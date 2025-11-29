Мои заказы

Красавица Калуга

Никогда уже вы не сможете смотреть на Калугу прежними глазами.

Её уютные улицы, живописные площади и тенистые парки навсегда станут для вас близкими и интересными местами, куда захочется вернуться вновь.
Описание экскурсии

В Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Гостиному двору.

Ежедневно с 10:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы увидите:
  • Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой
  • Калужский Арбат с купеческими домами
  • Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле
  • Древний центр города с уникальным кафедральным собором
  • Каменный мост - прекрасный и загадочный
  • Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола
  • Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры
Что включено
  • Услуги экскурсовода, дегустация калужского теста и хрустящей пастилы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калуга, Театральная площадь, 1
Завершение: Ул. Пушкина, 14 у пряничного заведения «Калужское тесто»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

