Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вас взглянуть на Калугу через мир старинных вещей и поохотиться за артефактами ушедших эпох. Мы исследуем антикварные лавки и блошиные рынки, где притаились кусочки городской истории. Пройдем по старинным улицам и перенесемся в 19 век. Вы увидите Калугу изнутри и отыщете винтажный сувенир, который станет лучшей альтернативой обычному магнитику.

Описание экскурсии

Охота за калужскими сувенирами

Как заядлый коллекционер и любитель старины, я помогу вам проникнуть в антикварный мир Калуги и отыскать вещи, которые заинтересуют именно вас. Мы отправимся в сувенирные лавки и антикварные магазинчики, расположенные в исторических зданиях или рядом с ними. А после наведаемся на блошиный или «Железный» рынок, куда редко добираются туристы. Вы сможете присмотреть вещицы с символикой города, картины с изображением улиц Калуги, старинные монеты, военную атрибутику, статуэтки и другие сокровища.

История города в вещах, фотографиях и рассказах

Кроме поиска интересных вещей мы уделим внимание и истории Калуги, ведь наш маршрут охватит многие достопримечательности центра: дом К. Э. Циолковкого, дворец Золоторевых, в котором бывал император Александр I, знаменитый каменный мост. Я расскажу о главных вехах города — от его первого упоминания в 1371 году до сегодняшнего дня. А архивные фотографии и антикварные предметы прошлых эпох дополнят образ Калуги.

Организационные детали