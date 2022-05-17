Вас ждут величественные храмы, интересные музеи и места, связанные с именами известных писателей и художников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Боровск - Малоярославец - Калуга - Музей космонавтики
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами.
Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов. В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!
Малоярославец — «Город воинской славы».
Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Экскурсия в первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Экспозиция раскрывает историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице г. Калуги (центр города).
Ужин самостоятельно.
Козельск - Оптина Пустынь - храм Спасо-Преображения - Свято-Амвросиевская женская обитель
8:30 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
09:00 Отправление на загородную экскурсию. Путевая информация.
Козельск — город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Семь недель, больше чем все города Северо-Восточной Руси вместе взятые, оборонялся город. Завоеватели не только ненавидели, но и уважали героизм наших предков. Поэтому Козельск был возрожден на старом месте и под старым именем.
В 15 веке город входит в передовую оборонительную засечную черту. Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.
Свято-Введенская Оптина Пустынь — один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры. Оптина Пустынь — это ее старцы.
Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.
Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино. Это настоящее чудо архитектуры…
Величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом; посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.
Поздний обед.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
Экскурсия в Тарусу. Серпухов
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("шведский стол"), освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию.
Таруса, обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым — Мусатовым А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками. Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
В свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Обед в кафе г. Серпухов.
Серпухов, обзорная экскурсия. Серпухов — это старинный русский город, крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», церкви Николы Белого, в которой находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Размещение на дополнительном месте
|18590
|21590
|18390
Варианты проживания
Отель «Best Western»
"Best Western Kaluga Hotel" ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Отель «Hilton Garden Inn Kaluga»
Гостиница «Hilton Garden Inn Kaluga» расположена в Калуге.
Для размещения гостей гостиница предоставляется 134 просторных номера. Все оформлены в классическом стиле, теплых тонах. Каждый располагает телевизором, холодильником, кондиционером и собственной ванной комнатой. На всей территории предоставляется бесплатный интернет.
В собственном ресторане можно отведать блюда европейской кухни, а в баре заказать любимый напиток.
Для бизнесменов организован конференц-зал со всеми необходимыми принадлежностями для проведения предстоящего мероприятия.
Аэропорт Калуги удален на 7,5 км, а железнодорожный вокзал на 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как вести себя в православном храме?
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Где происходит встреча с группой?
Город выезда: Москва.
Время место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная.
Гид встречает с табличкой Большое калужское кольцо у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
И пришлось сравнивать экскурсоводов (первых 2 дня не повезло с экскурсоводом).
А тур и её программа - супер! Спасибо!