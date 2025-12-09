Европейские путешественники, посещавшие в 19 веке Калугу, отмечали: «Ежели смотреть с правого берега на город, то имеет он прямо величественный вид на высокой горе… с множеством своих церквей, коих число
Описание экскурсииВ ходе нашего путешествия по историческому центру Калуги мы будем осматривать самые красивые и знаменитые храмы города. Вы услышите рассказы об истории и архитектуре этих храмов, полюбуетесь их красотой, прикоснетесь к святыням, хранящимся там. Важная информация: Нам предстоит осмотреть 7 храмов. Один из них - Храм в честь Преображения Господня "под горой, на Подоле" - мы осматриваем факультативно, то есть по вашему желанию, т. к. он находится под горой, к нему крутой спуск, а затем - возвращение обратно, предстоит сложный подъем в гору. Подъем на колокольню Успенского собора и экскурсия там с колокольным звоном - по вашему желанию и оплачиваются дополнительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Храм в честь Преображения Господня «под горой, на Подоле» с приделом Казанской иконы Божией Матери (факультативно)
- Храм Георгия Победоносца «за лавками»
- Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский)
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву»
- Храм Успения Пресвятой Богородицы
- Храм Георгия Победоносца «за верхом»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсия на колокольню Успенского собора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Старый Торг, 4
Завершение: Улица Баумана, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9-00ч.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Нам предстоит осмотреть 7 храмов. Один из них - Храм в честь Преображения Господня «под горой, на Подоле» - мы осматриваем факультативно, то есть по вашему желанию, Т. К. он находится под горой, к нему крутой спуск, а затем - возвращение обратно, предстоит сложный подъем в гору
- Подъем на колокольню Успенского собора и экскурсия там с колокольным звоном - по вашему желанию и оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
