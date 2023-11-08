Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов

Групповой тур в Калуге
5
3 отзыва
Загадки и интересные факты из истории Калужской, Тульской областей и Серпухова ждут Вас в этом туре.

Вы побываете в «Ясной поляне», посетите интерактивный музей бумаги и привезете сладкие тульские сувениры своим родным и близким. Увлекательные длинные выходные начинаются!
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Ближайшие даты:
8
июн
6
июл
3
авг
17
авг
7
сен

Что вас ожидает:

Очаровательные улочки Калуги
Очаровательные улочки Калуги
Прогуляемся по одному из старейших городов русской провинции
Красота приокских мест
Красота приокских мест
Отправимся в Тарусу любоваться чудесными пейзажами, которыми вдохновлялись художники и поэты
Тульские пряники
Тульские пряники
Узнаем все про Тулу на обзорной экскурсии и посетим торговые ряды в кремле

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-усадьба «Ясная поляна». Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л. Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.

Уникальность этого дома – в сохранении подлинной обстановки, личных вещей его обитателей. Вы можете пройтись по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л. Н. Толстой.

Самостоятельная прогулка до могилы писателя (по желанию).

Обед (накрытие).

Выезд в Тулу.

Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города (в том числе красавец-кремль и храмы XVII-XIX веков).

В исторической части города около десятка музеев, в том числе Музей оружия, Музей самоваров (желающие смогут посетить самостоятельно) и другие.

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в кремле, где можно приобрести тульские сладости.

Переезд в Калугу.

Размещение в гостинице г. Калуга.

Ужин самостоятельно.

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - ТулаМузей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула
2 день

Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по Калуге

8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»).

09:00 Отправление наэкскурсию.

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод".

Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.

В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров – основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Обед (накрытие).

Музей бумаги «Бузеон». На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги.

У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Возвращение в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Калуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по КалугеКалуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по КалугеКалуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по КалугеКалуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по КалугеКалуга - музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по Калуге
3 день

Таруса - Серпухов

7:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

08:30 Отправление на экскурсию в Тарусу – «Русский Барбизон».

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

Именно художники и поэты назвали Тарусу «Русский Барбизон», проводя параллель с французским Барбизоном – городком под Парижем, излюбленным местом для пейзажистов «барбизонской школы».

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

В программе экскурсии:

  • Красная гора;
  • Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша»;
  • Кафедральный Собор Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Таруса - СерпуховТаруса - СерпуховТаруса - СерпуховТаруса - СерпуховТаруса - Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
19 59022 59019 390

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Отель «Hilton Garden Inn»

2 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику – помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы – всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Какая экскурсия может быть вместо музея-усадьбы Л. Н. Толстого?

В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» – экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.

Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.

Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 г. г.)

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Как я найду гида?

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (Москва).

Гид встречает с табличкой Усадьбы и «Русский Барбизон» у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
8 ноя 2023
Поездка была очень хорошая. Масса разнообразных впечатлений. Очень интересно и познавательно.
Е
11 мая 2023
Огромное Спасибо экскурсоводу - Раисе Петровне за очень интересное сопровождение всех тех удивительных мест, которые мы посетили. обзорные экскурсии по городам сами по себе очень сжатые, хотелось бы большего объема. В целом - все на высоте!
М
10 мая 2023
Я в восторге от путешествия, своим друзьям порекомендую однозначно. Особенно были рады нашему экскурсоводу Раисе Петровне, ей особая благодарность!

Тур входит в следующие категории Калуги

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