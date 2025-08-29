Пешеходная экскурсия по Калуге перенесет вас в эпоху модерна, когда богатые купцы заказывали здания у лучших зодчих. Взгляните на архитектурные шедевры, которые стали частью повседневной жизни города. Узнайте о жизни и судьбах людей того времени, прогуливаясь по историческим улицам.
Эта экскурсия будет интересна всем, кто хочет глубже понять культурное наследие Калуги и увидеть её живописные уголки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура модерна
- 🕰️ Погружение в историю 19-20 веков
- 👣 Неспешная пешеходная прогулка
- 🧑🤝🧑 Подходит для всех возрастов
- 📚 Интересные факты о купеческих династиях
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Дома Калуги эпохи модерна
Описание экскурсииПриглашаю вас отправится в путешествие по Калуге конца 19 и начала 20 века – когда стиль модерн проникает и в провинцию, ведь богатейшие калужские купцы отдавали явное предпочтение именно этому живописному, живому стилю в организации жизненного пространства, стиля жизни и архитектуре. Удивительно, насколько высоким художественным вкусом, культурой и кругозором обладали калужские купцы, купеческие династии, ведь именно они являлись заказчиками великолепных зданий, украшающих Калугу: выдающиеся зодчие выполняли проект под конкретного заказчика. Мы погуляем по прекрасной Калуге эпохи модерна, увидим самые любопытные и красивые, с точки зрения архитектуры, истории и персоналий, дома Калуги, поговорим об устройстве, жизни и судьбах людей этого времени. Экскурсия будет интересна всем, кто знакомится с Калугой, хочет увидеть наиболее живописные и красивые места исторической части города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наша прогулка позволит нам увидеть прекрасные примеры архитектуры и декора модерна: Дом купца И.И. Зюзина (1909 г.), Дом купца Н. Теренина (1912-14 гг.), Дом купца Игнатова (1903 г.), Дом офицеров (1914 г.), Дом И.К. Цыпулина, Дом Фишера, здание Ковригинской богадельни - нас ожидает невероятная красота и изящество стиля модерн и истории жизни интереснейших людей своего времен - калужского купечества, для которых модерн определял во многом и образ и привычки жизни повседневной жизни
- Мы пройдемся по самым живописным улицам Калуги, вас удивит разнообразие архитектуры, а значит и образа жизни и привычек города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии ул. Московская д. 15
Завершение: Калуга, ул. Королева, 26
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
29 авг 2025
Анна - прекрасный экскурсовод, исключительно эрудированный и интеллигентный человек, слушать ее - истинное удовольствие. Благодарим за знакомство с очаровательной Калугой!
