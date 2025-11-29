Никогда уже вы не сможете смотреть на Калугу прежними глазами.
Её уютные улицы, живописные площади и тенистые парки навсегда станут для вас близкими и интересными местами, куда захочется вернуться вновь.
Её уютные улицы, живописные площади и тенистые парки навсегда станут для вас близкими и интересными местами, куда захочется вернуться вновь.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВ Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Гостиному двору.
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Калужский драмтеатр, основанный ещё при Екатерине Великой
- Калужский Арбат с купеческими домами
- Гостиные ряды, построенные в оригинальном архитектурном стиле
- Древний центр города с уникальным кафедральным собором
- Каменный мост - прекрасный и загадочный
- Дом-дворец, где останавливались на отдых цари и наследники престола
- Всего осмотрим около полусотни объектов, в числе которых будут и уличные скульптуры
Что включено
- Услуги экскурсовода, дегустация калужского теста и хрустящей пастилы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калуга, Театральная площадь, 1
Завершение: Ул. Пушкина, 14 у пряничного заведения «Калужское тесто»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поиск калужских сувениров
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Завтра в 09:00
1 дек в 09:00
4670 ₽ за всё до 3 чел.