
Свободное время для рождественских гуляний.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города
Завтрак континентальный, по желанию, заказывается на месте
|42 700
|28 700
|26 700
«Вилла Татьяна на Верхнеозерной»***, на берегу озера,
Завтрак континентальный, по желанию, заказывается на месте
|43 600
|30 100
|28 400
Гостиница «Рэдиссон»****, центр города,
Завтрак шведский стол, по желанию, заказывается на месте
|90 300 (динамическое ценообразование)
|52 500 (динамическое ценообразование)
|-
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната. В номере есть фен, гигиенические принадлежности не предоставляются.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3
Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.
Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград. В Вилла Татьяна нет халатов и полотенец в номерах. Все нужно брать с собой.
Отель «Рэдиссон» 4
Расположенный в самом центре главной площади – Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом.
Все номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, утюгом и гладильной доской, углубленной ванной и отдельным душем.
Разнообразный завтрак шведский стол и аутентичные европейские блюда в ресторане Verres en Vers. Стильный современный дизайн лобби-бара и широкий выбор напитков превращают его в прекрасное место для отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание 5 ночей в выбранном отеле
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
- Бокал шампанского и мандарины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Входной билет на смотровую площадку карьера Янтарного комбината - 350 руб. /250 руб
- Дополнительная экскурсия в г. Балтийск и к Балтийской косе «Из закрытого города в открытое море» - 1 500 руб. /чел
- Трансферы из/в аэропорт и железнодорожный вокзал
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какова стоимость трансфера?
Стоимость трансфера:
- из/в аэропорт — 1 000 руб.;
- из/на железнодорожный вокзал — 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.
Как проходит дополнительная экскурсия в Балтийск?
09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Калининград», Ленинский пр. 81.
Мы отправляемся в Балтийск.
Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.
Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.
Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.
Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.
Паромная переправа на Балтийскую косу.
Окончание экскурсии.