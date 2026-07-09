Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

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Винтажная Калуга

Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Приглашаю вас взглянуть на Калугу через мир старинных вещей и поохотиться за артефактами ушедших эпох. Мы исследуем антикварные лавки и блошиные рынки, где притаились кусочки городской истории. Пройдем по старинным улицам и перенесемся в 19 век.

Вы увидите Калугу изнутри и отыщете винтажный сувенир, который станет лучшей альтернативой обычному магнитику.
5
24 отзыва
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга

Описание экскурсии

Охота за калужскими сувенирами

Как заядлый коллекционер и любитель старины, я помогу вам проникнуть в антикварный мир Калуги и отыскать вещи, которые заинтересуют именно вас. Мы отправимся в сувенирные лавки и антикварные магазинчики, расположенные в исторических зданиях или рядом с ними. А после наведаемся на блошиный или «Железный» рынок, куда редко добираются туристы. Вы сможете присмотреть вещицы с символикой города, картины с изображением улиц Калуги, старинные монеты, военную атрибутику, статуэтки и другие сокровища.

История города в вещах, фотографиях и рассказах

Кроме поиска интересных вещей мы уделим внимание и истории Калуги, ведь наш маршрут охватит многие достопримечательности центра: дом К. Э. Циолковкого, дворец Золоторевых, в котором бывал император Александр I, знаменитый каменный мост. Я расскажу о главных вехах города — от его первого упоминания в 1371 году до сегодняшнего дня. А архивные фотографии и антикварные предметы прошлых эпох дополнят образ Калуги.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить как пешком, так и на автотранспорте. При заказе легкового автомобиля дополнительно оплачивается аренда — 400 рублей за час.
  • Гид не несет ответственности за режим работы антикварных магазинов, сувенирных лавок и «блошиного» рынка
  • Если вы коллекционируете что-то или ищете определенные вещи, напишите об этом при бронировании экскурсии, и я скорректирую маршрут под ваши пожелания

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 2628 туристов
Приветствую вас, гости Калуги! Меня зовут Эдуард, я коренной житель Калужской губернии, работаю гидом уже без малого пять лет. Мой подход к экскурсиям не совсем обычный — я провожу их
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в форме солдата начала 20 века. Это помогает погрузиться в соответствующую эпоху. А также показываю различные антикварные предметы и фото старинной Калуги, чтобы вы могли сравнить современный вид города с его обликом столетней давности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вера
Все было интересно, необходима удобная обувь,очень увлекательно,полностью довольны
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Ксения
Необыкновенное путешествие во времени! возможность посмотреть, потрогать, почувствовать купеческую Калугу и её жителями. Очень здорово!
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Екатерина
Экскурсия была супер!
Прошли по всем закоулочкам с достопримечательностями. Очень много объектов посмотрели за 3 часа. Купили сувениры, я даже на "блошинки" вещицу интересную нашла. И нас познакомили с калужским тестом,
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если бы гид не рассказал, то я бы и не задумалась покупать какое-то там тесто. =)
Эдуард - прекрасный гид. Помимо основной информации было и много дополнительной, архивные фото и документы из личной коллекции. Иногда, и это прекрасно, формат экскурсии переходил на живой диалог, но мы были вдвоем с подругой, поэтому оно было возможно, а пообщаться с Эдуардом очень приятно и интересно. Нам все очень понравилось.
Эдуард, спасибо Вам огромное! Если еще поедем в Калугу, то снова к Вам уже на другую экскурсию.

Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!
Экскурсия была супер!+1
Экскурсия была супер!
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Галина
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
Очень любопытная экскурсия, было интересно! Эдуарду всего самого наилучшего, процветания и удачи в поисках новых артефактов в его любимом деле!
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Татьяна
На эту поездку выбрала винтажный формат и не прогадала 😃 Эдуард с прекрасными знаниями, душевным подходом и великолепным знанием истории города помог не только узнать новые факты и легенды, но и подобрать прекрасные антикварные подарки близким и себе, любимой. Спасибо!!!
На эту поездку выбрала винтажный формат и не прогадала 😃 Эдуард с прекрасными знаниями, душевным подходом
На эту поездку выбрала винтажный формат и не прогадала 😃 Эдуард с прекрасными знаниями, душевным подходом
На эту поездку выбрала винтажный формат и не прогадала 😃 Эдуард с прекрасными знаниями, душевным подходом
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Татьяна
Эдуард хороший рассказчик и увлекательно рассказывает о своем хобби, всем рекомендую прикоснуться к редкому делу коллекционирования антиквариата!!! большое спасибо за прогулку!!!
Эдуард хороший рассказчик и увлекательно рассказывает о своем хобби, всем рекомендую прикоснуться к редкому делу коллекционирования
Эдуард хороший рассказчик и увлекательно рассказывает о своем хобби, всем рекомендую прикоснуться к редкому делу коллекционирования
Эдуард хороший рассказчик и увлекательно рассказывает о своем хобби, всем рекомендую прикоснуться к редкому делу коллекционирования
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