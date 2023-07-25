Экскурсионный тур «Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей» на 2 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Эта поездка — не просто экскурсии, а погружение во эпоху Пушкина и Толстого и настоящая машина времени.
Вас ждёт прогулка по парадным залам дома Гончаровых и история усадьбы Толстых и традиций их семьи: вы даже узнаете, какие спортивные игры они любили и как именно леса нашли своё отражение в творчестве писателя. А ещё вы увидите древние города России и окунётесь в 300-летнюю историю производства бумаги в интерактивном музее.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
Первая точка нашего маршрута. Музей-усадьба «Полотняный завод». Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи — Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Музей «БУЗЕОН» — интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
Обед. Переезд в Калугу.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице.
Ужин по программе тура не предусмотрен.
Обзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба Толстого
7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («Шведский стол»), освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию.
Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна».*
Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.
Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого. Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Обед.
Тула! Город мастеров и оружейников — Тула. Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский Кремль и храмы XVII-XIX веков. Город глобально изменился — вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».
Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.
*В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: **«Традиции русской усадьбы» — экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.
- Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий. Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.
- Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867-1945 гг.).
17:30 Окончание экскурсионного дня.
Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00 (ближайшая станция метро).
Станцию метро можно уточнять за неделю, так как если во второй день приезд из Калуги, то окончание тура у метро Саларьево или Юго-Западная, если заканчиваем Тулой — метро Анино.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: Амбассадор, Best Western или Калуга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|10 890
|Доплата за одноместное размещение
|1 200
|Третий в номере
|10 790
Варианты проживания
Отель Амбассадор Калуга
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница Best Western Kaluga Hotel
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница Калуга
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице (3*, 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи по программе тура и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание вне программы
- Место начала и завершения?
- Москва, метро Юго-Западная
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.
- Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.