Мы покажем вам то, ради чего потом возвращаются в Калининградскую область. Всего за 3 дня вы проникнетесь атмосферой Кёнигсберга, погуляете по королевскому курорту Зеленоградску, подышите морским воздухом в национальном парке «Куршская коса», рассмотрите оружие в средневековом замке и посетите семейную сыроварню. Послушаете истории о прошлом края и побываете в местах, где происходили значимые события.

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Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Сбор состоится в первый день тура в 13:45 у ТЦ «Акрополь» (ул. Проф. Баранова 34). Размещение в гостинице после экскурсии.

Если вам необходим трансфер из/в аэропорт, сообщите об этом организатору. Предоставляется за доплату.