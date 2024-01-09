Рождество в Калининграде

Настоящая рождественская сказка в антураже средневекового немецкого города ожидает вас в этом праздничном туре.

С экскурсионной программой вы посетите Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и совершите увлекательную поездку в поселок Янтарный.

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в удивительный, хрупкий мир песчаной косы и подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы. Шестидневный тур в Калининград в Янтарный край — лучший рождественский подарок себе и близким.

5
3 отзыва
Рождество в Калининграде
Рождество в Калининграде
Рождество в Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Вкусы Калининграда
Вкусы Калининграда
Сможем попробовать 6 разных сортов сыра и насладиться бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства
Рождественское настроение
Рождественское настроение
Побродим по узким улочкам Калининграда, сверкающего огнями, и посетим Рождественские ярмарки и гуляния
Янтарный край
Янтарный край
Сможем загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе.

13:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Национальный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Национальный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и город Зеленоградск
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Свободный день.

Для желающих отправиться на дополнительную экскурсию (подробности экскурсии в разделе “Важно знать”:

10:00-17:00 «Из закрытого города в открытое море» г. Балтийск и Балтийская коса.

Стоимость дополнительной экскурсии — 1 500 руб. /чел.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

09:30-17:30 пос. Янтарный, г. Светлогорск и посещение производства.

09:20 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Поселок Янтарный — это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую площадку карьера Янтарного комбината, 350 руб. /250 руб.

Экскурсии в поселок Янтарный и СветлогорскЭкскурсии в поселок Янтарный и СветлогорскЭкскурсии в поселок Янтарный и СветлогорскЭкскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
5 день

Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

10:15-14:30 замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.

Замок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЗамок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЗамок Шаакен и сыроварня ШаакендорфЗамок Шаакен и сыроварня Шаакендорф
6 день

Завершение программы

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Освобождение номеров.

Свободное время для рождественских гуляний.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города

Завтрак континентальный, по желанию, заказывается на месте

42 70028 70026 700

«Вилла Татьяна на Верхнеозерной»***, на берегу озера,

Завтрак континентальный, по желанию, заказывается на месте

43 60030 10028 400

Гостиница «Рэдиссон»****, центр города,

Завтрак шведский стол, по желанию, заказывается на месте

90 300 (динамическое ценообразование)52 500 (динамическое ценообразование)-

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

5 ночей

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната. В номере есть фен, гигиенические принадлежности не предоставляются.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

5 ночей

Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.

Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград. В Вилла Татьяна нет халатов и полотенец в номерах. Все нужно брать с собой.

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

Отель «Рэдиссон» 4

5 ночей

Расположенный в самом центре главной площади – Radisson Kaliningrad предлагает 178 номеров, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундвалом.

Все номера оборудованы индивидуальным климат-контролем, утюгом и гладильной доской, углубленной ванной и отдельным душем.

Разнообразный завтрак шведский стол и аутентичные европейские блюда в ресторане Verres en Vers. Стильный современный дизайн лобби-бара и широкий выбор напитков превращают его в прекрасное место для отдыха.

Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 5 ночей в выбранном отеле
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского и мандарины
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Входной билет на смотровую площадку карьера Янтарного комбината - 350 руб. /250 руб
  • Дополнительная экскурсия в г. Балтийск и к Балтийской косе «Из закрытого города в открытое море» - 1 500 руб. /чел
  • Трансферы из/в аэропорт и железнодорожный вокзал
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какова стоимость трансфера?

Стоимость трансфера:

  • из/в аэропорт — 1 000 руб.;
  • из/на железнодорожный вокзал — 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.

Как проходит дополнительная экскурсия в Балтийск?

09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Калининград», Ленинский пр. 81.

Мы отправляемся в Балтийск.

Долгое время этот город, самая западная точка нашей огромной страны, был закрыт для туристов.

Но сейчас у вас есть возможность свободно прогуляться по городу, рассматривая корабли нашего военно-морского флота, увидеть русскую набережную, построенную в прусском городе в эпоху правления Елизаветы Петровны, гостиницу, в которой останавливался нобелевский лауреат Иосиф Бродский, двухсотлетний маяк и величественные памятники Петра I и его царственной дочери, а на морском побережье многие внимательные туристы уже нашли свой маленький кусочек солнца.

Вы сможете побывать у знаменитой пиллаусской крепости XVII века, стены которой видели войска шведского короля Густава II Адольфа, великое посольство Петра I, армии Наполеона Бонапарта, и пали перед натиском наших советских войск во время второй мировой войны.

Балтийск, открытый для нас только в 90-е годы, сохранил дух и атмосферу всех эпох, которые ему пришлось пережить, и его облик не оставляет равнодушным ни одного туриста.

Паромная переправа на Балтийскую косу.

Окончание экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
У
9 янв 2024
Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!
Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!Мне все очень понравилось, тур был замечательным, поездки тоже! Тур один из самых наилучших, рекомендую!!
Б
9 янв 2024
Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.
Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.Отлично организованная программа. Насыщенная и при этом не утомительная. Экскурсоводы приветливые и позитивные. Очень много посмотрели.
П
11 апр 2024
Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в
читать дальше

Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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