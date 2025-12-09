Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше простирается до 36…».



В солнечную погоду по всему городу были видны сверкающие золоченые купола и слышался колокольный звон.



Калуга и сегодня богата на православные храмы, неподражаемые по своей красоте и великолепию, удивляющие разнообразием архитектуры.



Я приглашаю вас в путешествие по нескольким самым замечательным храмам древнего города, которые не оставляют равнодушным даже самого искушенного туриста. Европейские путешественники, посещавшие в 19 веке Калугу, отмечали: «Ежели смотреть с правого берега на город, то имеет он прямо величественный вид на высокой горе… с множеством своих церквей, коих число

Ольга Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно с 9-00ч. 10% Скидка на заказ 5500 выгода 550 ₽ 4950 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии В ходе нашего путешествия по историческому центру Калуги мы будем осматривать самые красивые и знаменитые храмы города. Вы услышите рассказы об истории и архитектуре этих храмов, полюбуетесь их красотой, прикоснетесь к святыням, хранящимся там. Важная информация: Нам предстоит осмотреть 7 храмов. Один из них - Храм в честь Преображения Господня "под горой, на Подоле" - мы осматриваем факультативно, то есть по вашему желанию, т. к. он находится под горой, к нему крутой спуск, а затем - возвращение обратно, предстоит сложный подъем в гору. Подъем на колокольню Успенского собора и экскурсия там с колокольным звоном - по вашему желанию и оплачиваются дополнительно.

Ежедневно с 9-00ч. Выбрать дату