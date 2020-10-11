4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Калуга купеческая

Возле дома Ракова я расскажу о жизни одного из влиятельных купцов города. У дома Терениных, ныне известном как ЗАГС, вы узнаете о трагической судьбе купцов Терениных и услышите мистическую легенду, связанную с этим зданием. Также вы увидите усадьбу Билибина, где я познакомлю вас с семейной историей 📖 ее обитателей, и осмотрите уютный церковный скверик около Никитского храма.

История калужских парков 🌳 и скверов

Я расскажу о сквере Карпова и располагающейся напротив него мужской Николаевской гимназии. Здесь же вы услышите легенду советского времени о «золотых» рыбках в фонтане. В сквере Ленина, называемом ранее Плац-парадной площадью, взглянете на памятник Ленину и Главпочтампт, где сделали единственную запись голоса Циолковского. Также вы услышите историю появления Городского парка и осмотрите главный кафедральный собор. Оцените панорамы реки и правого берега со смотровой площадки, сможете сделать прекрасные снимки, а еще загадать желание, обойдя вокруг 500-летнего дуба.

Монаршие особы в памяти города

Кроме того, вы познакомитесь с историей шведского принца, который владел Калужским уделом, и осмотрите памятник Петру и Февронии Муромским. На площади Старый Торг увидите одну из главных достопримечательностей 🏛️ Калуги — знаменитый Гостиный Двор, построенный известным архитектором Никитиным. Поговорим о генеральном плане застройки города и визите Екатерины II. Через интересное архитектурное сооружение — Каменный мост — вы пройдете к Краеведческому музею, бывшей резиденции императорской семьи. А по пути к памятнику 600-летию Калуги, откуда открывается потрясающий вид на наш город 🏙️, сможете заглянуть в магазинчик за знаменитым десертом «Калужское тесто».

Организационные детали