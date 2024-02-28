Двухдневные экскурсионные туры Калуги

Найдено 8 туров в категории «2-дневные туры» в Калуге, цены от 12 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
19 900 за человека
Калужские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Калужские выходные
Начало: Москва
3 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 13 890 за человека
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 13 590 за человека
По Калужскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 12 590 за человека
Императорский маршрут по Калужской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут по Калужской области
Начало: Калуга
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 14 190 за человека
По Калужскому тракту зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590 за человека
Выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Калуге
Начало: Калуга
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
18 900 за человека
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Начало: Киевское направление Московской железной дороги, с...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
17 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Калужские выходные
    Организатором довольны
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
    Прекрасное путешествие с чудесным гидом Эдуардом. Всем рекомендуем- очень интересный и содержательный рассказ, комфортное размещение и забота со стороны организаторов.
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    Калужские выходные
    Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
  • Л
    Лидия
    28 ноября 2023
    По Калужскому тракту
    Ездили на 2 дня 25 - 26 ноября по Калужскому тракту. Прекрасное путешествие. Всё отлично организовано. Отличная гостиница, хорошее питание.
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    Отдельная благодарность нашему экскурсоводу - Жукову Владимиру Павловичу. Это удивительный человек - прекрасный рассказчик, необыкновенно эрудирован, много удивительных наглядных экспонатов. Большое спасибо нашему водителю на нашу поездку.

  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    Калужские выходные
    Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
  • Л
    Любовь
    27 ноября 2023
    По Калужскому тракту
    В целом тур хороший. По программе: музей очень понравился и гид от музея выше всяких похвал. Монастыри тоже хорошо. А города заявленные в программе-это на 90% обзорная с автобуса. Т. е. проехали через город, вот и посмотрели.
  • В
    Вотинцева
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень
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    хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге.

    Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
  • З
    Зырянова
    24 октября 2023
    По Калужскому тракту
    Отличные впечатления от поездки. Познавательно. Интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «2-дневные туры»

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  3. Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
  4. По Калужскому тракту
  5. Императорский маршрут по Калужской области
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
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