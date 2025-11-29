Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Никогда уже вы не сможете смотреть на Калугу прежними глазами.



Её уютные улицы, живописные площади и тенистые парки навсегда станут для вас близкими и интересными местами, куда захочется вернуться вновь. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Евгения Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно с 10:00 до 17:00 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии В Калуге, как в волшебной шкатулке, есть много драгоценностей и любопытных вещей. Чтобы их отыскать, мы отправимся в прошлое города. В восхищении остановимся у каменного моста-виадука и увидим очертания древней крепости. Поприветствуем Екатерину Великую и других венценосных особ. Проводим взглядом кибитку Пушкина и вместе с Гоголем прогуляемся по Гостиному двору.

