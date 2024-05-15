Туры на автобусе в Калуге

Найдено 15 туров в категории «На автобусе» в Калуге, цены от 12 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
7 сен в 10:00
18 090 за человека
Большие выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большие выходные в Калуге
Начало: Россия, Москва
2 ноя в 10:00
27 апр в 10:00
15 990 за человека
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
19 590 за человека
Большое Калужское кольцо
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большое Калужское кольцо
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
16 190 за человека
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 19 590 за человека
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
18 590 за человека
Большие зимние выходные в Калуге
🚌 На автобусе
скидка
2%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большие зимние выходные в Калуге
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
2100020 490 за человека
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
от 1900018 090 за человека
Калужские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Калужские выходные
Начало: Москва
3 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 13 890 за человека
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 13 590 за человека
По Калужскому тракту
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту
Начало: Москва, метро Юго-Западная
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 12 590 за человека
Императорский маршрут по Калужской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут по Калужской области
Начало: Калуга
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 14 190 за человека
По Калужскому тракту зимой
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590 за человека
Выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Калуге
Начало: Калуга
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
18 900 за человека
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Фототур «Литературные выходные в Калуге»
Начало: Киевское направление Московской железной дороги, с...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
17 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    Большое Калужское кольцо
    Отличная организация тура.
  • И
    Инна
    15 мая 2024
    Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    Все организовать о на уровне, никаких накладок, все четко. Приятно сотрудничать с ответственными мастерами своего дела.
  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Хорошая работа всех сотрудников и адекватное сопровождение экскурсовода Раисы Петровны (к сож. не знаю фамилии) М. Г.
  • Р
    Рубайло
    4 мая 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Спасибо, за познавательный и хорошо организованный тур. Вся программа тура выполнена. Транспорт чистый и комфортабельный. Гид прекрасно организовывал работу с группой, подача информации интересная.
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    Добрый день!!! Спасибо, все было прекрасно, я довольна👍👍
  • Р
    Рубайло
    4 мая 2024
    Большие зимние выходные в Калуге
    Путешествовали с удовольствием, в последующем тоже путешествовать с вашей компанией.
  • А
    Анна
    13 марта 2024
    Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
    Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов
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    организаторских, хочу отметить, при заселении в гостиницу, одновременно приехало 3 автобуса по 40 человек, работал один менеджер, она должна была сканировать паспорта, и подписывать документы, собственно говорят, заселение затягивается (гостиница Амбасодор). Еще момент, возможно я упустила и информация была, но все же стоит обращать внимание, что данная гостиница, хоть и в черте города, но фактически это уже пригород, и до центра 20 минут на такси. Сама гостиница хорошая, но все же стоит понимать, что придется ехать в центр на такси, а это примерно 500 руб. в одну сторону и еще ожидание. Второй момент минус-это посещение ясной поляны, на нее закладываются 2 часа и в него входит свободное время. К сожалению за 2 часа посетить основной дом + флигель + могилу не возможно, это ровно 2,5 часа и собственно свободного времени нет, даже купить сувенир. Третий момент, это питание, из трех дней, только еда в Туле, была вкусной. В первый день, из минусов, абсолютно невкусная варенная картошка, хотя я уж не знаю, как можно было ее испортить и рыба под майонезом, что тоже странный выбор, рыба продукт специфичный и не все ее едят, особенно дети. А в третий день в Серпухове, обед так же, был не очень вкусным, суп с разваренными макаронами, и арестная булочка, рис и каток в были нормальными. К сожалению, поскольку это групповое питание, и времени на заказывание блюд нет, то организаторам стоит обратить внимание на выбор кафе и меню по питанию. Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.

  • Г
    Голубева
    1 марта 2024
    Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
    В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
    Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
  • Н
    Нудель
    28 февраля 2024
    Калужские выходные
    Организатором довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На автобусе»

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  5. Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Сколько стоит тур в Калуге в июне 2024
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