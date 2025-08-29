Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная экскурсия по Калуге перенесет вас в эпоху модерна, когда богатые купцы заказывали здания у лучших зодчих. Взгляните на архитектурные шедевры, которые стали частью повседневной жизни города. Узнайте о жизни и судьбах людей того времени, прогуливаясь по историческим улицам.



Эта экскурсия будет интересна всем, кто хочет глубже понять культурное наследие Калуги и увидеть её живописные уголки 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Уникальная архитектура модерна

🕰️ Погружение в историю 19-20 веков

👣 Неспешная пешеходная прогулка

🧑‍🤝‍🧑 Подходит для всех возрастов

📚 Интересные факты о купеческих династиях

Анна Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком 6100 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Дома Калуги эпохи модерна

Описание экскурсии Приглашаю вас отправится в путешествие по Калуге конца 19 и начала 20 века – когда стиль модерн проникает и в провинцию, ведь богатейшие калужские купцы отдавали явное предпочтение именно этому живописному, живому стилю в организации жизненного пространства, стиля жизни и архитектуре. Удивительно, насколько высоким художественным вкусом, культурой и кругозором обладали калужские купцы, купеческие династии, ведь именно они являлись заказчиками великолепных зданий, украшающих Калугу: выдающиеся зодчие выполняли проект под конкретного заказчика. Мы погуляем по прекрасной Калуге эпохи модерна, увидим самые любопытные и красивые, с точки зрения архитектуры, истории и персоналий, дома Калуги, поговорим об устройстве, жизни и судьбах людей этого времени. Экскурсия будет интересна всем, кто знакомится с Калугой, хочет увидеть наиболее живописные и красивые места исторической части города.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Наша прогулка позволит нам увидеть прекрасные примеры архитектуры и декора модерна: Дом купца И.И. Зюзина (1909 г.), Дом купца Н. Теренина (1912-14 гг.), Дом купца Игнатова (1903 г.), Дом офицеров (1914 г.), Дом И.К. Цыпулина, Дом Фишера, здание Ковригинской богадельни - нас ожидает невероятная красота и изящество стиля модерн и истории жизни интереснейших людей своего времен - калужского купечества, для которых модерн определял во многом и образ и привычки жизни повседневной жизни

Мы пройдемся по самым живописным улицам Калуги, вас удивит разнообразие архитектуры, а значит и образа жизни и привычек города Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Начало экскурсии ул. Московская д. 15 Завершение: Калуга, ул. Королева, 26 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.