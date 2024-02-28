Н Нудель Калужские выходные Организатором довольны

Н Нудель Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне

Т Тамара Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.

Л Лидия Калужские выходные Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.

Л Лидия По Калужскому тракту читать дальше Отдельная благодарность нашему экскурсоводу - Жукову Владимиру Павловичу. Это удивительный человек - прекрасный рассказчик, необыкновенно эрудирован, много удивительных наглядных экспонатов. Большое спасибо нашему водителю на нашу поездку. Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание.

Л Любовь Калужские выходные Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.

Л Любовь По Калужскому тракту В целом тур хороший. По программе: музей очень понравился и гид от музея выше всяких похвал. Монастыри тоже хорошо. А города заявленные в программе-это на 90% обзорная с автобуса. Т. е. проехали через город, вот и посмотрели.

В Вотинцева Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей читать дальше хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге. Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень

Т Татьяна Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.