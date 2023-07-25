Калужские выходные

Экскурсионный тур «Калужские выходные» на 2 дня

4.7
3 отзыва
Описание
Программа по дням
Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Калужские выходные
Ближайшие даты:
4
ноя

Что вас ожидает:

Мост времён Екатерины Второй
Мост времён Екатерины Второй
Вы прогуляетесь по Каменному мосту, построенному в правление Екатерины, и местам времён Лжедмитрия
Музей-диорама
Музей-диорама
Вы посетите комплекс, посвящённый военной кампании 1480 года и передающий картину тех дней с исторической точностью
Экспонаты, побывавшие в полёте
Экспонаты, побывавшие в полёте
Вы увидите редкие музейные экспонаты, в том числе те, которые побывали в космическом полёте

Описание

Калужские выходные — это шанс познакомиться с одним из старейших городов российской провинции и увидеть застройку тех времён.

Вы прогуляетесь по местам, сохранившимся с тех пор, как там жил Лжедмитрий, и Каменному мосту, построенному в правление Екатерины Второй, посетите музей-диораму и музей истории Космонавтики с экспонатами, побывавшими в полёте.

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама и экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» — первый в России музейный комплекс, посвященный военной кампании 1480 года. Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни. В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Посещение Скита Живоносного источника Калужской Тихоновой пустыни.

Переезд в Калугу.

Обед в кафе города (накрытие).

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды — символ купеческой Калуги; палаты Коробовых — первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси.

Также увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй, Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль, здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге, усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II. Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

18:00 Окончание экскурсионного дня.

Ужина по программе тура не предусмотрено.

Размещение в гостинице г. Калуга.

Музей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по Калуге
2 день

Музей истории Космонавтики и дом-музей Циолковского

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («Шведский стол»), освобождение номеров.

9:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.

Экскурсия по Музею истории Космонавтики. Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации,

ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого

искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных

станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.

Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. Между собой корпуса соединил подземный переход.

Обед.

Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (экскурсия) в Калуге находится недалеко от реки Оки. С ним связано 29 лет жизни ученого. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.

Ю. А. Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея следующее: «С большим…. удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович, …. счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00 (ближайшая станция метро).

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Музей истории Космонавтики и дом-музей Циолковского

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: Амбассадор, Best Western или Калуга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение10 990
Доплата за одноместное размещение1 200
Третий в номере10 890

Варианты проживания

Отель Амбассадор Калуга

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

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Гостиница Best Western Kaluga Hotel

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

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Гостиница Калуга

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
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О
25 июля 2023
Быстро и легко забронировала тур. Ответили на все интересующие вопросы.
С
24 июня 2023
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!
Е
11 мая 2023
Все понравилось

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