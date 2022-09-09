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Описание
Что вас ожидает
Космические страницы в хронике города
Экскурсия начнется с площади Мира. Здесь находится памятник Циолковского и ракету за его спиной как символ его жизни — сегодня будем много говорить об этом ученом. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского встретим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.
А дальше пройдем к первому в мире Музею космонавтики, где встретим Гагарина. Окружают здание настоящие ракеты: СС-18, ракета-носитель «Восток», метеорологические ракеты — после прогулки по территории направимся внутрь музея.
Сквозь время и пространства в Музее космонавтики
Вместе с гидом музея вы совершите путешествие по разным вехам освоения космоса — от технического наследия Циолковского до экспозиции современного комплекса музея. Рассмотрите полномасштабные макеты автоматических станций «Луна-1», «Зонд-3», «Венера-1» и Осмотрите самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Исследуете жилые и технические отсеки легендарного «Восток», побываете на станции «МИР», а на борту комплекса «Юпитер 2» почувствуете себя испытателем в медико-биологическом эксперименте. И конечно, узнаете, зачем используются все эти загадочные космические приборы и каково это, жить и работать в невесомости.
Организационные детали
Пешеходную экскурсию по городу проведет один из гидов нашей команды (1,5 часа); индивидуальную экскурсию по музею проводят только сотрудники музея (2 часа)
Обратите внимание: экскурсию в Музей космонавтики необходимо бронировать заранее, лучше за 3-4 недели; на ближайшие даты мест может не быть
Дополнительно оплачиваются входные билеты (в историческое здание и комплекс «Вторая очередь»): 450 руб. взрослые, 150 руб. дети в возрасте от 7 до 17 лет, 300 руб. студенты и пенсионеры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калуге
Провела 1047 экскурсий для 1953 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!