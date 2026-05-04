Эта экскурсия состоит из двух частей. Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с космическими свершениями наших соотечественников и как отразились эти достижения в канве города. А после пройдете в Музей космонавтики, где с местным гидом исследуете уникальные космические корабли и станции и погрузитесь в историю космоса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Космические страницы в хронике города

Экскурсия начнется с площади Мира. Здесь находится памятник Циолковского и ракету за его спиной как символ его жизни — сегодня будем много говорить об этом ученом. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского встретим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.

А дальше пройдем к первому в мире Музею космонавтики, где встретим Гагарина. Окружают здание настоящие ракеты: СС-18, ракета-носитель «Восток», метеорологические ракеты — после прогулки по территории направимся внутрь музея.

Сквозь время и пространства в Музее космонавтики

Вместе с гидом музея вы совершите путешествие по разным вехам освоения космоса — от технического наследия Циолковского до экспозиции современного комплекса музея. Рассмотрите полномасштабные макеты автоматических станций «Луна-1», «Зонд-3», «Венера-1» и Осмотрите самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Исследуете жилые и технические отсеки легендарного «Восток», побываете на станции «МИР», а на борту комплекса «Юпитер 2» почувствуете себя испытателем в медико-биологическом эксперименте. И конечно, узнаете, зачем используются все эти загадочные космические приборы и каково это, жить и работать в невесомости.

Организационные детали

Пешеходную экскурсию по городу проведет один из гидов нашей команды (1,5 ч); индивидуальную экскурсию по музею проводят только сотрудники музея (1 ч)

Дополнительные расходы:

— Входные билеты (в историческое здание и комплекс «Вторая очередь»): 550 ₽/взрослые, 250 ₽/дети от 7 до 17 лет, 350 ₽/студенты и пенсионеры

— Индивидуальная экскурсия по Музею космонавтики (возможность проведения зависит от даты бронирования): по историческому зданию и комплексу «Вторая очередь» — 9000 ₽, по комплексу «Вторая очередь» — 6000 ₽.

Обратите внимание: индивидуальную экскурсию в Музей космонавтики необходимо бронировать заранее, лучше за 3–4 недели; на ближайшие даты мест может не быть.

— Или экскурсия в составе сборных групп Музею космонавтики (до 25 человек) по историческому зданию и комплексу «Вторая очередь» — 300 ₽ с чел.