4 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

О Калуге — с интересом и любовью!

Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках

4.8
4 отзыва
Варвара
Варвара – Гид из Калуги
Вы познакомитесь с самыми яркими памятниками Калуги и пройдете по одной из ее крупнейших улиц, где древность гармонично сочетается с современностью.

Осмотрите старинные особняки, послушаете истории 📖 о богатых купцах и даже узнаете о шведском принце, владевшем Калужским уделом.

А еще сможете загадать желание у 500-летнего дуба и отведать лучший городской десерт 🍪.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Калуга купеческая
Возле дома Ракова я расскажу о жизни одного из влиятельных купцов города. У дома Терениных, ныне известном как ЗАГС, вы узнаете о трагической судьбе купцов Терениных и услышите мистическую легенду, связанную с этим зданием. Также вы увидите усадьбу Билибина, где я познакомлю вас с семейной историей 📖 ее обитателей, и осмотрите уютный церковный скверик около Никитского храма.

История калужских парков 🌳 и скверов
Я расскажу о сквере Карпова и располагающейся напротив него мужской Николаевской гимназии. Здесь же вы услышите легенду советского времени о «золотых» рыбках в фонтане. В сквере Ленина, называемом ранее Плац-парадной площадью, взглянете на памятник Ленину и Главпочтампт, где сделали единственную запись голоса Циолковского. Также вы услышите историю появления Городского парка и осмотрите главный кафедральный собор. Оцените панорамы реки и правого берега со смотровой площадки, сможете сделать прекрасные снимки, а еще загадать желание, обойдя вокруг 500-летнего дуба.

Монаршие особы в памяти города
Кроме того, вы познакомитесь с историей шведского принца, который владел Калужским уделом, и осмотрите памятник Петру и Февронии Муромским. На площади Старый Торг увидите одну из главных достопримечательностей 🏛️ Калуги — знаменитый Гостиный Двор, построенный известным архитектором Никитиным. Поговорим о генеральном плане застройки города и визите Екатерины II. Через интересное архитектурное сооружение — Каменный мост — вы пройдете к Краеведческому музею, бывшей резиденции императорской семьи. А по пути к памятнику 600-летию Калуги, откуда открывается потрясающий вид на наш город 🏙️, сможете заглянуть в магазинчик за знаменитым десертом «Калужское тесто».

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию ⛳ для групп больше 4 человек, стоимость за каждого последующего участника составит + 300 рублей
  • Напитки и десерт 🍪 «Калужское тесто» оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 на Площади Победы
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Варвара
Варвара
Добрый день! Меня зовут Варвара, и я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я веселая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

11 октября 2020
не повезло с погодой, периодически шел дождь. Но даже это не испортило впечатления от города и от экскурсии. Информация подана в легкой, интересной форме. И взрослым и подросткам очень понравилось. Варвара очаровательная девушка. Особенно рекомендую эту экскурсию семьям с детьми.
15 сентября 2020
Хотим поблагодарить нашего экскурсовода- Ваврвару, которая рассказывала нам о милых и значимых уголках красивого города Калуга. Получили наслаждение от повествования Варвары, от приобретенных сладостей в кафе Калужское Тесто и погоды, которая благоприятствовала. Спасибо всем, кто был к этому причастен. С уважением. Семья Иншаковых
26 августа 2020
Все очень понравилось. Варвара прекрасно провела экскурсию. Никаких замечаний нет. Куча положительных эмоций! Самостоятельно бы так с Калугой не смогли познакомиться за 1 день. Рекомендую.
12 августа 2020
Интересная экскурсия от начинающего экскурсовода Варвары. Много историй, необычные объекты типа противошумноно дома ( никогда нигде такого не видела и точно прошла бы мимо, не заметив). Хорошие места для фотосъёмок. Все хорошо и качественно. За такую небольшую цену ( 1500 на четверых) это очень приятно. М. б. экскурсоводу немного не хватает техники ораторства ( ну, например, не идти впереди группы, глядя перед собой, а останавливаться и говорить группе) и побольше узнать о представляемых объектах, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы. Рекомендую эту экскурсию любым группам населения. И отдельное спасибо Варваре за помощь в фотосъёмке и за то, что согласилась перенести встречу на удобное нам время. Калуга в ее исполнении прекрасна!

Варвара проводит ещё 1 экскурсию

Сияй, вечерняя Калуга!
2 500
2 часа
Сияй, вечерняя Калуга!
Раскрыть тайны города под покровом ночи и полюбоваться иллюминацией улиц и особняков

Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Первое знакомство с Калугой
3 500
2.5 часа
Первое знакомство с Калугой
37 отзывов
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
скидка10%
2500
2 250
2.5 часа
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
24 отзыва
Узнать о жизни, истории, памятниках и людях старинного города без сухих лекций
Калуга от купцов до космонавтов
2 800
2 часа
Калуга от купцов до космонавтов
17 отзывов
Знакомство со старинной архитектурой и космической историей города на обзорной прогулке
Улица Калужских достопримечательностей
2 800
2 часа
Улица Калужских достопримечательностей
13 отзывов
Культовые святыни Калужской области
5 000
7 часов
Культовые святыни Калужской области
5 отзывов
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
3 500
2 часа
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
4 отзыва