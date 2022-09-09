Эта экскурсия состоит из двух частей. Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с космическими свершениями наших соотечественников и как отразились эти достижения в канве города. А после пройдете в Музей космонавтики, где с местным гидом исследуете уникальные космические корабли и станции и погрузитесь в историю космоса.

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Описание

Что вас ожидает

Космические страницы в хронике города

Экскурсия начнется с площади Мира. Здесь находится памятник Циолковского и ракету за его спиной как символ его жизни — сегодня будем много говорить об этом ученом. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского встретим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.

А дальше пройдем к первому в мире Музею космонавтики, где встретим Гагарина. Окружают здание настоящие ракеты: СС-18, ракета-носитель «Восток», метеорологические ракеты — после прогулки по территории направимся внутрь музея.

Сквозь время и пространства в Музее космонавтики

Вместе с гидом музея вы совершите путешествие по разным вехам освоения космоса — от технического наследия Циолковского до экспозиции современного комплекса музея. Рассмотрите полномасштабные макеты автоматических станций «Луна-1», «Зонд-3», «Венера-1» и Осмотрите самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Исследуете жилые и технические отсеки легендарного «Восток», побываете на станции «МИР», а на борту комплекса «Юпитер 2» почувствуете себя испытателем в медико-биологическом эксперименте. И конечно, узнаете, зачем используются все эти загадочные космические приборы и каково это, жить и работать в невесомости.

Организационные детали