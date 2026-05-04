Экскурсия начнется с площади Мира. Здесь находится памятник Циолковского и ракету за его спиной как символ его жизни — сегодня будем много говорить об этом ученом. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского встретим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.
А дальше пройдем к первому в мире Музею космонавтики, где встретим Гагарина. Окружают здание настоящие ракеты: СС-18, ракета-носитель «Восток», метеорологические ракеты — после прогулки по территории направимся внутрь музея.
Сквозь время и пространства в Музее космонавтики
Вместе с гидом музея вы совершите путешествие по разным вехам освоения космоса — от технического наследия Циолковского до экспозиции современного комплекса музея. Рассмотрите полномасштабные макеты автоматических станций «Луна-1», «Зонд-3», «Венера-1» и Осмотрите самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Исследуете жилые и технические отсеки легендарного «Восток», побываете на станции «МИР», а на борту комплекса «Юпитер 2» почувствуете себя испытателем в медико-биологическом эксперименте. И конечно, узнаете, зачем используются все эти загадочные космические приборы и каково это, жить и работать в невесомости.
Организационные детали
Пешеходную экскурсию по городу проведет один из гидов нашей команды (1,5 ч); индивидуальную экскурсию по музею проводят только сотрудники музея (1 ч)
Дополнительные расходы: — Входные билеты (в историческое здание и комплекс «Вторая очередь»): 550 ₽/взрослые, 250 ₽/дети от 7 до 17 лет, 350 ₽/студенты и пенсионеры — Индивидуальная экскурсия по Музею космонавтики (возможность проведения зависит от даты бронирования): по историческому зданию и комплексу «Вторая очередь» — 9000 ₽, по комплексу «Вторая очередь» — 6000 ₽. Обратите внимание: индивидуальную экскурсию в Музей космонавтики необходимо бронировать заранее, лучше за 3–4 недели; на ближайшие даты мест может не быть. — Или экскурсия в составе сборных групп Музею космонавтики (до 25 человек) по историческому зданию и комплексу «Вторая очередь» — 300 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провела экскурсии для 23769 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Фактически это 2 экскурсии, 2 экскурсовода. Первая - прогулка по району космонавтов. Увлекательный рассказ о городе, его истории, Циолковском. Вторая часть экскурсии - экскурсия по музею космонавтики. Берите полный пакет, экскурсия по читать дальшеуменьшить
обоим залам музея! Экскурсовод энергично дает обзор по самым интересным фактам и экспонатам, сами половину этих фактов просто пропустите. Второй новый зал музея - это то, ради чего стоит ехать в Калугу! Огромное впечатление от всей информации. После экскурсии хотелось сказать - «теперь о космонавтике я знаю почти все!»)))
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О
Ольга
24 мая 2026 года была на экскурсии «Калуга космическая»,гид Ольга,прекрасно владеет материалом,последовательно,интересно, единственное не дошли до памятника Гагарину при въезде со стороны моста,хотя время позволяло,в каких-то моментах можно было ускориться,даже несмотря на то,что я изначально приехала не в тот сквер,потеря по времени составила 13 минут, тайминга хватало.
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Сергей
Калуга космическая - это космос! Очень интересная экскурсия по городу, естественно с уклоном в космическую и около космическую тему. Очень хороший гид Ольга Андреевна. Сценарий экскурсии очень интересный. В музее попали на групповую экскурсию также к замечательному экскурсоводу Анне, узнали много нового.
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А
Анна
В экскурсию не входит посещение музея. Экскурсовод по городу замечательный. Спасибо. Оставляет на пороге музея. Дальше отдельная оплата и другая экскурсия, если хотите, конечно.
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Юлия
Шикарная экскурсия! Много информации! Познавательно!
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Любовь
Экскурсия по городу прошла на хорошем уровне. Гид Ольга Андреевна старательно преподносит информацию и проводит её интерактивно, что заинтересовывает и взрослых, и детей (с нами был 12 -летний внук). Экскурсия по читать дальшеуменьшить
"Музею космонавтики" прошла не на том уровне, как планировалось: не были определены в группу с гидом (" бродили" самостоятельно по указателям на пандусе), хотя заказ в экскурсии "с гидом в группе" была заказана за месяц заранее; 06.10.2025. Предоплата была внесена в указанный день. За 3 дня до экскурсии сообщили, что" на экскурсию с гидом нет билетов". Невероятная безответственность. При таком " проколе" можно было бы хотя бы в 2 разные группы присоединить по 1 человеку. Организатор даже не попыталась что -либо предпринять. Этот факт очень огорчил.
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