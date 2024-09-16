Фототур «Литературные выходные в Калуге»

Групповой тур в Калуге
Прогуляемся по тихому городу Тарусе, неслучайно называемому «русским Барбизоном», и насладимся его умиротворяющей атмосферой. Поговорим о знаменитых писателях и поэтах, узнаем, как они связаны с калужской землей.

Посетим музеи Марины Цветаевой и Константина Паустовского, осмотрим усадьбу, где несколько веков назад бывал Александр Пушкин. Увидим главные достопримечательности Калуги и устроим себе согревающий вечерний релакс в спа-центре.

А еще вы увезите с собой не только впечатления, но и море красочных снимков, ведь с вами будет профессиональный фотограф.
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
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Что вас ожидает:

Окунемся в поэтическую атмосферу
Окунемся в поэтическую атмосферу
Отправимся на экскурсии по Калуге и Тарусе и побываем в знаковых местах края, связанных со знаменитыми личностями
Согревающий релакс в спа-комплексе
Согревающий релакс в спа-комплексе
Огромный открытый бассейн под вечерним небом, джакузи, комплекс бань и саун — все это ждет нас!
При желании попробуем «цветаевский» пирог
При желании попробуем «цветаевский» пирог
Отведаем тот самый яблочный пирог, которым был знаменит гостеприимным дом семьи Цветаевых

Программа тура по дням

1 день

«Русский Барбизон» - Таруса

09:00 Начало экскурсии, встреча гостей. Ориентируемся на поезд из Москвы: 737А «Иван Паристый (двухэтажный состав)» Москва Киевская (Киевский вокзал) — Калуга-Сергиев Скит, отправление из Москвы в 06:50.

Мы выезжаем в Тарусу, время в пути — около 1 часа.

10:00 Завтрак. Кофе с «цветаевским» пирогом или «возвращение в СССР» (аутентичная столовая, которая помнит Беллу Ахмадулину). Голосуем за выбор места группой.

10:30-13:30 Большая обзорная экскурсия по Тарусе с местным коренным жителем.

В рамках экскурсии вы узнаете о тайнах дома Марины Цветаевой, о номинанте на Нобелевскую премию Константине Паустовском, про «расстрельный список» тарусских диссидентов, о Николае Заболоцком, чьи стихи положили начало ежегодному фестивалю в городе, и многое другое.

14:00 Посещение музея Марины Цветаевой и экскурсия с гидом музея.

15:00 Посещение музея Константина Паустовского и экскурсия с гидом музея.

16:00 Обед.

17:00 Обратная дорога в Калугу, время в пути — 1 час.

18:00 Хорошо погуляли, узнали много нового, увидели много интересного — самое время отдохнуть. Мы с вами посетим самый популярный калужский курорт.

Отдых в спа. «Калужские термы» — это не просто водный комплекс, это настоящий городской курорт!

Водный центр с современными бассейнами, детской зоной и джакузи, оснащенный водными аттракционами.

В составе комплекса 12 бань и саун различных видов и комплектаций, круглогодичные бассейны с термальной, морской водой и гидромассажем.

Окончание экскурсионного дня.

«Русский Барбизон» - Таруса«Русский Барбизон» - Таруса«Русский Барбизон» - Таруса
2 день

Калужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата Окуджавы

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Начало обзорной экскурсии по Калуге, поговорим о писателях и поэтах, связанных с нашим краем. Также посмотрим главные калужские достопримечательности — Каменный мост, «Палаты Коробова», памятник Биму, усадьбу Золотарёвых.

12:30 Отправляемся в усадьбу «Полотняный Завод». Музей был открыт 4 июня 1999 г., к 200-летию со дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трёхэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов.

Главный усадебный дом был построен в 30 годах XVIII века. К сожалению, не сохранилось документов, из которых можно было бы узнать имя его архитектора, но существует предположение, что им мог быть великий Б. Растрелли.

Первоначально дом имел всего два этажа, был тёмно-красного цвета с белоснежными деталями пышного барочного декора.

В 40-50 гг. он был перекрашен в лазоревый цвет, а в 70-х гг. перестроен в стиле господствующего тогда в архитектуре классицизма.

Перестройка дома осуществлялась по проекту московского архитектора К. И. Бланка.

К концу XVIII века это был трёхэтажный дом светлого цвета с ризалитами по основным фасадам. Именно таким видел этот дом в 30-х гг. XIX столетия приезжавший в «Полотняный Завод» А. С. Пушкин.

Усадьба Гончаровых была одной из наиболее крупных по размерам и наиболее богатых по убранству российских усадеб.

13:00 Посещения музея и экскурсия с гидом музея.

14:30 Прогулка-фотоссесия по усадебному парку.

16:00 Окончание нашего тура, обратная дорога до Калуги займёт 30-40 минут.

Калужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата ОкуджавыКалужские истории - в поисках шляпы Николая Гоголя и песен Булата Окуджавы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Бест Вестерн 4*.

Отель в центре города с хорошим рейтингом, чистым ремонтом и вкусным завтраком.

Завтрак включен в проживание.

Важно! В праздничные дни (ноябрьские и январские праздники) цена гостиницы может меняться, уточняйте заранее.

В случае отсутствия мест предоставляется аналогичная гостиница на выбор путешественника.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Бест Вестерн 4

1 ночь

Для размещения группы из 3 человек — номер «Suite» (26 м²). Номера высшей категории состоят из спальни с широкой двуспальной кроватью и гостиной с диваном, которую возможно использовать как зону для переговоров.

В распоряжении проживающих — мягкая мебель, телевизор с плоским экраном, предусмотрен мини-бар, холодильник, сейф и система кондиционирования, предоставляется бесплатный Wi-Fi доступ в интернет.

В номере имеются: рабочий стол, письменные принадлежности, вместительный гардероб и зеркало в полный рост.

Ванная комната располагает гидромассажной ванной-джакузи, есть санузел, предоставляются полотенца, фен, все необходимые туалетные принадлежности, халаты и тапочки.

Для размещения группы из 4 человек предоставляется два двухместных номера «TWIN». Стандартный номер (19 м²) для двухместного размещения располагает двумя раздельными односпальными кроватями. Предусмотрена рабочая зона. По запросу предоставляется гладильная доска с утюгом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перемещение во время экскурсии на комфортабельном автомобиле VOLVO ХС 90 (стаж вождения — 12 лет)
  • Обзорная экскурсия по Тарусе с коренным жителем
  • Входные билеты + экскурсия у местного гида в «Музей семьи Цветаевых»
  • Входные билеты + экскурсия у местного гида в «Музей Паустовского»
  • Обзорная экскурсия по Калуге
  • Входные билеты + экскурсия у местного гида в музей-усадьбу «Полотняный Завод»
  • 1 час в спа-курорте «Калужские термы» (входят полный комплекс бань и бассейнов)
  • Размещение в отеле в двух- или трехкомнатном номере (в зависимости от количества человек в группе)
  • Завтрак в гостинице во второй день
  • Фото- и видеосъёмка во время всей экскурсии (2 дня)
  • Готовый материал вы получите в течение недели по ссылке на облако
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Трансфер в первый день от «Калужских терм» до гостиницы (такси ходят регулярно, время в пути — 10-15 минут, стоимость — от 200 руб.)
  • По вашему желанию вы можете продлить пребывание в спа согласно их тарифам
  • Завтрак в Тарусе в первый день тура
  • Обеды, ужины
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Киевское направление Московской железной дороги, станция Калуга - Сергиев Скит
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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