Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов

Групповой тур в Калуге
4.7
3 отзыва
Вдохновляющие пейзажи Калужской области, тихие улицы областного центра и старинного Серпухова разнообразят Ваши выходные и подарят незабываемые впечатления! Вы восхитититесь архитектурными памятниками, прикоснетесь к истории и культуре этих мест и почувствуете особую атмосферу храмов и монастырей, которые славятся на всю Россию.
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Ближайшие даты:
9
мая
8
июн
6
июл
7
сен

Что вас ожидает:

Очаровательные улочки Калуги
Очаровательные улочки Калуги
Прогуляемся по одному из старейших городов русской провинции
Православная святыня
Православная святыня
Увидим один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры – Оптину пустынь
Красота приокских мест
Красота приокских мест
Отправимся в Тарусу любоваться чудесными пейзажами, которыми вдохновлялись художники и поэты

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" — первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято — Тихонова пустынь. Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига. В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Переезд в Калугу.

Обед.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранил застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице г. Калуга.

Ужин самостоятельно за дополнительную плату.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
2 день

Козельск. Оптина Пустынь. Казанская Амвросиевская пустынь

08:30 Завтрак, освобождение номеров.

09:00 Отправление на загородную экскурсию.

Козельск — город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.

Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.

Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.

Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.

Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.

Поздний обед.

Возвращение в Калугу.

Свободное время.

Козельск. Оптина Пустынь. Казанская Амвросиевская пустыньКозельск. Оптина Пустынь. Казанская Амвросиевская пустыньКозельск. Оптина Пустынь. Казанская Амвросиевская пустыньКозельск. Оптина Пустынь. Казанская Амвросиевская пустынь
3 день

Экскурсия в Тарусу. Серпухов

7:00-8:30 Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедральный Собор Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Экскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
180902109017890

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Отель «Hilton Garden Inn»

2 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (2 ночи, гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (автобус туркласса)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи (не включенные в программу)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
24 июня 2023
Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест.

Не всем подойдет.
Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест.Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест.Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест.Интересный тур, я бы даже сказала, духовный, поскольку в туре предусмотрено большое количество церквей и святых мест.
Р
4 мая 2024
Путешествовали с удовольствием, в последующем тоже путешествовать с вашей компанией.
Н
28 фев 2024
Организатором довольны

Тур входит в следующие категории Калуги

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