Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

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Винтажная Калуга

Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города

Эдуард
Эдуард – Гид из Калуги
Приглашаю вас взглянуть на Калугу через мир старинных вещей и поохотиться за артефактами ушедших эпох.

Мы исследуем антикварные лавки и блошиные рынки, где притаились кусочки городской истории 📖.

Пройдем по старинным улицам и перенесемся в 19 век.

Вы увидите Калугу изнутри и отыщете винтажный сувенир 🎁, который станет лучшей альтернативой обычному магнитику.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Винтажная Калуга
Винтажная Калуга

Что вас ожидает

Охота за калужскими сувенирами
Как заядлый коллекционер и любитель старины, я помогу вам проникнуть в антикварный мир Калуги и отыскать вещи, которые заинтересуют именно вас. Мы отправимся в сувенирные лавки и антикварные магазинчики, расположенные в исторических зданиях или рядом с ними. А после наведаемся на блошиный или «Железный» рынок, куда редко добираются туристы. Вы сможете присмотреть вещицы с символикой города, картины с изображением улиц Калуги, старинные монеты, военную атрибутику, статуэтки и другие сокровища.

История 📖 города в вещах, фотографиях и рассказах
Кроме поиска интересных вещей мы уделим внимание и истории 📖 Калуги, ведь наш маршрут охватит многие достопримечательности 🏛️ центра: дом К. Э. Циолковкого, дворец Золоторевых, в котором бывал император Александр I, знаменитый каменный мост. Я расскажу о главных вехах города — от его первого упоминания в 1371 году до сегодняшнего дня. А архивные фотографии 📸 и антикварные предметы прошлых эпох дополнят образ Калуги.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ может проходить как пешком, так и на автотранспорте. При заказе легкового автомобиля дополнительно оплачивается аренда — 400 рублей за час.
  • Гид не несет ответственности за режим работы антикварных магазинов, сувенирных лавок и «блошиного» рынка
  • Если вы коллекционируете что-то или ищете определенные вещи, напишите об этом при бронировании экскурсии 🧭, и я скорректирую маршрут под ваши пожелания
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга
Винтажная Калуга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эдуард
Эдуард
Приветствую вас, гости Калуги! Меня зовут Эдуард, я коренной житель Калужской губернии, работаю гидом уже без малого пять лет. Мой подход к экскурсиям не совсем обычный — я провожу их в форме солдата начала 20 века. Это помогает погрузиться в соответствующую эпоху. А также показываю различные антикварные предметы и фото старинной Калуги, чтобы вы могли сравнить современный вид города с его обликом столетней давности.
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Эдуард проводит ещё 1 экскурсию

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