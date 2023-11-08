1 день

Музей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-усадьба «Ясная поляна». Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л. Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.

Уникальность этого дома – в сохранении подлинной обстановки, личных вещей его обитателей. Вы можете пройтись по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л. Н. Толстой.

Самостоятельная прогулка до могилы писателя (по желанию).

Обед (накрытие).

Выезд в Тулу.

Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города (в том числе красавец-кремль и храмы XVII-XIX веков).

В исторической части города около десятка музеев, в том числе Музей оружия, Музей самоваров (желающие смогут посетить самостоятельно) и другие.

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в кремле, где можно приобрести тульские сладости.

Переезд в Калугу.

Размещение в гостинице г. Калуга.

Ужин самостоятельно.