2 день

Калужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата Окуджавы

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Начало обзорной экскурсии по Калуге, поговорим о писателях и поэтах, связанных с нашим краем. Также посмотрим главные калужские достопримечательности — Каменный мост, «Палаты Коробова», памятник Биму, усадьбу Золотарёвых.

12:30 Отправляемся в усадьбу «Полотняный Завод». Музей был открыт 4 июня 1999 г., к 200-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трёхэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов.

Главный усадебный дом был построен в 30 годах XVIII века. К сожалению, не сохранилось документов, из которых можно было бы узнать имя его архитектора, но существует предположение, что им мог быть великий Б. Растрелли.

Первоначально дом имел всего два этажа, был тёмно-красного цвета с белоснежными деталями пышного барочного декора.

В 40-50 гг. он был перекрашен в лазоревый цвет, а в 70-х гг. перестроен в стиле господствующего тогда в архитектуре классицизма.

Перестройка дома осуществлялась по проекту московского архитектора К. И. Бланка.

К концу XVIII века это был трёхэтажный дом светлого цвета с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х гг. XIX столетия приезжавший в «Полотняный Завод» А. С. Пушкин.

Усадьба Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб.

13:00 Посещения музея и экскурсия с гидом музея.

14:30 Прогулка-фотоссесия по усадебному парку.

16:00 Окончание нашего тура, обратная дорога до Калуги займёт 30-40 минут.