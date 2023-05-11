Большие выходные в Калуге

Групповой тур в Калуге
5
3 отзыва
«Купчиха-Калуга» и ее окрестности! Вас ждет знакомство с одним из старейших городов центральной части России, сохранившим уникальную застройку и неповторимое очарование.

Раскройте секреты производства бумаги, узнайте любопытные факты из жизни семьи Гончаровых и изучите историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных орбитальных станций.
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

Очаровательные улочки Калуги
Очаровательные улочки Калуги
Прогуляемся по одному из старейших городов русской провинции
Музей-усадьба Гончаровых
Музей-усадьба Гончаровых
Посетим усадьбу, где жила жена Александра Пушкина, и прогуляемся по любимой аллее поэта
Уникальные экспозиции Музея космонавтики
Уникальные экспозиции Музея космонавтики
Посетим первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая информация.

Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Переезд в Калугу.

Обед.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите:

  • Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
  • палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
  • Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
  • присутственные места, где вершил судьбу губернии генерал-губернатор Кречетников;
  • Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
  • здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
  • усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II;
  • Городской сад, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи;
  • кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице г. Калуги.

Ужин самостоятельно.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
2 день

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"

08:00 Завтрак. Отъезд на экскурсию в Полотняный завод.

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод".

Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт. Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.

В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров – основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы 18 века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Обед (накрытие).

Музей бумаги «Бузеон».

На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги. У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.

Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"
3 день

Экскурсия в Музей истории космонавтики, мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

08:00 Завтрак, освобождение номеров. Отъезд на экскурсию.

Экскурсия в Музей истории космонавтики.

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. Между собой корпуса соединил подземный переход.

Обед.

Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (экскурсия) в Калуге находится недалеко от реки Оки. С ним связано 29 лет жизни ученого. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.

Отъезд в Москву.

21:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (ближайшая станция метро).

Экскурсия в Музей истории космонавтики, мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоЭкскурсия в Музей истории космонавтики, мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоЭкскурсия в Музей истории космонавтики, мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоЭкскурсия в Музей истории космонавтики, мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Калуге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
20 49023 49020 290

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Отель «Hilton Garden Inn»

2 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе (1 завтрак, 3 ужина)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 мая 2023
Тур "Большие выходные в Калуге" очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр Николаевич рассказывал нам о природе, истории, великих людях Калужского края, спасибо ему.
Тур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр НиколаевичТур &quot;Большие выходные в Калуге&quot; очень понравился! Посетили очень много интересных мест. Замечательный гид Александр Николаевич
А
15 июня 2022
Нам поездка очень понравилась, все экскурсоводы были большие профессионалы! Отдельное спасибо, что ребятам, у которых случилось несчастье, вернули деньги.
Н
28 фев 2024
Организатором довольны

Тур входит в следующие категории Калуги

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